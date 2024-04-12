Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.15 комментариев
ПВО сбила четыре беспилотника над Новошахтинском Ростовской области
Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Новошахтинском в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано», – написал Голубев в своем Telegram-канале.
По его словам, информация о последствиях удара уточняется.
Ранее глава региона сообщал о работе российских сил ПВО по отражению атаки беспилотников в районе Новошахтинска.
Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов сообщил, что для прикрытия российских объектов от атак беспилотных летательных аппаратов задействовано более 50 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь»