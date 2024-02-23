В Польше неизвестные высыпали украинское зерно на железнодорожной станции

Неизвестные высыпали украинское зерно на железнодорожной станции в Польше

Tекст: Вера Басилая

Министр заявил, что были вскрыты три зерновоза с рапсом, которые следовали транзитом в Гамбург. Кубраков потребовал найти и наказать преступников, передает ТАСС.

Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпали украинское зерно из вагонов.

До этого акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на границе.