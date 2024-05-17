  • Новость часаРябков заявил, что НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Россией
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    В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Фронт рождает новую элиту

    Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

    11 комментариев
    17 мая 2024, 06:31 • Новости дня

    Рябков заявил, что НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Россией

    Рябков осудил НАТО за готовность балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с Россией

    Рябков заявил, что НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Россией
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В НАТО выбрали эскалационный курс и буквально готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с Россией, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков сказал, что «авантюристическая политика» НАТО противоречит интересам безопасности жителей государств, входящих в альянс, передает ТАСС.

    По его словам, «всей этой трагедии» с «точки зрения полного разрушения архитектуры европейской безопасности» можно было бы избежать, если бы в НАТО серьезно отнеслись к «предупреждениям России».

    Рябков подчеркнул, что кризис вызван расширением НАТО, но альянс продолжает «маниакальное» движение к «новым рубежам». Рябков отметил, что НАТО объясняет это «укреплением собственной безопасности», но «безопасности для НАТО за последнее время не прибавилось».

    Он полагает, что в западных странах со временем «избиратели поймут, насколько пагубную линию применительно к России ведут нынешние элиты». Стремление «Европы и Евроатлантики» к «геополитическому освоению все более широких пространств» Рябков назвал «глубоко порочным, фундаментально ошибочным».

    Соединенные Штаты в угоду своим геополитическим представлениям приближаются к неуправляемому обвальному кризису в отношениях с Россией, Москва предупреждает, что Вашингтон играет с огнем, сказал Рябков. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в избирательные кампании ни в одной стране, в том числе в США.

    Напомним, Рябков не исключил понижения уровня дипломатических отношений с США, власти которых превратились в «политических гопников».

    15 мая 2024, 12:29 • Новости дня
    Швеция выдвинула условие отправки военного персонала на Украину

    BD: Швеция готова направить войска на Украину при согласии НАТО

    Швеция выдвинула условие отправки военного персонала на Украину
    @ Jouni Porsanger/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Швеция может отправить на Украину военный персонал, если страны – участницы НАТО придут к соглашению по вопросу отправки войск, заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

    Йонсон отметил, что на парижском саммите, который прошел в начале года, в этом вопросе не было единогласия, передает Ura.ru со ссылкой на Breaking Defense.

    В НАТО ранее заявили, что на данный момент нет ни планов, ни политической воли размещать войска на территории Украины.

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    15 мая 2024, 02:25 • Новости дня
    Блинкен выступил на сцене в Киеве с музыкальным номером

    Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев спел песню в местном клубе

    Блинкен выступил на сцене в Киеве с музыкальным номером
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, вечером во вторник посетил один из местных музыкальных клубов и выступил на сцене с музыкальным номером.

    Блинкен исполнил на гитаре песню канадско-американского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World вместе с одной из киевских групп, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

    Отмечается, что перед выступлением госсекретарь США обратился к публике, заявив о «трудных временах» и «невероятных страданиях», которые испытывают украинские военные.

    При этом американский госсекретарь заявил о поддержке Украины со стороны США.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Блинкена на Украину связан с нервозностью Киева, Европы и Вашингтона из-за проведения Россией СВО.

    Он подчеркнул, что Москве известно об испытываемой на Западе нервозности от продолжения спецоперации, однако Россия будет добиваться поставленных целей.

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    15 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Блинкен: США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове

    Госсекретарь США Блинкен: США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность размещения комплексов противовоздушной обороны Patriot в Харькове.

    Отмечается, что данное заявление является первым официальным подтверждением переговоров о размещении Patriot на территории Украины, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области.

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    17 мая 2024, 03:41 • Новости дня
    В МИД не исключили понижения уровня дипломатических отношений с США

    Рябков назвал власти США «политическими гопниками» и не исключил понижения уровня дипломатических отношений

    В МИД не исключили понижения уровня дипломатических отношений с США
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Понижение уровня дипломатических отношений с США возможно, власти в Вашингтоне превратились в «политических гопников», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков сказал, что Россия никогда не прибегала первой к такого рода мерам по отношению к странами НАТО, но подобные шаги, по его мнению, «возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации», передает ТАСС.

    Речь идет не только о поддержке Украины Западом, но и, например, о российских активах или «других действиях в экономической сфере». Рябков при этом признался, что «не готов рассуждать», что может послужить «спусковым крючком».

    Он сказал, что безбашенность Запада дает российской стороне «все резоны просчитывать такие варианты». По его словам, в руководстве США и других ключевых стран Запада «довольно много собралось деятелей, которые являются, по большому счету, провокаторами». Рябков, извинившись «за жаргон», назвал их «политическими гопниками, которые в ряде случаев просто идут по беспределу».

    По словам Рябкова, эти политики не осознают, что в России «проявляют исключительную выдержку», действуя «строго в тех рамках, которые заданы руководством страны и определены с точки зрения целей и задач СВО», а также «в преломлении к той работе, которую ведет» МИД.

    Рябков заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а рассуждения об этом на Западе являются полнейшим абсурдом. По его словам, «есть такие модники тоже в западной группе, наряду с гопниками, которые внедряют множество таких, как им кажется, свежих идей».

    Напомним, Рябков заявлял, что Россия может понизить уровень отношений с США, если российские активы в странах G7 будут конфискованы.

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    14 мая 2024, 23:12 • Новости дня
    США собрались утроить выпуск самой большой неядерной бомбы GBU-57
    США собрались утроить выпуск самой большой неядерной бомбы GBU-57
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Армейский завод в штате Оклахома готовится увеличить производство самой большой неядерной бомбы США, известной как Massive Ordnance Penetrator, как минимум втрое.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Отмечается, что бомбы этого типа часто упоминаются в контексте возможных атак на находящиеся глубоко под землей ядерные объекты Ирана или КНДР.

    GBU-57 предназначены для поражения сильно укреплённых подземных объектов.

    Ожидается, что завод выйдет на повышенную мощность к осени текущего года.

    Ранее сообщалось, что Пентагон может отказаться от программы американской межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, ее реализация сильно задерживается.

    Замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант заявил, что программу можно «ресертифицировать» почти без изменений, можно внести в нее изменения, а можно и «отменить».

    До июля Пентагон собирается определиться по «фундаментальным вопросам», в том числе о возможных «альтернативах». Также требуется провести независимую оценку потолка стоимости реализации программы.

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    14 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot

    УНИАН: Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot для Харькова и области

    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области, пишет украинское агентство УНИАН.

    По информации издания, Украине важно получить военную помощь от США как можно скорее, передает ТАСС.

    Также СМИ сообщает, что президент обратил внимание на насущную потребность усиления противовоздушной обороны Украины, так как системы и средства ПВО являются «самым большим дефицитом для ВСУ».

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что инициатива США по оказанию помощи Киеву с целью перехвата инициативы на поле боя и укрепления обороны кажется недосягаемой.

    Американские СМИ писали ранее, что Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину.

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    15 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS

    Военный эксперт Леонков: Российские системы ПВО демонстрируют растущую эффективность в отражении ударов ATACMS

    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обстрел полуострова Крым с применением ракет ATACMS в очередной раз продемонстрировал слаженность и эффективность российских систем ПВО. Несмотря на грозную репутацию боеприпаса, российские военные успешно адаптируются к противостоянию с этой угрозой, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские системы ПВО РФ отразили атаку ВСУ по территории Крыма.

    «Атака по Крыму, предпринятая противником в ночь на среду, оказалась достаточно масштабной. Скорее всего, наземные комплексы, с которых и запускались ракеты ATACMS, были расположены в районе между Одессой и Николаевым. Судя по всему, удары планировались долго, а в выборе целей ВСУ помогали их западные союзники», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что в рамках атаки были задействованы системы искусственного интеллекта. Скорее всего, с их помощью и осуществлялось наведение боеприпасов на интересующие Украину объекты. Все это в совокупности сделало процесс противодействия обстрелу невероятно сложным», – подчеркивает он.

    «Тем не менее, ВС РФ в очередной раз продемонстрировали поразительную слаженность и эффективность. Несмотря на то, что ракеты ATACMS имеют весьма грозную репутацию, мы в кратчайшие сроки сумели приспособиться к противостоянию с ними. Как показала практика, в настоящий момент мы способны выдерживать натиск даже десяти этих боеприпасов», – отмечает собеседник.

    «Добиться этого удалось за счет использования комплексов ПВО, имеющих возможность достаточно быстро менять позицию. Таким образом, наши военные при необходимости могут усилить направление, по которому приходится основная сила удара. Данная тактика получила название инициативной эшелонированной системы противовоздушной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Однако, несмотря на безусловные успехи российской армии, важно помнить, что ПВО не может обеспечить стопроцентную безопасность той или иной территории. В конфликте всегда присутствует определенный элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо всегда сохранять бдительность и неустанно работать по совершенствованию средств обороны», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Крыма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. По данным ведомства, над территорией полуострова было уничтожено десять американских оперативно-тактических боеприпасов ATACMS.

    После обстрела в Севастополе были обнаружены несдетонировавшие части ликвидированных ракет. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей города проявить максимальную осторожность и не прикасаться к подозрительным предметам, лежащим на улице.

    Речь идет о подзарядных боеприпасах М74, представляющих собой стальную оболочку, наполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью они также выпускают стальные детали, содержащиеся внутри конструкции. Радиус поражения модели составляет приблизительно 15 метров.

    Помимо Крыма, атака ВСУ затронула и другие регионы России. Так, над территорией Белгородской области были уничтожены две противорадиолокационные ракеты  HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. В Курской области ликвидировали пять беспилотников, а в Брянской перехваченными оказались три дрона.

    Ранее британский министр обороны Грант Шаппе подтвердил, что у Украины имеется разрешение Лондона на использование оружия королевства для нанесения ударов по территории Крыма.

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    15 мая 2024, 12:24 • Новости дня
    В Совфеде призвали Грузию противостоять угрозам Вашингтона

    Сенатор Климов: США жестко пресекают попытки Грузии укрепить собственный суверенитет

    В Совфеде призвали Грузию противостоять угрозам Вашингтона
    @ Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Грузинский вариант закона об иноагентах является очень слабой репликой американской версии, однако, по логике Вашингтона, Тбилиси не имеет права принимать подобный документ. Поэтому Штаты продолжают попытки давления на власти кавказской республики, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее США пригрозили Грузии фундаментальным пересмотром отношений.

    «Методы давления Вашингтона на суверенные страны уже не вызывают удивления. Они используют их постоянно, просто в какой-то момент США перестали «пользоваться пудрой и макияжем», и их звериное лицо наблюдает любой, у кого есть глаза», – говорит Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России. Он отметил, что новую колониальную политику американские власти проводят в отношении как своих так называемых партнеров – Франции, Германии и Японии, так и других стран, в том числе Грузии.

    По словам сенатора, с Грузией проявляется двуличие и лицемерие Белого дома. «В США с 1938 года действует закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Грузинский вариант является очень слабой репликой американской инициативы. Он предполагает лишь регистрацию тех юридических лиц, у которых значительная часть поступлений идет из-за рубежа. Ни о каких строгих мерах и наказаниях речи не идет. При этом, по логике Штатов, такой закон недопустим», – пояснил спикер.

    Парламентарий объясняет столь ревностную позицию опасениями Вашингтона потерять сферу влияния. «По версии Белого дома, те, кто попадает на орбиту Штатов, НАТО или Евросоюза, мгновенно лишаются прав, независимости, исторической перспективы. Поэтому они пресекают попытки Тбилиси укрепить свой суверенитет. В картине мира американских чиновников грузинам не положено пресекать вмешательство США в дела страны, поскольку их задача – служить интересам заморских хозяев», – указал Климов. По его мнению, угрозами со стороны Соединенных Штатов дело не ограничится. «Грузинам нужно этому противостоять», – заключил сенатор.

    Накануне парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Обсуждение прошло на фоне протестов и драк между депутатами. По итогам голосования 84 представителя правящей партии «Грузинская мечта» и союзной ей фракции «Сила народа» высказались за, против проголосовали лишь 30 сторонников оппозиции.

    Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, закон преследует лишь одну цель – обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций, получающих миллионы долларов из-за рубежа и тратящих эти средства «на подрывную политическую деятельность».

    Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на инициативу. Однако «Грузинская мечта», которая располагает в парламенте большинством, может его обойти. При этом в Вашингтоне уже готовят ответ на случай, если проект все-таки вступит в силу. «Посмотрим, как поступит парламент Грузии. Если законопроект пройдет, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен и вовсе пригрозил персональными санкциями в отношении властей кавказской республики. «Если закон продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения. Это будут финансовые ограничения и ограничения на поездки в отношении лиц, ответственных за эти действия, и их семей», – уточнил он.

    Как отметил О'Брайен, важно наказать виновных в случаях насилия и запугивания протестующих. Он также выразил надежду, что Тбилиси продолжит путь к евроатлантической интеграции. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, принятие парламентом Грузии закона об иноагентах «не только не соответствует ценностям США, но и не соответствует чаяниям грузинского народа». При этом он подчеркнул, что правительству страны необходимо сменить курс.

    «Хочется задать уточняющие вопросы: 1. Проблема в том, что грузинский закон намного мягче американского? 2. Почему Грузия или любая другая страна должны соответствовать чужим ценностям? 3. В «ценности» США не входит невмешательство во внутренние дела других государств?» – прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слова Патела в своем в Telegram-канале.

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    14 мая 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Отказом от российского урана США провоцируют рост мировых цен

    Экономист Митрахович объяснил «лазейку» в законе Байдена о запрете импорта урана из России

    Эксперт: Отказом от российского урана США провоцируют рост мировых цен
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США, получив первые результаты от восстановления собственного производства обогащенного урана, решили ограничить импорт из России. Такая мера Вашингтона может спровоцировать рост мировых цен. При этом Россия не столкнется с серьезными последствиями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Байден подписал указ о запрете импорта российского урана с оговорками.

    «В мире существует достаточно много стран, где добывается уран. Это и Канада, и Австралия, и Казахстан, и западноафриканские республики. Проблема заключается именно в обогащенном сырье. Россия является крупным поставщиком. Конкуренцию нам может составить европейская транснациональная компания URENCO, но ее мощности загружены. Поэтому теперь американцы могут столкнуться с определенными трудностями», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ. 

    По его словам, именно на такой случай в Вашингтоне сохранили лазейку. «В указе Байдена содержится оговорка о том, что до 2028 года можно продолжать закупки у России. Ситуация, при которой у США не будет хватать урана для работы атомных станций, таким образом исключается», – уточнил спикер. Как полагает Митрахович, власти Соединенных Штатов, принимая решение по российскому сырью, делают ставку на развитие собственного производства.

    «В Америке есть технология обогащения урана, они какое-то время этим даже занимались. Но на определенном этапе в силу глобализации было решено, что экономически выгоднее покупать на стороне. Сейчас же в период деглобализации, экономических и санкционных войн, каждая страна пытается вернуть себе самостоятельность в плане производства многих ключевых товаров или объектов, технологических ресурсов. Это касается и США», – детализировал эксперт.

    Он напомнил, что Штаты уже начали восстанавливать свои мощности, а Байден отчитывался о производстве 90 кг обогащенного урана. «Конечно, это на порядок меньше того, чем им нужно. Я думаю, что цель – в следующем десятилетии выйти на самостоятельное производство необходимого сырья. Пока же США продолжат его закупать в других странах, в том числе и в России», – полагает собеседник. Вопрос только в том, по какой цене удастся это делать.

    Митрахович допускает, что решение Вашингтона по российскому урану может спровоцировать рост мировых цен. «Всякие ограничения всегда так или иначе разрывают цепочки, сложившиеся экономические связи. Я не исключаю, что будет увеличиваться стоимость и урана, и атомного топлива. Рынок в целом будет дезинтегрирован», – прогнозирует специалист.

    При этом Россия не столкнется серьезными последствиями из-за запрета поставок урана в США. «Мы будем продавать тем, с кем сотрудничаем, а именно – странам Глобального Юга и Востоку. Там растет энергопотребление, и для нас – как поставщиков энергоресурсов – это хорошо. Более того, «Росатом» строит атомные станции в разных регионах мира. У нас, например, есть проекты в Китае, Индии, Турции, Египте», – заключил Митрахович.

    Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. Речь идет о «необлученном, низкообогащенном уране, произведенном в Российской Федерации или российским предприятием».

    Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что закон поможет укрепить «энергетическую и экономическую безопасность» США за счет снижения «зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики». По мнению Салливана, недавно одобренное выделение 2,72 млрд долларов в эту сферу «даст толчок созданию новых обогатительных мощностей в США».

    Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания. Документ обязывает минэнерго США найти и предоставить Конгрессу способы замещения поставок урана из России. Однако при отсутствии альтернативных источников ведомство до января 2028 года сможет выдавать разрешения на импорт из РФ.

    При этом крупнейшая в Соединенных Штатах компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже предупредила, что после введения запрета обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения, чтобы продолжить поставки урана своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли, сообщает РИА «Новости».

    По оценкам издания The Washington Post, американские компании тратят около 1 млрд долларов в год на закупку обогащенного урана у «Росатома». Аналитики британской газеты Guardian считают, что вместо России Вашингтон может обратиться за альтернативными источниками необходимого сырья к Канаде, Франции или Японии.

    В то же время посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов убежден: подписанный Байденом закон обернется очередным потрясением в международных экономических отношениях, в том числе и для самих США. «Не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. Причем финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное – навредить нашей стране», – говорится в комментарии дипломата в Telegram-канале посольства.

    Антонов считает, что США пытаются «поставить на колени отечественные профильные компании». Но, по его мнению, они будут работать по другим направлениям, а «локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам».

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    16 мая 2024, 05:54 • Новости дня
    Разведка США назвала Россию «самой активной иностранной угрозой» выборам

    Директор национальной разведки США Хайнс назвала Россию «самой активной иностранной угрозой» американским выборам

    Разведка США назвала Россию «самой активной иностранной угрозой» выборам
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для американских выборов «самой активной иностранной угрозой» является Россия, также в список входят Китай и Иран, заявила директор национальной разведки США Аврил Хайнс.

    В комитете Сената Хайнс заявила об увеличении числа иностранных акторов, которые, по версии американских спецслужб, желают повлиять на выборы в США. Россия, Китай и Иран, как заявила Хайнс, являются «наиболее значимыми» из них, передает РИА «Новости».

    Напомним, выборы президента США должны состояться 5 ноября 2024 года. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что документ, составленный американской разведкой, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась подорвать доверие к выборам в США и других странах, является компиляцией сплетен и русофобских выпадов.


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    14 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    Глава МИД Польши заявил, что конфликт России и Украины может продлиться десять лет

    Глава МИД Польши Сикорский заявил, что конфликт между Россией и Украиной может продлиться десять лет

    Глава МИД Польши заявил, что конфликт России и Украины может продлиться десять лет
    @ ALBERT ZAWADA/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Военные действия на Украине могут продолжаться не менее десяти лет, выразил мнение на радиостанции Polskie Radio глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    По его словам, подобные конфликты могут длиться около десяти лет, Россия не нападет на страны НАТО в случае их должной готовности к потенциальной эскалации, однако «полностью исключать такого развития событий не стоит», передает ТАСС.

    Ранее в Чехии заявили, что конфронтация Запада с Россией станет частью повседневной политической жизни, сохранившись даже без привязки к теме Украины.

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    16 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    В НАТО признали способность российской армии быстро исправлять ошибки

    В НАТО признали способность российской армии быстро реагировать на ситуацию

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что российская армия продемонстрировала способность быстро исправлять ошибки и корректировать свои действия.

    Она также отметил, что российская армия продемонстрировала высокую стойкость, передает ТАСС.

    Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр обратил внимание на то, что Россия опережает страны Европы и Северной Америки в темпах мобилизации промышленных возможностей.

    Ранее Бауэр заявил, что участники Североатлантического альянса должны поставлять Украине все необходимое оружие, хоть и в ущерб обязательствам перед НАТО по поддержанию уровня военных запасов.

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    15 мая 2024, 09:22 • Новости дня
    Politico: Вашингтон не разрешает Киеву атаковать российские территории

    Tекст: Александра Юдина

    Из-за продвижения ВС России в Харьковской области украинские власти пытаются добиться от США разрешения на нанесение ударов по российской территории оружием НАТО, однако Вашингтон согласия не дает, пишет Politico.

    По данным газеты, Киев предпринимает попытки убедить президента США Джо Байдена дать возможность ВСУ наносить удары по российской территории, однако позиция Белого дома не изменилась – в Вашингтоне продолжают настаивать на оборонительных действиях, а не наступательных, передает РИА «Новости».

    Украинские чиновники, как отмечает издание, жалуются, что именно такая политика «удерживает ВСУ от нанесения ударов по российским позициям».

    Ранее в Генштабе ВСУ признали отвод войск с позиций около Волчанска в Харьковской области на фоне успехов ВС России.

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    17 мая 2024, 02:45 • Новости дня
    Названо число переданных Украине странами НАТО танков и беспилотников

    В Генштабе ВС России сообщили о передаче Киеву странами НАТО и их союзниками 800 танков и 30 тыс. БПЛА

    Названо число переданных Украине странами НАТО танков и беспилотников
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Страны НАТО и их союзники за время российской спецоперации на Украине передали Киеву около 800 танков, 270 РСЗО, 130 самолетов и вертолетов, а также более 30 тыс. БПЛА, сообщил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

    В статье «Деятельность НАТО как главный источник военных угроз России» для издаваемого Минобороны журнала «Военная мысль» Костюков счел военную помощь Украине главной военной угрозой, исходящей от НАТО. На оказание военной помощи Киеву страны НАТО и их союзники потратили свыше 132 млрд долларов (США – более 63 млрд), передает ТАСС.

    Кроме указанной военной техники Киев получил более 3,5 тыс. боевых бронированных машин, около 1,5 тыс. артиллерийских орудий, более 250 ЗРК, 7,7 тыс. ПЗРК, до 290 тыс. противотанковых средств.

    Украине передано высокоточное оружие большой дальности – ракеты Storm Shadow/SCALP-EG и ATACMS, планируется передать истребители F-16, говорится в статье. Киев получает от НАТО данные о действиях российских сил в режиме времени, близком к реальному, для этого используют «не только военные, но и коммерческие космические аппараты» – до 500 единиц. Кроме того, НАТО усилило активность воздушной разведки у российских границ.

    В статье не исключается, что корабли военно-морских сил США и других стран НАТО могут в перспективе провести провокации, связанные с не согласованным с Россией заходом в акваторию Северного морского пути.

    Напомним, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что участники Североатлантического альянса должны поставлять Украине все необходимое оружие, хоть и в ущерб обязательствам перед НАТО.

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    14 мая 2024, 12:25 • Новости дня
    WSJ: У Украины нет сил самостоятельно одержать победу над Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    Инициатива США по оказанию помощи Киеву с целью перехвата инициативы на поле боя и укрепления обороны кажется недосягаемой, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Ключевая цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, по данным WSJ, заключается в обсуждениях вариантов оказания Украине дополнительной помощи «таким образом, чтобы укрепить оборону страны и позволить ей вернуть инициативу на поле боя», передает ТАСС.

    Однако, как подчеркивает издание, «эта инициатива может оказаться недосягаемой».

    WSJ приводит в качестве аргументов успехи российских военных на Харьковском направлении, а также «ограничения в запасах оружия и боеприпасов, доступных Украине и ее союзникам».

    «Официальные лица США признают, что у Украины нет сил для того, чтобы самостоятельно одержать победу над Россией», – отмечает газета.

    Американские СМИ писали ранее, что Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину.

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