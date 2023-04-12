Греф предсказал появление закрытого клуба держав с технологиями ИИ

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в Совете Федерации, предупредил об опасности создания – наряду с закрытым клубом мировых держав, обладающих ядерным оружием – клуба государств в области искусственного интеллекта.

Речь идет о создании такого рода сложных систем, как нейросети, пояснил Греф. Глава Сбербанка считает, что России следует прикладывать все усилия, чтобы войти в этот закрытый клуб, стать «донорами, а не реципиентами этих технологий», передает ТАСС

Развивая технологии ИИ, продолжил Греф, необходимо уделять особое внимание безопасности. Тема кибербезопасности должна опережать тему развития искусственного интеллекта, подчеркнул он.

В то, что ИИ может уничтожить человека, Греф не верит. При этом глава Сбербанка допустил, что «нанести какой-то вред, вероятно, может».

По словам Грефа, технологический прогресс, который сейчас происходит, схож с прорывами времен освоения космоса. Мир, отметил он, набирает «космические обороты».

Глава Сбербанка отметил, что День космонавтики, отмечаемый в России 12 апреля, очень важен для нашей страны, он ознаменовал торжество «технологий российских, советских», когда после длительных исследований реализовалась «вековая мечта людей улететь в космос».

Ряд технологий, в первую очередь блокчейн, в ближайшие годы будет активно развиваться, предсказал Греф. За последние семь-восемь лет эта сложная технология подверглась очень серьезной модернизации и, благодаря соединению технологий блокчейн и искусственного интеллекта, она становится доступной огромному количеству людей как на уровне государств, так и на уровне простых людей, сказал он.

По словам Грефа, технологию блокчейн ждет активное развитие в ближайшем десятилетии. Он отметил, что криптовалюты, с которыми эта технология у многих ассоциируется, причем напрасно, – лишь побочный продукт технологии, имеющей куда более широкое применение.

«Токенизация ресурсов, цифровизация ресурсов и хранение их на технологии блокчейн может составить до 10% мирового ВВП к 2030 году. В ближайшие пять-семь лет, как нам кажется, эта технология будет иметь огромное влияние на развитие экономики», – заключил Греф.

В январе президент Владимир Путин поручил внести в нацпроекты и госпрограммы изменения, предусматривающие внедрение ИИ во всех отраслях экономики и соцсферы. Кроме того, глава государства поручил тиражировать систему «врачебных подсказок» с помощью искусственного интеллекта.