Рябков заявил, что НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Россией

Эксперт: Отказом от российского урана США провоцируют рост мировых цен

Экономист Митрахович объяснил «лазейку» в законе Байдена о запрете импорта урана из России

Tекст: Анастасия Куликова

«В мире существует достаточно много стран, где добывается уран. Это и Канада, и Австралия, и Казахстан, и западноафриканские республики. Проблема заключается именно в обогащенном сырье. Россия является крупным поставщиком. Конкуренцию нам может составить европейская транснациональная компания URENCO, но ее мощности загружены. Поэтому теперь американцы могут столкнуться с определенными трудностями», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, именно на такой случай в Вашингтоне сохранили лазейку. «В указе Байдена содержится оговорка о том, что до 2028 года можно продолжать закупки у России. Ситуация, при которой у США не будет хватать урана для работы атомных станций, таким образом исключается», – уточнил спикер. Как полагает Митрахович, власти Соединенных Штатов, принимая решение по российскому сырью, делают ставку на развитие собственного производства.

«В Америке есть технология обогащения урана, они какое-то время этим даже занимались. Но на определенном этапе в силу глобализации было решено, что экономически выгоднее покупать на стороне. Сейчас же в период деглобализации, экономических и санкционных войн, каждая страна пытается вернуть себе самостоятельность в плане производства многих ключевых товаров или объектов, технологических ресурсов. Это касается и США», – детализировал эксперт.

Он напомнил, что Штаты уже начали восстанавливать свои мощности, а Байден отчитывался о производстве 90 кг обогащенного урана. «Конечно, это на порядок меньше того, чем им нужно. Я думаю, что цель – в следующем десятилетии выйти на самостоятельное производство необходимого сырья. Пока же США продолжат его закупать в других странах, в том числе и в России», – полагает собеседник. Вопрос только в том, по какой цене удастся это делать.

Митрахович допускает, что решение Вашингтона по российскому урану может спровоцировать рост мировых цен. «Всякие ограничения всегда так или иначе разрывают цепочки, сложившиеся экономические связи. Я не исключаю, что будет увеличиваться стоимость и урана, и атомного топлива. Рынок в целом будет дезинтегрирован», – прогнозирует специалист.

При этом Россия не столкнется серьезными последствиями из-за запрета поставок урана в США. «Мы будем продавать тем, с кем сотрудничаем, а именно – странам Глобального Юга и Востоку. Там растет энергопотребление, и для нас – как поставщиков энергоресурсов – это хорошо. Более того, «Росатом» строит атомные станции в разных регионах мира. У нас, например, есть проекты в Китае, Индии, Турции, Египте», – заключил Митрахович.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. Речь идет о «необлученном, низкообогащенном уране, произведенном в Российской Федерации или российским предприятием».

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что закон поможет укрепить «энергетическую и экономическую безопасность» США за счет снижения «зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики». По мнению Салливана, недавно одобренное выделение 2,72 млрд долларов в эту сферу «даст толчок созданию новых обогатительных мощностей в США».

Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания. Документ обязывает минэнерго США найти и предоставить Конгрессу способы замещения поставок урана из России. Однако при отсутствии альтернативных источников ведомство до января 2028 года сможет выдавать разрешения на импорт из РФ.

При этом крупнейшая в Соединенных Штатах компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже предупредила, что после введения запрета обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения, чтобы продолжить поставки урана своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли, сообщает РИА «Новости».

По оценкам издания The Washington Post, американские компании тратят около 1 млрд долларов в год на закупку обогащенного урана у «Росатома». Аналитики британской газеты Guardian считают, что вместо России Вашингтон может обратиться за альтернативными источниками необходимого сырья к Канаде, Франции или Японии.

В то же время посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов убежден: подписанный Байденом закон обернется очередным потрясением в международных экономических отношениях, в том числе и для самих США. «Не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. Причем финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное – навредить нашей стране», – говорится в комментарии дипломата в Telegram-канале посольства.

Антонов считает, что США пытаются «поставить на колени отечественные профильные компании». Но, по его мнению, они будут работать по другим направлениям, а «локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам».