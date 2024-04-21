Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
В районе припортовой инфраструктуры в Одессе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
По его словам, взрыв произошел в районе припортовой инфраструктуры, передает ТАСС.
По данным издания «Супильне», взрыв прогремел через минуту после объявления в городе воздушной тревоги.
Ранее в Одессе и в районе Черноморска также прогремели взрывы.