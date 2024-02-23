Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
В Польше неизвестные высыпали украинское зерно на железнодорожной станции
Неизвестные высыпали украинское зерно на железнодорожной станции в Польше
Неизвестные лица вновь высыпали украинское зерно на железнодорожной станции Дорохуск в Польше, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Министр заявил, что были вскрыты три зерновоза с рапсом, которые следовали транзитом в Гамбург. Кубраков потребовал найти и наказать преступников, передает ТАСС.
Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпали украинское зерно из вагонов.
До этого акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на границе.