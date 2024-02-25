На Украине заявили о неспособности Зеленского решить ситуацию с Польшей

Экс-советник Соскин: Зеленский не может решить проблему на границе с Польшей

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Соскин в блоге на YouTube, Польша перекрыла все переходы, и сейчас не дает возможности завозить сельхозпродукцию. По его словам, украинские продукты, например, зерно и рапс, высыпают из поездов. Он назвал происходящее как «чисто такой саботаж», передает Lenta.Ru.

Соскин добавил, что Зеленский не может решить ситуацию, а Варшава отказалась от переговоров по данному вопросу. Он подчеркнул, что «денег нет, территории потеряны, экономика разрушена, миллионов десять выехало, потери огромнейшие».

В пятницу неизвестные лица вновь высыпали украинское зерно на железнодорожной станции Дорохуск в Польше.

Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпали украинское зерно из вагонов. До этого акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на границе.