Украинская сторона сообщила о возвращении 99 тел погибших солдат ВСУ

Tекст: Ольга Никитина

В штабе уточнили, что 77 военных погибли в боях под Донецком, 20 военных – на Запорожском направлении, а двое – на Харьковском, пишет РБК.

В марте cудебно-медицинский эксперт при бюро Центрального агентства по розыску Карлос Вильялобос отмечал, что обмен телами погибших военных между Россией и Украиной на линии фронта стал более регулярным, Международный комитет Красного Креста способствует процессу.

В последние дни марта сообщалось, что Россия получила 29 тел погибших военнослужащих, а Украина – 121.