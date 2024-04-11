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    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

    3 комментария
    11 апреля 2024, 19:56 • Новости дня

    Лукашенко оценил необходимость «санитарной зоны» на границе Белоруссии с Украиной

    Лукашенко не увидел необходимости в создании «санитарной зоны» на белорусско-украинской границе

    Лукашенко оценил необходимость «санитарной зоны» на границе Белоруссии с Украиной
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимости в создании так называемой санитарной зоны вдоль границы Белоруссии и Украины на данный момент нет, заявил президент республики Александр Лукашенко перед встречей в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

    «Нет, в Беларуси пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там очень серьезно работаем. А что касается «санитарной зоны» Украины с Россией – ну, ее надо еще создать», – передает слова президента ТАСС.

    Лукашенко также отметил, что Минск готов к возможной отправке Западом военных к украинско-белорусской границе. «Не хотелось, чтобы Запад продолжал эту эскалацию на Украине. А эскалация — это поставка оружия, боеприпасов», – пояснил Лукашенко.

    Он напомнил, что на Западе уже говорят о возможной отправке военных на Украину. «Ждем, пусть перебрасывают», – заявил глава Белоруссии.

    Напомним, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

    11 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе возмездия по ТЭК Украины
    Минобороны сообщило об ударе возмездия по ТЭК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По объектам украинского топливно-энергетического комплекса нанесен массированный удар высокоточным оружием, сообщило российское министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все назначенные объекты поражены, нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей украинской армии.

    Отмечается, что эти удары стали ответом на попытки киевского режима навредить объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

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    11 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области

    В подполье сообщили об ударе по Трипольской ТЭС на Украине

    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по одной из крупнейших теплоэлектростанций Украины – Трипольской, которая находится в Киевской области.

    «В Киевской области попали в энергообъект», – приводит его слова ТАСС.

    Трипольской ТЭС – крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области. Энергию с нее получают Киевская, Житомирская и Черкасская области Украины.

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    11 апреля 2024, 11:16 • Новости дня
    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Зеленский делает заявления о Крымском мосте, чтобы набить себе цену на Западе

    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Зеленский, говоря о планах разрушить Крымский мост при новом контрнаступлении, преследует цель набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он убежден: все попытки украинского руководства посягнуть на стратегический объект обернутся провалом.

    «Украинское руководство воспринимает Крымский мост как символ воссоединения Крыма с Россией. Именно поэтому они хотят разрушить его любыми способами», – отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Заявление Зеленского о том, что инфраструктурный объект – приоритетная цель для ВСУ, собеседник расценил как «очередное бахвальство».

    «Все понимают, что у Киева нет никаких шансов ни вернуть те территории, которые вошли в состав России, ни разрушить мост. Но Зеленский продолжает выступать с такими заявлениями, чтобы набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна», – пояснил Цеков. Он напомнил, что противник уже пытался атаковать Крымский мост, но не достиг поставленных целей.

    Парламентарий прогнозирует, что ВСУ будут продолжать предпринимать попытки ударов по инфраструктурному объекту. Но, как подчеркнул Цеков, ВС России готовы к этому. «Минобороны сделало выводы из предыдущих атак. Мы видим, что защита Крымского моста совершенствуется: он защищен с воздуха, с моря и с суши. Проводится тщательный досмотр автомобилей, въезжающих на полотно. Поэтому стоит ожидать, что планы Зеленского вновь обернутся крахом», – резюмировал сенатор.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о готовящемся плане нового контрнаступления, который включает в себя разрушение Крымского моста. «Мы этого очень хотим», – сказал он в интервью газете Bild. Зеленский подчеркнул, что целью является не только Крымский мост, но и «некоторые инфраструктурные объекты». «Речь идет о мостах, об аэропортах, с которых взлетают самолеты. Есть мосты, по которым доставляется оружие. Аэропорты, с которых взлетают самолеты и нас бомбят. Это законные цели», – считает он.

    Зеленский утверждает, что план нового наступления уже составлен, для его реализации нужно получить американскую помощь. Шансы на успех он связал не с «количеством людей», а с качеством вооружений. Украинский политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял заявление Зеленского попыткой привлечь внимание Запада. «Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши якобы не станут пустой тратой», – отмечал он.

    В начале апреля британская газета The Guardian сообщала, что украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024 года. По данным источников издания, у главы ГУР Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели». Атака может быть совершена с помощью дронов. Военный эксперт Алексей Леонков назвал сообщения в СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост спланированной утечкой.

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    11 апреля 2024, 12:28 • Новости дня
    Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot

    Политолог Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot

    Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Угрожая «испортить отношения», Кулеба пытается заставить другие страны поставить ВСУ ЗРК Patriot. Кроме того, за его спиной могут стоять США или Британия, которые заинтересованы в подобных поставках, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о провале «доброй дипломатии» и о готовности «испортить отношения» с другими странами ради Patriot.

    «Это типичный пример дипломатии современной Украины. Сначала ее руководство просит оружие якобы «по-хорошему», а потом начинает требовать «по-плохому». И в этой логической цепочке угрозы Кулебы смотрятся вполне органично, особенно на фоне поведения украинских послов в странах Европы. Достаточно вспомнить Андрея Мельника, назвавшего канцлера Шольца «ливерной колбасой», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «С прикладной точки зрения это заявление, разумеется, направлено на выбивание денег и оружия у других стран. Потенциальными жертвами украинской дипломатической агрессии имени Кулебы могут стать любые страны, которые имеют на своем вооружении ЗРК Patriot. Не повезет ряду европейских и азиатских государств, например, Германии, Нидерландам, возможно Саудовской Аравии. Офис Зеленского придерживается логики, что если кто-то не воюет, то должен отдать свои комплексы ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    «Исключением из этого списка могут стать лишь США. Полагаю, что угрозы Кулебы связаны с желанием Вашингтона или Лондона надавить на другие страны, чтобы последние поставили Украине ЗРК. Тем более Соединенные Штаты прямо заинтересованы в дополнительных заказах на новые зенитные комплексы от государств, отправивших свои Patriot ВСУ», – акцентирует эксперт.

    «Полагаю, что Украина, особенно если подобное заявление было согласовано с США или Британией, может получить Patriot. Однако такое поведение еще больше дискредитирует офис Зеленского в глазах других стран. Кроме того, это давление отрицательно скажется на желании государств поставлять оружие ВСУ в дальнейшем», – резюмировал Скачко.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    В конце марта Кулеба уже сообщал, что у стран Запада есть возможность передать ВСУ новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение там не принимают. Он отмечал, что Украина продолжает переговоры с другими государствами относительно поставок комплексов.

    Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, отмечал, что Украина «отчаянно просит» Евросоюз срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot. Чиновник пообещал на следующей встрече министров иностранных дел и обороны объединения поднять вопрос о поставках ЗРК для ВСУ.

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    11 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Кэмерон назвал Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине
    Кэмерон назвал Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency,Alex Edelman/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для главы американского государства лучший способ унаследовать успешную ситуацию на Украине в январе – способствовать согласию Конгресса США на помощь Киеву, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон экс-президенту США Дональду Трампу.

    Как пишет Washington Post, Кэмерон сказал Трампу, что всем будет выгодно, если Украина окажется к концу 2024 года в сильной позиции, а Россия – в слабой. При этом Кэмерон, оценивая ответ Трампа, сказал, что даст тому возможность «говорить за себя», передает РИА «Новости».

    Напомним, Кэмерон встретился с Трампом во Флориде для обсуждения ситуации на Украине и НАТО.


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    11 апреля 2024, 12:06 • Новости дня
    Командующий ВСУ заявил, что армия держит оборону из последних сил

    Tекст: Александра Юдина

    Командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль с трибуны Верховной рады заявил, что украинская армия держит оборону из последних сил.

    Видеофрагмент его выступления с информацией о «последних силах» ВСУ опубликовал депутат парламента Жан Беленюк, передает ТАСС.

    Также Содоль призвал парламент принять законопроект об ужесточении правил мобилизации, так как «нужны люди для армии».

    Верховная рада Украины в четверг приняла закон об ужесточении мобилизации. Граждане от 18 до 60 лет в период мобилизации обязаны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Также в киевском командовании заявили, что украинки должны служить в армии и готовиться к боевым действиям.

    На западе Украины тем временем люди вышли на митинг против «бандитских методов мобилизации». А на границе Украины и Румынии установили колючую проволоку для борьбы с уклонистами, которые пытаются переплыть реку Тису.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мобилизация на Украине приобретает людоедский характер.

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    11 апреля 2024, 03:05 • Новости дня
    Зеленский захотел разрушить Крымский мост в ходе нового контрнаступления
    Зеленский захотел разрушить Крымский мост в ходе нового контрнаступления
    @ Roman Koksarov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В план нового контрнаступления вооруженных сил Украины входит разрушение Крымского моста, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления. На вопрос о том, включает ли этот план разрушение Крымского моста в 2024 году, Зеленский ответил утвердительно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Он заявил: «Мы очень этого хотим». Зеленский подчеркнул, что целью является не только Крымский мост, но и «некоторые инфраструктурные объекты», в том числе аэродромы, с которых вылетают для атак военные самолеты, и другие мосты, по которым транспортируют вооружение.

    Напомним, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что Крымский мост «хорошо защищен». Британские СМИ сообщили, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост.

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    11 апреля 2024, 14:51 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Харькова на востоке Украины раздалась серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    В регионе, как и в ряде других областей Украины, объявлена воздушная тревога. Другие подробности не приводятся, передает ТАСС.

    Харьковское метро приостановило работу второй раз за день, сообщается в Telegram-канале метрополитена.

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях Украины, в Харькове и Ровно.

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    11 апреля 2024, 16:28 • Новости дня
    Генерал ВСУ назвал масштаб превосходства ВС России над ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз, сообщил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль.

    По его словам, ВС России превосходят ВСУ в 7-10 раз, а у украинских войск есть нехватка личного состава, передает ТАСС.

    Содоль добавил, что в результате, например, одна бригада ВСУ в среднем может оборонять лишь около пяти километров фронта, а требуется около 15.

    Ранее Содоль с трибуны Верховной рады заявил, что украинская армия держит оборону из последних сил.

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    11 апреля 2024, 18:41 • Новости дня
    Рогов: ВС России наказали украинскую бригаду теробороны за обстрелы ЗАЭС
    Рогов: ВС России наказали украинскую бригаду теробороны за обстрелы ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили 121-ю украинскую бригаду территориальной обороны, которая занималась обстрелами Энергодара и Запорожской атомной электростанции, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Точные удары ВС России накрыли боевиков украинской армии, обстреливавших Энергодар, ЗАЭС и Каменско-Днепровский район Запорожской области, сказал Рогов ТАСС.

    Он добавил, что часть из них удалось установить, это военнослужащие 121-й бригады теробороны из Кировограда. Их «накрывали» в Никополе и его пригороде.

    На прошлой неделе ВСУ атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС, в ходе другой атаки они использовали беспилотники для нападения на грузовой порт и столовую у станции.

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    11 апреля 2024, 02:36 • Новости дня
    Кулеба решил «портить отношения» с Западом ради ЗРК Patriot

    Кулеба заявил о провале «доброй дипломатии» при попытке получить у Запада ЗРК Patriot

    Кулеба решил «портить отношения» с Западом ради ЗРК Patriot
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot, теперь он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Кулеба не понимает, почему некоторые страны не могут передать Украине хотя бы одну из своих систем Patriot – по версии Киева, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных ЗРК.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Кулеба отказался верить, что «во всей армии США нет ни одной запасной батареи Patriot», передает ТАСС.

    Кулеба сказал, что «бьется головой об стену, хотя как дипломат должен был бы разбирать ее по кирпичику», он «не понимает, почему этого не происходит».

    Министр пошутил, что «самыми удачливыми» на встречах с ним считает представителей государств, у которых просто нет Patriot, остальные «чувствуют себя некомфортно».

    Напомним, Кулеба заявил, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Украина «отчаянно просит» срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot.

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    11 апреля 2024, 16:42 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения БМП Bradley российским дроном на Авдеевском направлении
    Опубликовано видео уничтожения БМП Bradley российским дроном на Авдеевском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американскую БМП Bradley на Авдеевском направлении уничтожили точным ударом беспилотного летательного аппарата, сообщило Минобороны России.

    Операторы беспилотника группировки войск «Центр» отследили выдвинувшихся украинских военных на БМП Bradley на Авдеевском направлении, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Министерство распространило видео, на котором боевую машину американского производства уничтожил точный удар дрона-камикадзе.

    Ранее генерал ВСУ признал превосходство ВС России над в ВСУ в несколько раз.

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    10 апреля 2024, 22:20 • Новости дня
    Зеленский рассказал о своих планах достижения «мира» на Украине

    Зеленский назвал этапы разработки и передачи России украинского «мирного плана»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, как, по мнению Киева, должен разрабатываться план урегулирования ситуации на Украине и как этот план передадут России.

    Зеленский заявил, что украинской стороной разработан «очень конкретный план дипломатического урегулирования», состоящий из десяти пунктов, он «должен быть основан на результатах мирного саммита», передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Как заявил Зеленский, ожидается, что первый саммит состоится в Швейцарии без участия России. Киев рассчитывает, что уже на первом саммите удастся подготовить «некоторые пункты с настоящими деталями касательно того, что необходимо делать».

    После этого Украина рассчитывает разработать «всеобъемлющий план». По словам Зеленского, «некоторые представители континентов представят этот план российским представителям». Он пояснил, что «мирный план» передадут Москве «только тогда, когда будет общее мнение». Зеленский отметил, что под «общим мнением» подразумевается «общее мнение стран, которые действительно хотят мира, а не только переговоров».

    Напомним, Швейцария решила провести мирный саммит по Украине в середине июня. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис сообщал о планах пригласить Россию. Посольство России в Швейцарии уже заявило, что российская сторона не примет приглашение на подобное мероприятие даже в случае его поступления, поскольку продавливаемая «формула мира» Зеленского является ультиматумом Москве и не учитывает интересы России.

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    11 апреля 2024, 05:54 • Новости дня
    Венгрия сочла политику ЕС лицемерной

    Сийярто назвал лицемерной политику ЕС в вопросах отношений с Россией

    Венгрия сочла политику ЕС лицемерной
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская политика лицемерна в отношении конфликта на Украине и антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что позицию Венгрии, которая не поставляет оружие Украине, не поддерживает санкции и выступает за мирные переговоры, многие партнеры одобряют, но не открыто, а в «sms-сообщениях», передает ТАСС.

    Министр посетовал, что такое «лицемерие сегодня, к сожалению, характеризует всю европейскую политику, особенно военную». Оно проявляется и в энергетическом сотрудничестве с Россией: «все грозят кулаками русским», но стоит отвернуться – и «упс, оказывается, что они уже наладили с ними какой-то бизнес, а потом они снова потрясают кулаками».

    Разговоры о возможной отправке западных войск на Украину Сийярто счел опасными. При этом Сийярто полагает, что добиться победы на поле боя не сможет ни одна из сторон – Россия не проиграет, так как является ядерной державой, а Украине западная помощь позволит не прекращать сопротивление.

    Напомним, Венгрия выступила против создания фонда военной помощи Украине. Сийярто отметил, что венгерские налогоплательщики против выполнения такого решения, которое «грозит войной».

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    11 апреля 2024, 07:22 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях Украины, в Харькове и Ровно, сообщают местные власти и СМИ.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что метро остановит работу после взрывов, передает ТАСС.

    Кроме того, взрыв произошел в городе Запорожье, который контролируют украинские войска.

    Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. В отдельных регионах она продолжалась четыре-пять часов, на юге Украины – почти восемь. Сейчас воздушная тревога отменена.

    Напомним, также сообщалось о взрыве в Одессе.

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      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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