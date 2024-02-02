Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние.0 комментариев
Мишустин сравнил российские нейросети с ChatGPT
Мишустин: Отечественные нейросети имеют равные возможности с западной ChatGPT
Две российские компании – «Сбер» и «Яндекс» – смогли создать продукты, возможности которых фактически равны западной нейросети ChatGPT, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин в пятницу в Алма-Ате осмотрел выставку цифровых проектов на форуме Digital Almaty 2024. Российскому премьеру рассказали, как современные технологии помогают систематизировать работу на промышленных предприятиях, передает РИА «Новости».
«Сберовский GigaChat не пробовали? У нас две компании по паритету сейчас фактически с ChatGPT равны. Продукт «Сбера» и продукт «Яндекса». Посмотрите», – предложил Мишустин.
Форум Digital Almaty позволяет странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обменяться опытом в сфере инноваций, отметил премьер-министр в ходе пленарной сессии форума.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин в целом неоднократно отмечал важность активизации взаимодействия участников «пятерки» в области цифровой трансформации и подчеркивал, что современные технологии и решения в сфере экономической деятельности должны внедряться в «пятерке» на базе единых принципов и подходов.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф предупредил об опасности создания – наряду с закрытым клубом мировых держав, обладающих ядерным оружием – клуба государств в области искусственного интеллекта.