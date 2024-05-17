В НАТО сочли Россию долгосрочной «проблемой»

Tекст: Елизавета Шишкова

По его оценкам, в предстоящие годы НАТО будет сталкиваться с «большой российской проблемой», передает РИА «Новости».

Каволи считает, что Россия будет стремиться нарастить численность своих вооруженных сил, и она уже объявила о таких планах. Кроме того, Россия увеличила свое военное производство.

По мнению генерала, Россия останется «угрозой» для НАТО независимо от того, как разрешится украинский конфликт. Он полагает, что в будущем Россия будет «крупной силой, которой будут руководить все те же люди».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с Россией.