Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.10 комментариев
Путин назвал большой гражданскую повестку для предприятий ОПК в России
Острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции (СВО), но и гражданская повестка для предприятий ОПК в России тоже большая, заявил президент России Владимир Путин в беседе с рабочими «Уралвагонзавода».
«Да, сейчас у нас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая», – сказал он, отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее оборонно-промышленного комплекса через 5-10 лет, передает ТАСС.
Путин отметил, что планирует обсудить на совещании вопросы, связанные с развитием высокоскоростных железнодорожных магистралей.
«Там нужно большое количество современного подвижного состава, потому что составы будут ходить железнодорожные со скоростью 400 км/ч. Там нужна современная, на уровне мировых стандартов, а может, и на шаг вперед новая техника железнодорожная», – сказал Путин.
Напомним, Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.