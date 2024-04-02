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Санкции ЕС против турецкой Southwind объяснили «работой в интересах России»
В ЕС сообщили, что санкции против турецкой Southwind связаны с обвинениями со стороны Финляндии
Евросоюз ввел ограничения на полеты турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за подозрений в том, что компания якобы работает в «интересах России». Такая информация была получена от Финляндии, сообщил источник в структурах ЕС в Брюсселе.
Дипломат из ЕС сообщил ТАСС, что регламент о запрете операционной деятельности российских авиакомпаний в ЕС не требует введения ограничений в отношении каждой отдельной компании, но позволяет интерпретировать его с учетом информации о «связях» с Россией.
Между тем в Европейской комиссии заявили РИА «Новости», что не вносили турецкую авиакомпанию Southwind Airlines в общеевропейские санкционные списки. При этом в ЕК выразили поддержку мерам, которые принимают отдельные государства – члены ЕС по обеспечению «единообразного применения и эффективного исполнения санкций ЕС».
Напомним, попавшая под санкции Евросоюза авиакомпания Southwind сообщила, что сохранит рейсы в Россию, но они будут проходить в обход воздушного пространства Европы.