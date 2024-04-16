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    Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.

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    16 апреля 2024, 16:04 • Новости дня

    Путин и Раиси обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.

    Они обсудили обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер, говорится на сайте Кремля.

    Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации. В свою очередь Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер.

    С обеих сторон констатировано, что первопричиной нынешних событий на Ближнем Востоке является нерешенность палестино-израильского конфликта, подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа.

    Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Иран имел право нанести ответный удар по Израилю, так как израильская армия осуществила нападение на иранское консульство в Сирии.

    15 апреля 2024, 16:57 • Новости дня
    Во Франции допустили возможность ядерного удара по Ирану
    Во Франции допустили возможность ядерного удара по Ирану
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс не исключил возможности нанесения ядерного удара по Ирану, об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

    Вальс считает, что Парижу следует пойти на такой шаг до того, как у Тегерана появится свое ядерное оружие, в случае если все дипломатические средства будут исчерпаны, сообщает Газета.ru.

    Вальс также призвал Париж готовиться к тому, что он может быть втянут в военный конфликт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на канале BFMTV призвал усилить давление на Тегеран из-за атаки Ирана на Израиль.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    После этого МИД Ирана вызвал послов Британии, Германии и Франции из-за безответственной позиции некоторых чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима Израиля.

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    16 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    WSJ: В военном кабинете Израиля возник конфликт по теме ответного удара по Ирану

    Tекст: Александра Юдина

    В военном кабинете Израиля назрел конфликт по теме ответного удара по Ирану, это может повлиять на сложившийся мировой порядок, пишет The Wall Street Journal.

    По данным американской газеты, осложнение отношений происходит между премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, главой Минобороны Йоавом Галантом и экс-главой оборонного ведомства Бени Ганцем в связи с «сильнейшим вызовом для израильского государства, с которым тот когда-либо сталкивался», передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что основной конфликт между лидерами разворачивается вокруг желания Нетаньяху самостоятельно принимать решения в отношении конфликта в Газе, в то время как Галант и Ганц стремятся отстранить его от принятия решений.

    Тем временем Иран пообещал ответ в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля.

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    15 апреля 2024, 19:45 • Новости дня
    В Израиле пообещали США ответить на атаку Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином, что у властей Израиля нет другого выбора, кроме как ответить на нападение Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

    Галант также подчеркнул, что Израиль не согласен с ситуацией, при которой Иран будет отвечать прямой атакой каждый раз, когда Израиль наносит удары по объектам в Сирии, передает ТАСС.

    В свою очередь Остин отметил необходимость сделать все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    15 апреля 2024, 19:29 • Новости дня
    Политолог: В условиях санкций Астраханская область приобрела ключевое транспортное значение

    Политолог Линдигрин назвала ключевые успехи экономической и социальной политики губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

    Политолог: В условиях санкций Астраханская область приобрела ключевое транспортное значение
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Астраханская область демонстрирует отличные показатели по целому ряду важных направлений. В регионе активно развиваются экономика, сельское хозяйство и логистические проекты. Неудивительно, что президент решил поддержать выдвижение действующего губернатора на новый срок, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. В понедельник состоялась встреча Владимира Путина и главы региона Игоря Бабушкина.

    «Под руководством Игоря Бабушкина Астраханская область достигла значительных экономических успехов. Так, консолидированный бюджет региона за пять лет вырос с менее чем 60 до 90 млрд рублей. Сдвинулось с места решение многих наболевших проблем. Например, наметился прогресс в переселении граждан из ветхого и аварийного жилья», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

    «В настоящий момент реализуется масштабная транспортная реформа. Приобретаются сотни автобусов, запускаются новые маршруты, причем не только в Астрахани, но и в отдаленных уголках региона. Успешно развивается и особая экономическая зона «Лотос», объем инвестиций которой составляет 28 млрд рублей», – отмечает собеседница.

    «Кроме того, был открыт областной узел международного транспортного коридора «Север-Юг». Благодаря этому суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля за 2023 год составил 4,5 млн тонн. По отношению к прошлому году данный показатель увеличился на 50%. При этом тенденции к росту у проекта до сих пор сохраняются», – подчеркивает эксперт.

    Этим экономические достижения области не ограничиваются. В условиях санкций регион стал ключевой точкой развития Каспийского мультимодального логистического узла. Также продолжается интенсивная работа по развитию единой транспортной системы ЕАЭС.

    «Таким образом, Игорь Бабушкин демонстрирует внушительный багаж проделанной работы. Логично, что его деятельность была по достоинству оценена президентом. Регион сохраняет быстрые темпы развития, а граждане вознаграждают главу области высоким уровнем доверия», – уточняет она.

    «В данном ключе нельзя не упомянуть и кадровую систему, которую удалось выстроить Владимиру Путину. На руководящие посты приходят профессионалы, успешно проявившие себя в различных сферах. Выявлять лучших из лучших помогают многочисленные программы, ставшие своеобразной кузницей кадров. Так, в пополнении управленческого резерва активно задействованы проекты платформы «Россия – страна возможностей» и «Школа губернаторов», – резюмирует Линдигрин.

    В понедельник состоялась встреча Владимира Путина и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который рассказал президенту о достижениях в области социально-экономического развития. Глава региона рассказал, что за последние пять лет собственные доходы территории удалось нарастить на 20 млрд рублей в год.

    Он отметил, что только на выплату материнского капитала в прошлом году было направлено 3 млрд рублей. Каждый третий житель области получает те или иные социальные выплаты, и в годовом исчислении это составляет 12 млрд рублей. Кроме того, полностью решена проблема обманутых дольщиков. Огромный прогресс достигнут в сфере переселения граждан из аварийного жилья. Так, на текущий момент в новые дома успели заехать 2663 человека.

    «Также хотел бы отметить: радуют успехи наших аграриев. Астраханская область три года подряд занимает первое место в России по выращиванию овощей в открытом грунте, и сегодня очень активно идет возрождение рисоводства. Хочу отметить, что годовой рост объемов сельскохозяйственного производства превысил 2% и составляет 70 млрд рублей», – уточнил губернатор.

    Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Бабушкина на новый срок в должности главы региона. Однако он отметил, что в ходе предварительной избирательной кампании важно «выйти к людям», чтобы «получить их оценки и их наказы».

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    15 апреля 2024, 18:30 • Новости дня
    Патрушев призвал Израиль не допустить эскалации на Ближнем Востоке

    Патрушев заявил Ханегби о необходимости сдержанности на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в телефонном разговоре с председателем Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил о недопущении эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в аппарате Совбеза России.

    Патрушев в разговоре с Ханегби отметил о необходимости проявления всеми сторонами сдержанности на Ближнем Востоке, он подчеркнул, что Россия выступает за урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва весьма обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке, дальнейшая эскалация не соответствует ничьим интересам.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    15 апреля 2024, 17:12 • Новости дня
    США заявили об обеспечении Израиля всем необходимым для обороны

    Белый дом: США продолжат обеспечивать Израиль всем необходимым для обороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона продолжает оказывать Израилю помощь и обеспечивать еврейское государство всем необходимым для защиты, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби в эфире телеканала ABC отметил также, что ему неизвестно, принял ли Израиль решение об ответе на удар Ирана и как именно может выглядеть этот ответ, передает ТАСС.

    Американские СМИ писали ранее, что Соединенные Штаты, Британия и Иордания помогли еврейскому государству перехватить дроны и ракеты 13 апреля.

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    15 апреля 2024, 20:10 • Новости дня
    Консульство Италии в Тегеране временно закрыли

    МИД Италии сообщил о закрытии консульского отдела в Тегеране на два дня из-за мер безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянское консульство в Тегеране закрыли на два дня из соображений безопасности, посольство работает в прежнем режиме, сообщили в МИД Италии.

    В МИД Италии заявили, что консульский отдел закрыт, но из-за каких рисков, не сообщили, гражданам Италии рекомендовано не ездить в Иран из-за напряженной обстановки, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Иран не стремится к обострению военно-политической напряженности на Ближнем Востоке. В Израиле ранее заявили об отсутствии выбора, кроме как нанести удар по Ирану.

    Израильский эксперт Саймон Ципис заявил газете ВЗГЛЯД, что Тель-Авив не будет самостоятельно отвечать на действия Тегерана. Однако Израиль может заручиться поддержкой США.

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    16 апреля 2024, 09:05 • Новости дня
    Иран пообещал ответ в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран ответит в течение нескольких секунд, если Израиль попытается атаковать республику, заявил замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

    По его словам, если Израиль снова нападет, то получит намного более сильный удар по сравнению с предыдущим, ответ будет немедленным и будет измеряться не днями и не часами, а секундами, передает ТАСС.

    Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Иран имел право нанести ответный удар по Израилю, так как израильская армия осуществила нападение на иранское консульство в Сирии.

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    16 апреля 2024, 11:14 • Новости дня
    Иран пригрозил «страшным ответом» на действия против интересов страны

    Президент Ирана Раиси пригрозил «страшным ответом» на любые действия против интересов страны

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Ирана Эбрахим Раиси предупредил, что «даже малейшее действие» против интересов республики встретит «страшный, масштабный и болезненный ответ».

    Операцию, целью которой было «наказание агрессора», Раиси назвал успешной, передает ТАСС.

    Ранее власти Ирана заявляли, что Тегеран ответит в течение нескольких секунд, если Израиль попытается атаковать республику.

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    16 апреля 2024, 12:39 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник президент Владимир Путин намерен провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Разговор запланирован на середину дня, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он не пояснил, с кем пройдет беседа и что станет предметом обсуждения.

    В понедельник президент Путин проводил встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

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    16 апреля 2024, 10:26 • Новости дня
    Иран пообещал предоставить доступ к находящемуся на судне MSC Aries россиянину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран в ближайшее время предоставит доступ к российскому гражданину Тимофею Колчанову, находящемуся на задержанном коммерческом судне MSC Aries, сообщили в диппредставительстве России в республике.

    Как говорится в сообщении, судно Aries, на котором находится россиянин Тимофей Колчанов, переместили в порт Бендер-Аббас, передает ТАСС.

    В посольстве добавили, что лично посетят Колчанова, как только иранская сторона обеспечит доступ к россиянину.

    Ранее посольство России в Тегеране выясняло детали нахождения гражданина России на борту коммерческого судна MSC Aries, которое было задержано Ираном в Ормузском проливе.

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    16 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    Памфилова вручила Путину удостоверение президента
    Памфилова вручила Путину удостоверение президента
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава ЦИК РФ Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России на новый срок полномочий в ходе встречи в Кремле.

    «Владимир Владимирович [Путин], позвольте вручить вам удостоверение [президента РФ]», – передает ее слова ТАСС.

    Путин также поблагодарил Памфилову за сложную и важную для стабильности страны работу.

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    16 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Политолог: Волгоградская область укрепляется в статусе логистического узла

    Политолог Манойло: Волгоградская область укрепляется в статусе логистического узла

    Политолог: Волгоградская область укрепляется в статусе логистического узла

    Tекст: Олег Исайченко

    Сегодня Волгоградская область укрепляет свой статус логистического узла и промышленного центра. Однако соседние субъекты также активно развиваются и конкурируют с ней, что подтверждает эффективность президентской кадровой программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

    «Благодаря федеральной помощи и профессионализму губернатора Волгоградская область активно развивается. Региональные власти укрепляют промышленность и привлекают инвестиции в реальный сектор экономики. Результаты можно увидеть, например, по показателям роста ВВП субъекта», – сказал Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ.

    «В области также активно ведется дорожное строительство, развивается инфраструктура. Сейчас осуществляется проект строительства трассы в обход Волгограда. Также при поддержке федерального центра в регионе реализуются социальные программы, в том числе по поддержке семей с детьми», – отмечает собеседник.

    «Мы видим, как субъект укрепляется в статусе транспортно-логистического узла и крупного аграрного и промышленного центра. Губернатор старается по максимуму использовать потенциал региона. Судя по итогам встречи, президент Путин доверяет главе Волгоградской области и доволен его работой», – подчеркивает он.

    «Однако следует отметить, что у Бочарова достаточно сильные конкуренты в соседних регионах. Эти главы не менее активно развивают свои субъекты, имеют должный опыт в исполнительной власти. Подобная здоровая конкуренция подтверждает эффективность кадровой политики президента. Таким образом удается выбрать лучших управленцев, способных решать сложные задачи. Так было в период пандемии, так происходит и сейчас, в условиях санкций и на фоне проведения спецоперации», – заключил Манойло.

    В понедельник президент Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклад губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о развитии региона, сообщает Кремль. «Социально-экономическая ситуация в области стабильная, устойчивая. Социальные обязательства выполняются в полном объеме. Особое внимание, поддержку мы оказываем семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья, жителям старшего возраста», – сказал губернатор.

    «Конечно, безусловным приоритетом в нашей работе была, есть и будет поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня в области действует 35 региональных мер поддержки, они очень востребованы. В общем объеме за это время было направлено более 4 млрд рублей», – добавил Бочаров.

    Ситуация в экономике также устойчивая, отметил он. «Предприятия и организации реального сектора экономики сегодня не только сохранили свое положение. Они на самом деле наращивают объемы и номенклатуру производства, выходят на новые рынки и занимают уверенное положение. Валовой региональный продукт показывает положительную динамику на сегодняшний день. Бюджет области также устойчивый», – указал глава региона.

    Также в ходе беседы были упомянуты рост промышленного производства, уровень сельхозпроизводства, инвестиций, жилищное строительство, инфраструктурные проекты.

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    16 апреля 2024, 13:21 • Новости дня
    Пескова спросили о возможности изменений в губернаторском корпусе

    Песков не ответил на вопрос о возможности изменений в губернаторском корпусе

    Tекст: Ольга Никитина

    В Кремле традиционно никогда не отвечают на вопросы о предстоящих кадровых решениях и не комментируют сообщения о том, что в ближайшее время якобы могут произойти изменения в губернаторском корпусе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что президент Владимир Путин «активно занимается региональной проблематикой, активно работает с губернаторским корпусом, работы очень много», передает ТАСС.

    О возможной ротации в губернаторском корпусе после инаугурации Владимира Путина ранее писала газета «Коммерсант».

    Накануне президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова участвовать в выборах на новый срок полномочий.

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    16 апреля 2024, 13:33 • Новости дня
    Путин поблагодарил Памфилову за сложную и важную для стабильности страны работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин выразил благодарность главе Центризбиркома (ЦИК) Элле Памфиловой за работу на выборах главы государства в марте.

    «Спасибо вам большое и всем вашим коллегам – и в ЦИК, и на местах. Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня», – сказал президент, передает ТАСС.

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