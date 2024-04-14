В России решили создать 12 флагманских школ с передовыми технологиями обучения

Tекст: Ольга Иванова

«После послания Федеральному Собранию мы вместе с регионами, учителями обсуждаем, как реализовать на практике те посылы, о которых сказал президент. В послании большое внимание было уделено вопросам образования», – отметил Кравцов.

Глава Минпросвещения России сообщил, что в стране формируются три новых национальных проекта, которые будут касаться сферы образования: проект «Семья», в который войдет программа модернизации детских садов, проект «Кадры», посвященный подготовке высококвалифицированных специалистов в системе среднего профессионального и высшего образования, и «Молодежь и дети».

«Планируется, что нацпроект «Молодежь и дети» объединит вопросы обучения и инфраструктуры, а также включит воспитание гармоничной личности, патриота, человека, который уважает свою малую и большую Родину, который знает свою историю и культуру, с уважением относится к своим близким», – подчеркнул Кравцов.

Министр просвещения рассказал, согласно поручениям главы государства продолжится формирование суверенной системы образования, основанной на мировоззренческом и технологическом суверенитетах. Суверенная система образования включает единые федеральные программы, единые государственные учебники, единую систему воспитания и программу внеурочной деятельности. Кроме того, среди ее составляющих – единая информационная система ФГИС «Моя школа», единые подходы к повышению квалификации учителей и методистов, к организации дополнительного образования и детского отдыха.

Подробнее на обновлении образовательной инфраструктуры остановился заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев. Он напомнил, что президентом приняты решения не только о продлении и расширении программы капремонта школ, но и о запуске аналогичных масштабных программ капремонта детских садов и колледжей, об обновлении инфраструктуры педагогических вузов, о создании сети из 12 передовых, флагманских школ. Поручения касались также реализации еще целого ряда мероприятий и инициатив, прямо или косвенно относящихся к сфере образования.

Андрей Николаев рассказал, что на реализацию программы капремонта школ будет направлено более 317 млрд рублей, что позволит в дополнение к 7,3 тыс. школ, которые будут охвачены до 2026 года действующей программой, отремонтировать в 2025–2030 годах еще почти 9,5 тыс. школьных зданий. Также в рамках нацпроекта будет построено не менее 150 новых школ в тех муниципалитетах, в которых имеется наибольшая нехватка мест, на что будет направлено 210 млрд рублей.

Помимо этого, до 2030 года во всех федеральных округах будет построено не менее 12 флагманских школ, обладающих передовыми технологиями в инфраструктуре и обучении, на что предусмотрено не менее 38 млрд рублей из федерального бюджета.

После выступлений представители Минпросвещения России ответили на вопросы участников пленарной сессии. Студенты педагогических вузов спрашивали об инфраструктуре и содержании школьного образования, о возможностях, которые у них появятся с приходом на работу в школы в городах и сельской местности. Ребята также интересовались развитием педагогического образования и проектами взаимодействия студентов педвузов из разных регионов.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 10 млн человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.