Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.0 комментариев
На Украине заявили о неспособности Зеленского решить ситуацию с Польшей
Экс-советник Соскин: Зеленский не может решить проблему на границе с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский не может решить проблему, которая возникла из-за протестов польских фермеров на границе двух государств, заявил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
Как указал Соскин в блоге на YouTube, Польша перекрыла все переходы, и сейчас не дает возможности завозить сельхозпродукцию. По его словам, украинские продукты, например, зерно и рапс, высыпают из поездов. Он назвал происходящее как «чисто такой саботаж», передает Lenta.Ru.
Соскин добавил, что Зеленский не может решить ситуацию, а Варшава отказалась от переговоров по данному вопросу. Он подчеркнул, что «денег нет, территории потеряны, экономика разрушена, миллионов десять выехало, потери огромнейшие».
В пятницу неизвестные лица вновь высыпали украинское зерно на железнодорожной станции Дорохуск в Польше.
Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпали украинское зерно из вагонов. До этого акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на границе.