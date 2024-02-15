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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли Европа стать новой Украиной

    Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд

    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

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    15 февраля 2024, 20:07 • Новости дня

    Путин: Россия будет бороться с любыми проявлениями национализма и нацизма

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма, заявил президент России Владимир Путин в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» (УВЗ).

    «А что касается нашего отношения к Украине, к украинскому народу, я много раз об этом говорил совсем недавно… Я думаю, что подавляющее большинство граждан России такие подходы разделяет. С любыми проявлениями крайнего национализма, нацизма мы, разумеется, будем бороться. Будем людей защищать наших, которые там живут», – приводит его слова ТАСС.

    Он выразил уверенность в том, что и работники «Уралвагонзавода» разделяют такую позицию. Он поблагодарил коллектив предприятия от своего имени и от имени ребят, которые используют производимую на УВЗ технику.

    Ранее Путин заявил, что острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции (СВО), но и гражданская повестка для предприятий ОПК в России тоже большая.

    14 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, прокомментировал высказывания Блинкена о том, что «его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», передает ТАСС.

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин.

    В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими. Если прадед Блинкена бежал от еврейских погромов из России – а в США из Киева тот уехал в 1904 году – получается, что «никакой Украины в 1904 году там не было».

    «Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – сказал Путин.

    Напомним, Морис (Меер) Блинкен был писателем (писал на идише) и переехал из Киева в США, когда город еще был в составе Российской империи.

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    14 февраля 2024, 23:30 • Новости дня
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Единственное, о чем можно сожалеть – о том, что Россия не перешла к активным действиям на украинском направлении раньше, так как пыталась урегулировать конфликт в Донбассе мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин указал, что Москва рассчитывала на реализацию Минских соглашений, хотя позднее «и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции» публично признали, что договоренности выполнять не собирались, а лишь «выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим», передает ТАСС.

    «Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин сказал, что «непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений», а также украинские «атаки с многочисленными человеческих жертвами». Глава государства отметил, что Москва восемь лет не признавала республики Донбасса. Он указал, что ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о признании, «видя бесперспективность решения вопроса в рамках Минских соглашений», Россия признала и заключила договор с ДНР и ЛНР. «В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций исполнили свои обязательства», – сказал он.

    По его мнению, западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Как подчеркнул Путин, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в Киеве «изложил позицию, что надо воевать с Россией «до последнего украинца».

    Также Путин обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала СВО в интервью журналисту Такеру Карлсону: «Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? Есть же запись. Пусть покажут, где конкретно я об этом сказал».

    Как пояснил Путин, речь шла о том, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток». Путин указал, что было «пять расширений, полный обман». Он признал, что Москву «беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности».

    Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.

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    14 февраля 2024, 23:46 • Новости дня
    Путин назвал Карлсона опасным человеком
    Путин назвал Карлсона опасным человеком
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин заявил, что Такер Карлсон является «опасным человеком» – журналист на интервью с ним избрал тактику терпеливого слушателя. Путин счел теоретически возможным арест Карлсона в США.

    «Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю «ваш», имею в виду, что он представитель журналистского цеха, опасный человек», – заявил Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

    Президент предполагал, что Карлсон «будет вести себя агрессивно и будет задавать так называемые острые вопросы», давая возможность «так же остро отвечать». Это, по словам Путина, «придало бы определенную специфику всей беседе», передает ТАСС.

    «Но он избрал другую тактику, он несколько раз меня пытался прерывать, но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов», – сказал Путин. Президент признался, что «полного удовольствия от этого интервью не получил», журналист «шел жестко по своему плану и свой план исполнил».

    Он рад тому, что западные лидеры посмотрели его интервью. Путин заявил: «Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника».

    Оценивая вероятность того, что Карлсону в США может грозить арест, Путин напомнил, что «Ассанж сидит, и о нем никто уже почти не вспоминает, только близкие его люди об этом говорят, и все». Однако, как отметил российский лидер, Ассанжа все же обвиняли в обнародовании государственных секретов, а «Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов». И все же, по мнению Путина, «теоретически все возможно в сегодняшней Америке».

    «С точки зрения самого Карлсона, это было бы печально, я ему не завидую, но это его выбор, он знал, на что он шел», – сказал Путин. Он заявил: «Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо».

    Напомним, в Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.

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    15 февраля 2024, 07:58 • Новости дня
    Трамп счел слова Путина «комплиментом»

    Трамп назвал «комплиментом» мнение Путина о том, что Байден более предпочтительный лидер США для России

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент США Дональд Трамп счел «комплиментом» слова российского лидера Владимира Путина о том, что для России Джо Байден предпочтительнее на посту главы американского государства, чем сам Трамп.

    Как заявил Трамп, «многие люди скажут, что это очень плохо». «Вовсе нет – это хорошо», – считает он. Трамп похвастался тем, что «остановил «Северный поток – 2». Он считает, что Путин назвал Байдена, поскольку тот «отдаст все, включая Украину, в качестве подарка». «Единственный президент из последних пяти, который ничего не давал России, известен как президент Дональд Трамп», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Напомним, отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Байден или Трамп, глава Российского государства заявил, что Байден, так как Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».

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    15 февраля 2024, 00:12 • Новости дня
    Путин обвинил Бербок во враждебном отношении к Германии
    Путин обвинил Бербок во враждебном отношении к Германии
    @ Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Германии Анналена Бербок относится враждебно не только к России, но и к собственной стране, заявил президент России Владимир Путин.

    Как заявил Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, «трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился бы к экономическим интересам своей страны», передает ТАСС.

    Зарубин указал на статьи немецких СМИ о том, что ее дед был ярым нацистом. Он спросил, считает ли президент, что «вирус национал-социализма» может передаваться в Германии на «генетическом уровне».

    Путин заявил, что «нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники». Он выступил против того, чтобы «лепить этот лейбл на весь немецкий народ».

    «Это злоупотребление тем, что пережили народы Советского Союза, мне кажется, что это <…> и ни к чему», – сказал Путин, призвав «исходить из реалий сегодняшнего дня». Он не думает, что «сегодняшние поколения немцев должны нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия».

    Путин указал, что Бербок представляет партию «зеленых», а «представители этой части политического спектра Европы спекулируют на страхах людей» перед событиями, «которые могут происходить в связи» с изменением климата. Они разжигают эти страхи и «проводят политическую линию, далекую от того, с чем пришли к власти».

    «Скажем, угольная генерация возросла. Она и была больше, чем в России в структуре энергетики. А сейчас стала еще больше. Ну и где эта зеленая повестка?» – заявил Путин, оценивая ситуацию в Германии.

    Напомним, Бербок заявляла: «Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины».

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    15 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Путин раскрыл темы разговора с Карлсоном за кадром
    Путин раскрыл темы разговора с Карлсоном за кадром
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним демонизацию России на Западе.

    Путин в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным ответил на вопрос о том, что они с Карлсоном обсуждали после интервью.

    «Он (Карлсон – прим. ВЗГЛЯД) прошелся по своему плану, как я уже сказал и как я понял. И все, за рамки этого плана не выходил. Были некоторые другие темы, например, о которых, я считаю, важно было бы сказать. Но я не стал накручивать дополнительно темы, которые в разговоре со мной не поднимал журналист», – приводятся слова Путина в беседе с Зарубиным на сайте Кремля.

    «Поэтому вопрос демонизации России, связанный, скажем, с теми же межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, конечно, они должны были бы возникнуть и в ходе такой официальной части», – отметил российский лидер. «Но одной из тем, о которой мы с ним говорили, уже когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь Соединенных Штатов, несколько раз господин Блинкен говорил об этом, о том, что его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что эта тема постоянно возникает в разных странах мира, в США и в Европе. «Я повторяю, возникает с целью демонизации России, показать, какие здесь варвары, какие здесь живут негодяи и разбойники. А на самом деле если посмотреть на то, о чем сказал сегодняшний госсекретарь, и посмотреть не на политические лозунги, а на суть происходивших проблем, то многое и здесь становится ясно», – сказал глава государства, добавив, что все есть в архивах.

    «Например, прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос: господин Блинкен считает, что это исконно российская территория, Киев и прилегающие территории? Первое», – отметил Путин.

    «Второе. Если он говорит, что он бежал из России от еврейских погромов, то как минимум, хочу это подчеркнуть, он считает, что никакой Украины в 1904 году, а именно в 1904 году прапрадед господина Блинкена уехал из Киева в Соединенные Штаты. Значит никакой Украины там не было, если он говорит, что он бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – подчеркнул российский лидер.

    Путин заявил также, что Такер Карлсон является «опасным человеком» – журналист на интервью с ним избрал тактику терпеливого слушателя. Президент счел теоретически возможным арест Карлсона в США.

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    15 февраля 2024, 00:57 • Новости дня
    Путин заявил, что «НАТО уже ни к чему»

    Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

    Путин заявил, что «НАТО уже ни к чему»
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В существовании НАТО больше нет смысла, организация превратилась в инструмент внешней политики США, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин сказал, что, по его мнению, «НАТО вообще ни к чему уже», передает ТАСС.

    Комментируя требования экс-президента США Дональда Трампа к Европе платить Вашингтону за защиту, Путин заявил: «Пускай они сами разбираются, это их проблемы». «Но, наверное, с его точки зрения, есть в этом какая-то логика», – сказал Путин.

    Однако, добавил он, для Европы «логики там никакой нет». По его словам, в Европе хотят, чтобы США «и дальше безвозмездно осуществляли какие-то функции, которые сложились с момента образования НАТО». «Это их дела», –подчеркнул Путин. Как отметил президент России, «если США считают, что этот инструмент им не нужен – это их решение».

    Путин указал, что «Трампа называли несистемным политиком, у него есть собственный взгляд на тему о том, как у США должны развиваться отношения с их союзниками». Российский лидер напомнил, что «искрило и раньше». Так, США не стали ратифицировать Киотский протокол в области экологии – американский президент «принял волевое решение – и дело с концом».

    «И как на него там ни ругались европейские лидеры, он это сделал. Да, потом скорректировал. А чем отличается позиция Трампа в этом смысле? Да принципиально ничем», – сказал Путин, добавив, что Трамп «хотел заставить европейцев поднять свои расходы на оборону».

    Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

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    15 февраля 2024, 00:30 • Новости дня
    Путин счел Байдена более предпочтительным лидером США для России, чем Трамп
    Путин счел Байдена более предпочтительным лидером США для России, чем Трамп
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Джо Байден или Дональд Трамп, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Байден.

    Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, пояснил, что Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, как подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», передает ТАСС.

    Он не стал комментировать состояние здоровья Байдена: «Я не врач и не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет». Оценивая свою встречу с Байденом в Женеве в 2021 году, Путин отметил, что «тогда уже говорили, что он недееспособный». Сам Путин «ничего подобного не увидел».

    «Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою», – сказал президент России. Путин заявил: «То что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой об этот вертолет – ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой – пусть первый бросит в него камень».

    Внимание к состоянию президента США обусловлено напряженной предвыборной кампанией, сказал Путин. По его мнению, России «некорректно вмешиваться в этот процесс».

    Напомним, Байден обвинил Трампа в «приглашении Путина вторгнуться» в страны НАТО и заявил, что Трамп «преклоняется» перед российским лидером.

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    15 февраля 2024, 10:23 • Новости дня
    Трамп-младший раскрыл смысл «тайного» послания Путина

    Трамп-младший: Путин дал понять, что может манипулировать Байденом

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин «произнес вслух тайную часть», которая заключается в том, что он предпочитает Джо Байдена на посту президента США, чем Дональда Трампа. Такую трактовку словам российского лидера дал Дональд Трамп-младший.

    Трамп-младший на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Байден, по мнению Путина, «более предсказуемый».

    «Он (президент России – прим. ВЗГЛЯД) может играть на нем (Байдене – прим. ВЗГЛЯД), как на скрипке», – передает РИА «Новости» слова сына Дональда Трампа.

    Напомним, отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Байден или Трамп, глава Российского государства заявил, что Байден, так как Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».

    Трамп счел комплиментом слова российского лидера.

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    15 февраля 2024, 19:33 • Новости дня
    Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире

    Путин похвалил работников УВЗ за производство танков для нужд СВО

    Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам «Уралвагонзавода» (УВЗ) за производство качественной техники, которая применяется в ходе СВО. Он назвал танки, выпускаемые заводом, лучшими в мире.

    «Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90М «Прорыв». Знаю, что ваши бригады выезжают и в зону специальной военной операции, работают там почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику. Здорово», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что предприятие производит технику хорошего качества. «Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Без всякого преувеличения. И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает. Лучшая машина в мире. Надо ее развивать. Инженеры и конструкторы работают над этим», – заявил Путин.

    Напомним, в четверг президент в ходе рабочей поездки по Свердловской области посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

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    15 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин продлил программу «Молодая семья»

    Путин заявил о продлении программы «Молодая семья» после 2025 года

    Путин продлил программу «Молодая семья»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Программа «Молодая семья» пользуется поддержкой государства и будет продлена и после 2025 года, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с рабочими «Уралвагонзавода».

    «Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми – это безусловный приоритет, – подчеркнул глава государства. – Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год», передает ТАСС.

    «Не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования», – добавил он.

    Российский лидер также поручил представить предложения о дополнительных социальных гарантиях сотрудникам муниципалитетов.

    В поручении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству необходимо представить предложения о дополнительных социальных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, а также работникам органов местного самоуправления, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в том числе о возмещении расходов по найму жилого помещения (компенсации расходов на приобретение или строительство жилого помещения), находящегося на территории соответствующего муниципального образования, предусмотрев механизмы финансирования указанных гарантий.

    Ранее Путин заявил, что семью нужно создавать как можно раньше, чтобы иметь возможность завести больше детей.

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    15 февраля 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин посетил новый цех на «Уралвагонзаводе»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, сообщил журналист Павел Зарубин.

    Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал первые кадры посещения президентом «Уралвагонзавода».

    Как сообщает ТАСС, Путин в ходе посещения «Уралвагонзавода» осмотрел новый цех по изготовлению трансмиссий. Главе государства представили современные станки, а также образцы готовой продукции.

    Новый цех – уникальный производственный проект «Уралвагонзавода» не только по масштабам и срокам реализации, но и по уровню используемого оборудования, и по технологиям. Впервые в новейшей истории завода цех был возведен с нуля, оснащен «под ключ» и запущен в эксплуатацию. Общий бюджет проекта превышает 10 млрд рублей.

    Ранее сообщалось, что Путин прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург.

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    15 февраля 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин прибыл в Свердловскую область

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург.

    В Свердловской области глава государства посетит «Уралвагонзавод», где осмотрит цеха (в том числе сборочный цех, где производятся компоненты для бронетехники и представлены боевые машины) и пообщается с работниками предприятия, передает ТАСС.

    После этого у президента запланировано посещение предприятия «Уральские локомотивы». Также в программе: совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

    Ранее Путин осмотрел Тульский областной клинический онкологический диспансер, открытый в 2023 году, и пообщался с медицинским персоналом.

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    15 февраля 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин: Советские воины достойно выполняли свой долг в Афганистане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советские солдаты и офицеры, медработники и представители других профессий в сложнейших условиях достойно выполняли свой долг в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин.

    В обращении главы государства к участникам торжественного вечера, приуроченного к 35-й годовщине завершения боевых задач Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что сотни тысяч солдат, офицеров, гражданских специалистов – медицинских работников, учителей, строителей, представителей других профессий в сложнейших условиях достойно выполняли свой долг в Афганистане, передает ТАСС.

    Российский лидер добавил, что советские воины и работники «при решении поставленных задач проявляли бесстрашие и отвагу, благородство и милосердие». «Мы всегда будем хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая Отчизну», – уточнил он.

    Путин подчеркнул, что советские воины и работники через годы и десятилетия «пронесли нерушимое боевое братство», которое помогло им «преодолеть все испытания и выстоять». По его словам, сегодня ветераны-афганцы в рядах добровольцев участвуют в спецоперации, оказывают поддержку семьям погибших товарищей, уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи.

    Глава государства пожелал советским воинам и работникам успехов, здоровья и всего наилучшего.

    Ранее Путин дал поручение о присвоении статуса ветерана участвовавшим в СВО без контракта.

    Коментарии (3)
    15 февраля 2024, 11:35 • Новости дня
    Песков: Любое интервью Путина получается резонансным

    Tекст: Ольга Никитина

    Все интервью президента России Владимира Путина получаются резонансными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что интерес к интервью с российским лидером очевиден, передает ТАСС.

    Ранее Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним демонизацию России на Западе.

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