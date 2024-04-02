Путин: Идеология нацизма живуча и используется сегодня в геополитических целях

Tекст: Валерия Городецкая

«Удивительно, насколько живуча эта идеология человеконенавистничества и крайнего национализма, которую используют очень многие силы на протяжении веков в своих, прежде всего, не идеологических, а геополитических интересах», – указал российский лидер, передает ТАСС.

В одном ряду с проявлениями нацизма стоят теракты, которые совершаются в мире в последнее время, отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма.