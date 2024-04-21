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ВСУ 19 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 67 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксировано 19 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины). Четыре обстрела – на донецком направлении. Пятнадцать обстрелов – на горловском направлении», – передает сообщение представительства ДНР ТАСС.
Отмечается, что в результате обстрелов один мирный житель получил ранения.
Накануне СЦКК зафиксировал 31 обстрел со стороны ВСУ.