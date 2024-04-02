Роскосмос утвердил эскиз Российской орбитальной станции

Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан

Военный эксперт Климов: ВСУ для атаки на Татарстан использовали переделанный гражданский легкомоторный самолет

Tекст: Илья Абрамов

«Атака беспилотников по Татарстану была совершена для достижения ряда целей. Во-первых, Украина стремится расширить географию нанесения ударов. Во-вторых, таким образом противник хочет максимально оттянуть наши ПВО с линии фронта в тыл. Третья причина – оказание политического давления на руководство нашей страны», – сказал военный эксперт Максим Климов.

«Удар, вероятно, был нанесен с территории Украины, а конкретно из Сумской или Харьковской областей. Для атаки, судя по всему, использовался большой беспилотник. Таковым мог стать переделанный гражданский легкомоторный самолет, например, Ан-2. На него возможно установить систему дистанционного управления и оснастить дополнительными топливными баками, что позволило ему пролететь большое расстояние», – подчеркивает он.

«Учитывая форму земного шара, а также разнообразный ландшафт, РЛС могла просто не заметить приближающийся объект. Кроме того, в аппарат могли «вшить» маршрут обхода систем, данные же передал спутник. Следует ожидать, что такие атаки противник все чаще будет прибегать к подобным атакам», – полагает спикер.

«Действенным способом защиты от них может являться создание на базе гражданских самолетов, находящихся на хранении, системы круглосуточного воздушного патрулирования. Для этого на машины необходимо установить средства обнаружения. И тогда аппараты можно будет фиксировать еще на подлете. Ну а после того, как они будут засечены, уничтожить их с помощью средств ПВО не составит большого труда», – заключил Климов.

Ранее украинские беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений и сбоев в работе объектов нет, но в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения одного из помещений.

Беспилотный летательный аппарат ударил по нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко» в Нижнекамске, в результате возник пожар. Возгорание было локализовано и ликвидировано в течение 20 минут. Производственный процесс на предприятии не пострадал.

Как сообщил глава Нижнекамского муниципального района и мэр города Рамиль Муллин, беспилотник, предположительно самолетного типа, был перехвачен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при попытке атаки. По его словам, БПЛА был обезврежен, не причинив вреда. Пострадавших в результате атаки не было. Все службы работают в штатном режиме.

Два беспилотника ударили по общежитию особой экономической зоны (ОЭС) «Алабуга» в Татарстане. В результате два человека получили ранения. В сообщении ОЭЗ в Telegram-канале говорится, что атаку совершили в 5.45 мск. Сами БПЛА были оснащены оборудованием стран НАТО.

Число пострадавших в результате удара в Елабуге, по последним данным, достигло семи человек. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Все раненые – студенты «Алабуга Политех». Среди них двое несовершеннолетних. Следственный комитет будет расследовать факты обстрелов территорий Татарстана, Белгорода и Донецка со стороны ВСУ, об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.