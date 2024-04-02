Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.6 комментариев
Путин: Идеология нацизма живуча и используется сегодня в геополитических целях
Нацистская идеология до сих пор жива, ее используют в геополитических интересах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с режиссером Эмиром Кустурицей в Кремле.
«Удивительно, насколько живуча эта идеология человеконенавистничества и крайнего национализма, которую используют очень многие силы на протяжении веков в своих, прежде всего, не идеологических, а геополитических интересах», – указал российский лидер, передает ТАСС.
В одном ряду с проявлениями нацизма стоят теракты, которые совершаются в мире в последнее время, отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма.