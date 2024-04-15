Азербайджан объявил о возвращении Армении всех военнопленных

МИД Азербайджана сообщил о возвращении Армении всех военнопленных

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Мамедов, остальные задержанные все еще находятся в тюрьме за совершение тяжких преступлений, включая пытки и убийства, а также по обвинению в военных преступлениях, терроризме и сепаратизме, передает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что арест этих людей не имеет ничего общего с расовой дискриминацией. Он также опроверг обвинения Армении в насильственном выселении армян, но добавил, что Азербайджан «серьезно относится к этим претензиям» и сотрудничает с Арменией «с целью обеспечения прозрачности и взаимного доверия».

Напомним, в сентябре Армения подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Азербайджана по Конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе и просит принять меры в отношении Баку.