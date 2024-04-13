Соскин: Зеленскому не дают денег и оружия из-за несдержанных обещаний

Эксперт опроверг связь между ударами по ПХГ на Украине и ростом цен на газ в Европе

Эксперт Юшков: Рост цен на газ в Европе не связан с российскими ударами по газовым объектам на Украине

Tекст: Олег Исайченко

«Ракетные удары России по энергетической системе Украины и газовым хранилищам могли вызвать некоторую реакцию рынка, но скорее эмоциональную. К текущему росту цен на газ в Европе это привести не могло. Тем более что первый удар газовому хранилищу ВС РФ нанесли около недели назад», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Европейцы закачивали в украинские ПХГ около 2,5 млрд. куб. метров в начале отопительного сезона и в течение зимы их отобрали. В итоге там осталось около 3,5 млрд. куб. метров технического буферного газа. Нынешнее подорожание скорее вызвано тем, что азиатские экономики потребляют все больше энергоносителя. В последнее время цены в Азии стали выше, чем в Европе, поэтому СПГ ушел туда», – указал он.

«США тоже переориентировались на Азию. И поскольку Европе не хватает текущих поставок газа, цена на топливо на европейских биржах вынужденно повышается. Между Европой и Азией уже не меньше пяти лет работает такая система ценового арбитража: СПГ идет туда, где цена выше на данный момент времени», – заметил спикер.

По словам собеседника, для Европы не играет роли существование подземных газохранилищ (ПГХ) на Украине. «В Киеве уверяли, что украинские ПГХ нужны ЕС как система хранения газа. Но европейские страны настроили много ПХГ объемом в 100 млрд. куб. метров и до сих пор в полную мощь их не использовали. Просто Украина демпинговала, сбавляя стоимость хранения, и все», – рассказал аналитик.

«А вот для Украины удары ВС РФ создают проблемы. ПХГ используется ею как элемент внутреннего газоснабжения. Там ведь добыча газа по году одинаковая, но зимой спрос на топливо больше, чем летом. А балансировать эту систему без ПХГ очень сложно. Кроме того, ожидаются более жесткие графики подачи электроэнергии», – спрогнозировал эксперт.

«России же происходящее безразлично, поскольку наши удары не касаются транзита: труба по-прежнему работает, вся прокачка идет ежесуточно. Так что удары по газохранилищам – это только украинская проблема», – резюмировал собеседник.

Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что ВС России якобы атаковали «два украинских подземных хранилища газа, что привело к росту цен в Европе и стало напоминанием об угрозах энергетической инфраструктуре страны».

«Эти инциденты подчеркивают потенциальный риск для хранения газа в стране, если запасы газа в Европе не заполнятся этим летом. Украина имеет больше хранилищ, чем любая другая страна на континенте к западу от России, и она активно привлекает трейдеров для хранения поставок», – утверждают авторы материала.

На этом фоне европейские газовые фьючерсы выросли на 9,5%. «Они достигли самого высокого ценового уровня за более чем три недели», – уточняют в СМИ.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия отключает Украине энергосистемы больших городов, а Европа усиливает зависимость от российского СПГ.