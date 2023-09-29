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    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    7 комментариев
    29 сентября 2023, 20:51

    Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН

    Армения подала в суд ООН иск против Азербайджана по делу о расовой дискриминации

    Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Армения подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Азербайджана по Конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе и просит принять меры в отношении Баку, сообщили в суде.

    В сообщении говорится, что Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статьи 73 регламента суда, подала в суд запрос на указание временных мер, «для сохранения и защиты прав, закрепленных в международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Армения просит суд распорядиться о принятии временных мер в отношении Азербайджана.

    Ранее Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. По данным омбудсмена Армении, погибли 32 человека и более 200 пострадали. У поселка Джанятаг обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли. Беженцами стали более 97 тыс. жителей непризнанной республики.

    Накануне был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.

    27 сентября 2023, 18:24
    Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет задержанного миллиардера Варданяна

    Азербайджанские политологи Велизаде и Аббасов объяснили, что Баку инкриминирует Рубену Варданяну

    Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет задержанного миллиардера Варданяна
    @ State Border Service of Azerbaijan/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    С точки зрения Баку, Рубен Варданян не только выступал с антиазербайджанскими заявлениями, но и поддерживал незаконные военные формирования в Карабахе. Поэтому он предстанет перед судом, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ильгар Велизаде и Тофик Аббасов. Ранее на границе Азербайджана задержали отказавшегося от гражданства России миллиардера Рубена Варданяна.

    «Причина задержания Рубена Варданяна находится на поверхности. Он представлял интересы незаконного правительства сепаратистского образования на территории Азербайджана. Кроме того, этот политик выступал против реинтеграции региона и в целом позволял себе крайне враждебные высказывания по отношению к Баку», – сказал Ильгар Велизаде, глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ».

    «Варданян также принимал активное участие в поддержке военизированных формирований в Карабахе. Подобные действия в любом государстве мира будут восприниматься как антиконституционные. В связи с этим его задержание выглядит логичным шагом, предпринятым Баку в рамках стабилизации ситуации в регионе», – подчеркивает эксперт.

    «При этом его судьба должна решаться строго в рамках законодательства Азербайджана. Уверен, что суд тщательно рассмотрит все детали столь важного дела. Его действиям будет дана четкая правовая оценка, и, скорее всего, Варданяна будет ждать отправка в исправительные учреждения», – считает собеседник.

    «Говорить о помиловании, думаю, можно будет только после этой процедуры. Напомню, что оно будет возможно лишь в том случае, если президент Ильхам Алиев решит, что подобный исход пойдет на благо стране», – акцентирует Велизаде.

    «Варданян был арестован за свою незаконную деятельность. Он оказался на территории Азербайджана без разрешения, занимался неправовой коммерческой и политической деятельностью в Карабахе, даже был министром несуществующего государства», – добавляет сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов.

    «Несколько раз Варданян озвучивал воззвание к карабахцам на продолжение вооруженной борьбы. Политик оскорблял честь и достоинство азербайджанского народа и лично президента Алиева. Это было опубликовано в армянской и международной прессе. То есть он нарушил несколько серьезных статей уголовного кодекса, поэтому предстанет перед судом», – отмечает собеседник.

    В среду стало известно о том, что на границе Азербайджана задержали бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), бизнесмена и основателя инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Как отмечал источник ТАСС, политик пытался выехать в Горис Сюникской области Армении. О задержании  экс-главы правительства НКР также сообщила его супруга Вероника Зонабенд в Telegram-канале Варданяна. Она подчеркнула, что «все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними».

    Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать азербайджанские власти предоставить информацию о местонахождении и состоянии задержанного.

    Рубен Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване (Армянская ССР, СССР). В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных силах СССР, в 1992 году с отличием окончил экономический факультет. Стажировался в Banca CRT (Италия), в том же году окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.

    Миллиардер армянского происхождения. Входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. На 2021 год его состояние составляло 1 млрд долларов США. По данным на октябрь 2019 года, Варданян входил в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V.

    Напомним, Варданян отказался от гражданства РФ и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Коментарии (33)
    28 сентября 2023, 09:35
    Принято решение о ликвидации Нагорно-Карабахской республики

    Подписан указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики

    Принято решение о ликвидации Нагорно-Карабахской республики

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства.

    Республика, согласно документу, прекратит существование до 1 января 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на 24news.am.

    «Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», – говорится в документе, цитату из которого приводит «Интерфакс».

    Шахраманян поручил распустить все государственные учреждения и организации.

    Населению Карабаха предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился допустить в Карабах миссию наблюдателей.

    Коментарии (67)
    27 сентября 2023, 13:37
    На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян

    Экс-госминистр непризнанной НКР Варданян задержан на границе Азербайджана

    На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший государственный министр (глава правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян задержан на границе Азербайджана, сообщил источник в его окружении.

    Источник ТАСС сообщил, что Варданяна задержали при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении.

    Рубен Карленович Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване (Армянская ССР, СССР). В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных Силах СССР, в 1992 году с отличием окончил экономический факультет. Стажировался в Banca CRT (Италия), в том же году окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.

    Миллиардер армянского происхождения. Входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. На 2021 год его состояние составляло 1 млрд долларов США. По данным на октябрь 2019 года, Варданян входил в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V.

    В разное время входил в советы директоров, экспертные и консультативные советы ведущих российских и зарубежных компаний в различных отраслях («Соллерс», «АвтоВАЗ», «Сибур Холдинг», «Новатэк», «Гражданские самолеты Сухого», «Международный аэропорт Шереметьево», «Росгосстрах» (был гендиректором этой компании в 2002–2004 годах), Международная финансовая корпорация (США), Standard Bank Plc. (Великобритания), Marsh & McLennan Companies (США)).

    1 сентября 2022 года Варданян отказался от гражданства России и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Ранее сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха на данный момент выехали более 20 тыс. вынужденных переселенцев.

    Коментарии (24)
    27 сентября 2023, 21:52
    В США заявили о создании международной миссии в Карабахе
    В США заявили о создании международной миссии в Карабахе
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты планируют в ближайшее время согласовать детали международной наблюдательной миссии в Карабахе, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    США и их союзники намерены определить то, «как именно будет выглядеть эта миссия», сказал Миллер, передает РИА «Новости».

    Вашингтон надеется вернуть все заинтересованные стороны «к столу переговоров» и приветствует заявление Баку о том, что Азербайджан рад приветствовать такую наблюдательную миссию. При этом США не считают роль России в обострении в Карабахе «продуктивной», сказал Миллер.

    Ранее он заявлял, что США планируют создать международную миссию по Нагорному Карабаху. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что допустит в регион международных наблюдателей.

    Коментарии (21)
    28 сентября 2023, 12:24
    Политолог: Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в конфликте Баку и Еревана

    Политолог Трухачев: Следующей целью Баку станет присоединение Нахичеванской автономии

    Политолог: Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в конфликте Баку и Еревана
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Баку и Ереван выполнили свои роли в региональном конфликте. Кавказ ждут серьезные геополитические изменения, которые станут результатом торгов Анкары, Вашингтона и Тегерана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

    «Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в длительном конфликте Баку и Еревана. Противоречий между сторонами достаточно много, и теперь речь может идти о пересмотре границ самих республик. Кроме того, особо актуальной становится судьба Зангезурского коридора, который может связать основную территорию Азербайджана с Турцией», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «То есть в настоящий момент для Баку вырисовывается новая задача: соединить Нахичеванскую автономию с остальным государством. Однако для реализации столь амбициозных планов Алиеву придется зайти в регион, который официально признан международным сообществом в качестве армянских земель», – подчеркивает собеседник.

    «Разумеется, оставить подобный шаг без ответа западные страны не смогут. Мы уже наблюдаем, как отношение США к Азербайджану постепенно меняется: Вашингтон пытается плавно «остудить» горячий пыл Баку. Штаты не заинтересованы в дестабилизации положения на Кавказе», – отмечает эксперт.

    «Для них было важно устранить Нагорный Карабах, поскольку здесь присутствовали российские миротворцы. Теперь же задача Америки – аккуратно зайти в регион. В этом плане, конечно, ситуация постепенно сместится в сторону диалога США и Турции. Азербайджан и Армения уже выполнили свои роли – дальше играть будут крупные игроки», – считает политолог.

    «В этой связи очень важно не забывать и о позиции Ирана. Резкое усиление Анкары и Баку не устроит Тегеран, и страна попытается сделать все, чтобы снизить риски для собственной безопасности. Прямого военного конфликта не будет – в этом случае Вашингтон решится на прямое размещение сил в регионе, что приведет к затяжному кризису», – акцентирует собеседник.

    «В подобном исходе не заинтересован никто, поэтому стороны, скорее всего, постараются договориться. На мой взгляд, Азербайджан и Турция все-таки получат коридор, который свяжет территории двух стран. В обмен на это Армении отдадут несколько регионов, прилегающих к ее границам, а Иран успокоят трубопроводом в Европу, по которому можно будет качать энергоресурсы, поправляя текущее экономическое положение страны», – резюмирует Трухачев.

    Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.

    Населению региона предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться. Напомним, по результатам антитеррористической операции Баку на территории Нагорного Карабаха власти непризнанной республики приняли решение о капитуляции.

    По условиям достигнутых соглашений армия обороны НКР будет расформирована и разоружена, а принадлежащие ей техника и вооружение вывезены с территории региона и в дальнейшем утилизированы. Кроме того, в рамках договоренностей обозначается вывод оставшихся подразделений ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента.

    На фоне этих событий Турция планирует ввести в эксплуатацию железную дорогу Карс – Нахичевань. Ее протяженность составит 224 километра. В настоящий момент идет техническая подготовка к тендеру на строительство проекта и утверждено экономическое обоснование инициативы. В проекте будет пять станций, которые спроектируют как двойную линию с электросигнализацией.

    Нагорный Карабах был признан автономной областью в составе Азербайджанской ССР в 1937 году, напоминает ТАСС. Однако в связи с большой численностью армян в этом регионе (77% от всего числа жителей в 1989), в конце 1880-х здесь начинают сбор подписей за воссоединение с соседней республикой.

    С сентября 1988 года в Нагорном Карабахе начались столкновения на национальной почве, а в начале 1990 на границе произошли первые бои с применением артиллерии. Через два года регион признает независимость от Баку, что дало старт открытому вооруженному противостоянию Баку и Еревана за контроль над территорией.

    Проведя масштабные наступательные операции, силы обороны НКР установили практически полный контроль над автономией (92,5% территории бывшей НКАО), а также заняли полностью или частично семь приграничных азербайджанских районов. В свою очередь Баку сохранил контроль над частями Мартунинского, Мартакертского и Шаумяновского районов НКР.

    Коментарии (5)
    27 сентября 2023, 11:12
    Азербайджан назвал число потерь во время операции в Карабахе

    Во время операции в Карабахе погибли 180 военных и 12 сотрудников МВД Азербайджана

    Азербайджан назвал число потерь во время операции в Карабахе
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Во время антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе погибли 192 человека, получили ранения 511 военных ВС Азербайджана, сообщает Минздрав республики.

    Отмечается, что при этом 180 погибших являются военнослужащими министерства обороны, 12 – МВД республики, передает ТАСС.

    Кроме того, в Минздраве сообщили, что 511 военных получили ранения.

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, уже через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха. 5 октября в испанской Гранаде Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В Ереване вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор. Тысячи митингующих, требующих отставки Пашиняна из-за событий в Карабахе, блокировали дороги и перекрестки, а также провели шествие от площади Республики по центральным улицам Еревана. У здания правительства выставлено полицейское оцепление.

    Коментарии (7)
    28 сентября 2023, 16:15
    Азербайджан начал регистрацию армян Карабаха

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Нагорном Карабахе армян, сообщила администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Регистрация необходима для установления их юридического статуса, сообщили в аппарате. Также отмечается, что соответствующее поручение дано с целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянского населения региона рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе, передает ТАСС.

    Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.

    Населению региона предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться. Напомним, по результатам антитеррористической операции Баку на территории Нагорного Карабаха власти непризнанной республики приняли решение о капитуляции.

    Коментарии (12)
    28 сентября 2023, 11:07
    Варданяна арестовали в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма

    СГБ Азербайджана: Варданян арестован по обвинению в финансировании терроризма

    Варданяна арестовали в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян арестован в Азербайджане по ряду обвинений, в том числе по статье о финансировании терроризма, сообщила служба госбезопасности (СГБ) республики.

    В сообщении ведомства говорится, что в отношении Варданяна «установлены обоснованные подозрения» по статьям УК Азербайджана о финансировании терроризма, создании и участии в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группировках, незаконном пересечении государственной границы, передает ТАСС.

    Варданян, по информации службы госбезопасности республики, задержан 27 сентября 2023 года и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

    О задержании Варданяна стало известно накануне.

    То, что Варданян предстанет перед судом, в комментарии газете ВЗГЛЯД прогнозировали политологи Ильгар Велизаде и Тофик Аббасов. Варданян, как поясняли эксперты, представлял интересы незаконного правительства сепаратистского образования на территории Азербайджана, выступал против реинтеграции региона и резко высказывания в адрес Баку. Власти Азербайджана, по мнению аналитиков, действуют логичным образом в целях стабилизации ситуации в регионе.

    1 сентября 2022 года Варданян, миллиардер армянского происхождения, входивший в список богатейших людей России, отказался от российского гражданства и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Между тем Республика Нагорный Карабах прекращает существование с 1 января 2024 года.

    Коментарии (15)
    29 сентября 2023, 14:10
    Экс-командующий армией Карабаха Мнацаканян задержан азербайджанскими силовиками
    Экс-командующий армией Карабаха Мнацаканян задержан азербайджанскими силовиками
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-командующего армией непризнанной Нагорно-Карабахской республики генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна задержали азербайджанские силовики при попытке въехать из Карабаха в армянский город Горис, сообщили в окружении военачальника.

    По информации источников, генерал Левон Мнацаканян был задержан азербайджанцами на КПП «Лачин», передает ТАСС.

    Ранее экс-глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян был арестован в Азербайджане по ряду обвинений, в том числе по статье о финансировании терроризма.

    Напомним, подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

    Коментарии (4)
    26 сентября 2023, 22:50
    В Армении подтвердили гибель 68 человек из-за взрыва на бензохранилище в Карабахе

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе подтверждена гибель 68 человек, передает общественное телевидение Армении (ОТА).

    Телеканал передает, что по состоянию на 22.00 (21.00 мск) по данным защитника прав человека сентября степанакертским бюро судебно-медицинской экспертизы подтверждена гибель 68 человек, из них установлена личность 21 человека, передает РИА «Новости».

    Отмечается также, что судьба 105 человек неизвестна.

    Ранее министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявил о гибели по меньшей мере 125 человек.

    До этого омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что бензовоз с горючим взорвался на АЗС на трассе Степанакерт – Аскеран, пострадали 200 человек. Позже стало известно о 20 умерших в больнице при взрыве в бензинохранилище Степанакерта.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2023, 13:28
    Захарова призвала Ереван услышать сигналы Москвы

    Захарова: Россия всегда бережно относилась к отношениям с Арменией и призывает Ереван услышать сигналы Москвы

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия рассчитывает, что ее сигналы относительно отношений с Арменией будут услышаны руководством республики и все двусторонние договоренности между Москвой и Ереваном будут выполняться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что Россия всегда бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией. Она выразила надежду, что руководство республики услышит сигналы Москвы, воспримет их должным образом. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что все двусторонние договоренности будут и далее выполняться в интересах народов двух стран, передает ТАСС.

    Захарова указала, что Россия продолжает выполнят свою миссию. По ее словам, нахождение российских миротворцев в регионе лучше всего подтверждает намерения Москвы. Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не была и не будет инициатором или причиной обострения отношений с Арменией.

    Ранее МИД заявлял, что Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией.

    Коментарии (2)
    28 сентября 2023, 12:54
    Советник главы Нагорного Карабаха сдался властям Азербайджана

    Советник главы Нагорного Карабаха Бабаян сдался властям Азербайджана

    Советник главы Нагорного Карабаха сдался властям Азербайджана
    @ nkr.am/ru

    Tекст: Александра Юдина

    Советник президента Нагорного Карабаха и экс-глава МИД республики Давид Бабаян сообщил о своем решении сдаться властям Азербайджана.

    В своем Facebook (запрещен в России) он указал, что включен в черный список Азербайджана, поэтому азербайджанская сторона потребовала его прибытия в Баку для соответствующего расследования, передает ТАСС.

    Таким образом, Бабаян заявил, что принял решение выехать из Степанакерта в Шуши.

    В заключение он выразил надежду, что его близкие поймут, несмотря на сильную боль, волнение и стресс в связи с его решением.

    Ранее Бабаян сообщил, что в ходе встречи с представителями Азербайджана в Евлахе стороны не пришли к окончательному соглашению.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2023, 15:59
    В Армению из Карабаха прибыли более 50 тыс. беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Более 50 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению по состоянию на 14:00 мск, заявила пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян.

    Она отметила, что по состоянию на 15.00 мост Хакари пересекли 50 тыс. 243 человека, «насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха», передает ТАСС.

    Ранее во вторник Багдасарян заявила, что в Армению из Нагорного Карабаха выехали более 20 тыс. вынужденных переселенцев.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2023, 15:52
    В Армению переехали более 70 тыс. переселенцев из Карабаха

    Власти Армении заявили о 70,5 тыс. переселенцев из Нагорного Карабаха

    Tекст: Александра Юдина

    Более 70,5 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

    По ее словам, по состоянию на 14.00 (13.00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 70,5 тыс. переселенцев, передает РИА «Новости».

    Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства.


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    27 сентября 2023, 20:04
    Вооруженные формирования Карабаха сдали 40 единиц артиллерии

    Минобороны: Вооруженные формирования Карабаха сдали 40 единиц артиллерии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Нагорном Карабахе вооруженные формирования сдали 40 единиц артиллерии, РСЗО и минометов, сообщило российское министерство обороны.

    Вооруженные формирования Карабаха сдали под контролем российских миротворцев девять единиц бронетехники, 13 единиц автотехники, пять единиц средств ПВО, сообщили в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Также они сдали 40 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, свыше 4,3 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК и порядка 667 тыс. боеприпасов.

    Между тем в гуманитарном центре правительства Армении заявили, что свыше 53 629 вынужденных переселенцев переехали из Карабаха на армянскую территорию. Перевезено 10 985 транспортных средств. 34 491 человек прошел регистрацию.

    В сентябре Азербайджан провел так называемую антитеррористическую операцию в Карабахе, через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха.

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