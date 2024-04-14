Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Шумков: В районе села Темляки в Курганской области растет уровень воды
В Курганской области уровень воды в районе села Темляки Кетовского муниципального округа продолжает расти, усиливается напор и скорость течения реки, заявил губернатор региона Вадим Шумков.
Шумков в своем Telegram-канале призвал жителей села к эвакуации из подтапливаемых территорий. По его словам, если есть проблемы с размещением, можно прийти в ПВР.
Ранее сообщалось, что паводковые воды в Курганской области приближаются к населенному пункту Бараба, который находится недалеко от Кургана.