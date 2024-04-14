Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
Спасатели выловили плывший по Тоболу в Курган мост, который создавал риск затора воды
Спасатели выловили из Тобола смытый течением в селе Темляково деревянный мост, который плыл в сторону Кургана. Мост создавал риск затора при прохождении паводка, сообщили в оперативных службах.
Как сообщил источник ТАСС, мост нашли и выловили, спасатели работают над тем, чтобы он снова не уплыл, поэтому мост будут разбирать и вывозить.
Между тем глава региона Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в Тоболе уже 532 см. Подъем составил 25 см за два часа. По его словам, идет дождь, что дает дополнительный приток воды, осложняет эвакуацию и создает дополнительные неудобства
Ранее руководитель аппарата губернатора Курганской области Андрей Алексеев сообщил, что уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 519 см.