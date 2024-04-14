Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Капризов набрал три очка в матче НХЛ с «Сан-Хосе»
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе».
Игра завершилась победой «Миннесоты» со счетом 6:2, Капризов забросил две шайбы на 40-й минуте матча, отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом «Миннесоты» и стал первой звездой матча, передает ТАСС. В текущем сезон россиянин набрал 93 очка (44 заброшенные шайбы + 49 передач) в 73 играх и стал рекордсменом «Миннесоты» по количеству голов в большинстве за один сезон – 18.
Ранее Капризов забросил три шайбы и сделал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером».