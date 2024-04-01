Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
ChatGPT стал доступен без регистрации
OpenAI сделала ChatGPT доступным для использования без регистрации
Компания OpenAI решила сделать свой чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT, доступным для использования без прохождения регистрации.
Как сообщается на сайте OpenAI, регистрация перестает быть обязательной с 1 апреля, теперь пользователи могут мгновенно перейти к использованию ChatGPT, передает РИА «Новости».
В компании при этом отметили, что учетная запись открывает доступ к ряду преимуществ, в том числе дает возможность сохранять и просматривать историю чатов, делиться ими и разблокировать дополнительные функции, например, голосовое общение с ботом.
Кроме того, OpenAI приняла решение о введении дополнительных мер защиты, в том числе расширив набор блокируемых запросов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сравнил российские нейросети с ChatGPT.