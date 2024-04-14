Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Рейс Mahan Air из Москвы в Тегеран отменен
Рейс иранской авиакомпании Mahan Air из Москвы в Тегеран был отменен, сообщает пресс-служба столичного аэропорта Шереметьево.
Причина отмены рейса не уточняется. В пресс-службе Шереметьево отметили, что на 14:04 по московскому времени рейс Mahan Air был отменен. На данный момент рейсы на следующие даты в плане есть, передает ТАСС.
В пресс-службе аэропорта Внуково, откуда Mahan Air выполняет чартерную программу, сообщили, что рейсы не отменялись.
Ранее сообщалось, что авиаперевозчик KLM из Голландии поставила на паузу полеты над иранской и израильской территориями, остались только рейсы в Тель-Авив и обратно.
В воскресенье Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что операция «Правдивое обещание» в отношении Израиля выполнена.
Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».