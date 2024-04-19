Хуснуллин провел совещание по развитию Запорожской области

Хуснуллин ознакомился с ходом работ в крупнейшем вузе региона – Мелитопольском государственном университете. Здесь начался ремонт корпусов и образовательной инфраструктуры. Программа модернизации вуза рассчитана на три года, всего запланировано обновить 42 объекта общей площадью около 100 тыс. кв. метров.

«Также окончательно определились с местом размещения в Мелитополе и параметрами строительства детской больницы: это будет большой объект площадью порядка 40 тыс. кв. метров с современным оборудованием. Планируем начать возводить ее уже в ближайшие месяцы, а сдать объект – не позднее чем через два года», – отметил он.

Также зампред правительства провел совещание, на котором в том числе рассмотрели предложения по внесению корректировок в программу социально-экономического развития Запорожской области с учетом дополнительных целей и задач, обозначенных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.

«Актуализировали трехлетние планы по дорожному строительству. Сейчас в Запорожской области проходит обновление и ремонт и междугородних автотрасс и улично-дорожной сети. Всего в плане на этот год – привести в порядок около 235 км. Хочу сказать, что на объектах региона дорожники ведут работы с опережением сроков», – отметил Хуснуллин.

Он добавил, что в числе приоритетных направлений развития новых регионов и, в частности, Запорожской области является запуск жилищного строительства.

«Для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей действует льготная ипотека под 2% годовых, но чтобы люди смогли ею воспользоваться, нужно ускорить темпы возведения новостроек и сформировать рынок первичного жилья», – подчеркнул вице-премьер.

Также обсудили динамику развития свободной экономической зоны в Запорожской области. Например, сегодня ППК «Фонд развития территорий» внес нового участника СЭЗ. Им стал крупный железорудный комбинат, который закупит оборудование и построит стволы и горизонты для восстановления добычи руды.

«Инвестиции в проект серьезные – порядка 2,8 млрд рублей. Важно, что комбинат обеспечит стабильной работой почти 5,2 тыс. человек, в том числе будет создано 2320 новых рабочих мест», – сказал Хуснуллин.