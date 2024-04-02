Число пострадавших при атаке дрона в Татарстане выросло до 12 человек

Польские СМИ рассказали о новейшем оружии для прорыва обороны Украины

Interia: ВС России подготовили для прорыва обороны Украины новейшую САО «Лотос»

Tекст: Алексей Дегтярев

Российская сторона готовит «Лотосы» для прорыва обороны украинских военных, испытания этой установки прошли всего четыре года назад, сообщает Interia, передает РИА «Новости».

Эта машина имеет гаубицу 2А80-1 калибра 120 мм, она может запускать новые управляемые ракеты, их дальность полета – до 25 км. «Лотос» может быть десантирован с воздуха, а также может проходить водные преграды.

Боекомплект 2С42 «Лотос» увеличен вдвое по сравнению с орудием предыдущего поколения «Нона», дальность стрельбы – 13 км. САО может вести огонь как минами, так и артиллерийскими снарядами.

Масса машины не более 18 тонн, максимальная скорость – 70 км/ч, запас хода – не менее 500 км. Скорострельность – шесть-восемь выстрелов в минуту.

Напомним, САО «Лотос», разработанную для ВДВ, начали испытывать в 2020 году. Первые изображения установки опубликовали в январе 2019 года, позже самоходку показали в действии.