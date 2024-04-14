Вода в Тоболе у Кургана поднялась за четыре часа до 519 см

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума

Tекст: Денис Тельманов

«Уровень воды в Урале: в 00.00 (22.00 11 апреля по Москве) – 1103 см, в 2.00 (00.00 мск) – 1109 см, в 4.00 (2.00) – 1115 см», – передает сообщение ТАСС. При этом вода в реке Урал продолжает прибывать.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил президенту Владимиру Путину, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг максимума и составляет 1087 см.

Паводок в Оренбургской области в этом году стал самым многоводным за всю историю. По состоянию на утро 11 апреля на территории региона подтоплены почти 12 тыс. жилых домов и около 15 тыс. приусадебных участков, эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе более 2,1 тыс. детей. В ближайшие сутки в Оренбурге ожидается пик паводка.

По данным губернатора, предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей, причем указанная сумма является предварительной, так как вода еще не отошла, полноценно к обследованию территории власти региона еще не приступили

При этом Паслер подчеркнул, что объем сброса воды с дамбы в районе Орска был катастрофически большой и за сутки вырос в десятки раз.