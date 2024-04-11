Пролитологи, рассказали как создание ЛНР и ДНР трансформировало мир и сделало его многополярным

Tекст: Олег Исайченко

«С момента провозглашения ДНР и ЛНР прошло 10 лет. Это одно из ключевых событий истории не только Донбасса или России, но и мира», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы.

«С 2014 года жители Донбасса героически сражались с киевским режимом за право быть свободными, а последние два года вместе с другими российскими бойцами – за будущее нашей общей родины. Это тема затмевает по важности многое. Очень часто мы слышим, что Россия начала конфликт в феврале 2022 года, а то, что происходило с 2014 года на Донбассе, игнорируется. Но для Донбасса война началась 10 лет назад. Благодаря решению президента РФ Владимира Путина начать СВО у жителей Донбасса появилось будущее», – указал он.

«В феврале 2014 года в Киеве был убит первый человек, после чего произошел разгром палаточного городка «Антимайдана». Через месяц украинским режимом в Донецк были направлены так называемые «поезда дружбы» для организации митинга якобы за целостность Украины», – продолжил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«В этих поездах молодчики поехали «учить местных любить родину». Среди участников были представители запрещенной в России националистической организации «Правый сектор*». Экспедиции «майдановцев» на Донбасс являлись ничем иным как актом устрашения. Киевские власти пытались запугать местных жителей», – отметил спикер.

По его словам, на этом фоне действия стран НАТО выглядели как попытки вмешаться с миротворческой инициативой. «Например, были подписаны Минские соглашения. Впоследствии тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд признали, что Минские соглашения были уловкой, которая позволила Украине выиграть время для тщательной подготовки наступления на ЛНР и ДНР», – констатировал аналитик. Он подчеркнул, что решение президента России о начале СВО – было давно назревшим и единственно возможным, позволяющим прекратить геноцид русскоязычного населения Донбасса, длившегося к тому моменту уже восемь лет.

Минские соглашения и не устраивали и Донбасс, заметил Александр Криеренко, председатель комитета Народного совета ЛНР по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению, регламентным вопросам и депутатской этике.

«Согласно Минским соглашениям, мы возвращались бы в состав Украины, хоть и с правами широкой автономии. Но мы не переставали надеяться на то, что вернемся в состав нашей большой Родины – России», – признался он.

«Война в Луганске началась не в 2022 году, а в 2014 году. Это изменило мир абсолютно для каждого жителя нашей республики. Тлевшая в нас надежда на воссоединение превратилась в уверенность: мы теперь в составе большой семьи, и нас ждет светлое будущее, которое мы построим вместе с Россией», – добавил эксперт.

О времени, когда Донецк восстал против киевского режима, вспомнил и Алексей Муратов, депутат Народного совета ДНР, руководитель центрального исполкома Общественного движения «Донецкая республика».

«10 лет мы строили мосты в Россию. Когда в 2014 году мы создавали общественную организацию, нам искренне говорили: «Неужели вы верите, что сможете присоединить Донбасс к России, ведь, чтобы это произошло, нужно, чтобы мир изменился. Вы что, хотите изменить мир?». Сегодня, спустя 10 лет, все признают, что мир изменился, он перестал быть однополярным. Изменения начались как раз с событий на Донбассе», – рассказал политик.

«В последнее время все больше начинаешь понимать, что мы тогда оказались правы, что мы встали на защиту наших предков, нашей истории, не позволили переписать историю. Жители единогласно приняли решение интегрироваться с Россией. Мы стали частью России благодаря Путину», – подчеркнул докладчик.

В целом же, этот конфликт возник не на пустом месте – Украина изначально была расколотой страной и в политическом, и в языковом плане, а также в вопросах исторической памяти, напомнил Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии.

«И когда произошел госпереворот, жители Юго-Востока выступили с требованиями установления официального статуса русского языка и федерализации Украины. Но пришла другая власть. Было много посредников, которые пытались примирить регионы, но все это вылилось в откровенную профанацию. Далее были проведены референдумы, образовались ДНР и ЛНР», – рассказал он.

При этом кроме прямого геноцида и физического истребления на жителей Донбасса и Новороссии Киевом тогда началось оказываться психологическое давление, отметил Александр Малькевич, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате РФ.

«С 2014 года по настоящий день жители регионов подвергаются запугиванию, прямым угрозам, дезинформации со стороны ЦИПсО. В их числе – телефонное мошенничество, вымогание обманным путем средств. Информационные террористы, диверсанты находятся на самообеспечении, отбирая деньги у наших граждан, а потом пытаются этих людей использовать в качестве орудий в своей деятельности. Цель всего этого – посеять панику, деморализовать российских граждан, подстегнуть протестные настроения», – объяснил аналитик.

В заключение дискуссии эксперты пришли к выводу о том, что «гражданская война на Украине погубила саму Украину, но при этом «Русская весна», которая зародилась в том числе в Донбассе, стала историческим событием, изменившим мировые политические тренды».

«Народное движение в Донбассе было подлинно демократическим и направленным на защиту интересов и прав местных жителей. Люди хотели сами решить, как им воспитывать детей, на каком языке говорить, с кем союзничать», – считает Владимир Скачко, украинский политолог, живущий в Москве.

По его словам, действия жителей Донбасса десятилетней давности – это не «политтехнологи, а логичный ответ на ту несправедливость, которую в их отношении проявили люди, пришедшие к власти в Киеве в ходе государственного переворота». «И теперь мы точно можем сказать, что история ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины – это история собирания русских земель. Да, война пришла, но она была неизбежна, и она точно должна закончиться победой России», – резюмировал Скачко.