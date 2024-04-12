Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.8 комментариев
Украинская сторона сообщила о возвращении 99 тел погибших солдат ВСУ
Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о получении от российской стороны тел 99 погибших служащих ВСУ.
В штабе уточнили, что 77 военных погибли в боях под Донецком, 20 военных – на Запорожском направлении, а двое – на Харьковском, пишет РБК.
В марте cудебно-медицинский эксперт при бюро Центрального агентства по розыску Карлос Вильялобос отмечал, что обмен телами погибших военных между Россией и Украиной на линии фронта стал более регулярным, Международный комитет Красного Креста способствует процессу.
В последние дни марта сообщалось, что Россия получила 29 тел погибших военнослужащих, а Украина – 121.