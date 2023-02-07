Путин назвал мощными транспортные проекты в Москве Путин выступил за распространение практики «врачебных подсказок» с помощью технологий ИИ Путин выступил за тиражирование практики «врачебных подсказок» с помощью технологий ИИ 7 февраля 2023, 15:35 Текст: Елизавета Шишкова

Систему «врачебных подсказок» с помощью искусственного интеллекта необходимо тиражировать, заявил президент России Владимир Путин, комментируя такую практику в Москве. В ходе встречи с президентом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с помощью «врачебных подсказок» для врачей первого звена поставлено уже 9 млн диагнозов. Система с ИИ является большой поддержкой для врача не только в Москве, но и в мире, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что такую практику надо тиражировать. В ноябре Путин поручал Минздраву уделить особое внимание внедрению ИИ в медицине, тогда он привел в пример столицу. Президент добавил, что необходимо скорее внедрять современные подходы и на федеральном уровне. Собянин добавил, что в различных областях медицины с помощью ИИ было поставлено 8 млн диагнозов, начиная от онкологии, с сосудистыми заболеваниями, легочными заболеваниями и так далее. Мэр рассказал, что врач ставит диагноз самостоятельно, а ИИ помогает правильно структурировать лабораторные назначения, обработать их, а также выписать рецепт и правильно диагностировать. Собянин добавил, что в Москве помимо поликлинического звена, в этом году заканчивают целый ряд крупнейших проектов, например, «Коммунарку». Ранее Путин поручил проработать возможность цифрового анкетирования пациентов до посещения врача. Израильский эксперт назвал причину откровений Беннета о Путине, Украине и Западе Саймон Ципис: Беннет рассказал о срыве переговоров России и Украины ради личной выгоды 5 февраля 2023, 19:22

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Натянутые отношения Израиля и США, а также слабость правящей израильской коалиции привели к тому, что экс-премьер Беннет не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. Ранее Нафтали Беннет дал откровенное интервью про Путина, Запад и Украину. «Нафтали Беннет спросил у Путина по поводу устранения Зеленского явно по просьбе Запада. Думаю, США боятся такого развития событий, но не хотели показать это Москве. Поэтому Вашингтон решил узнать это через посредника», – пояснил сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис. Собеседник также рассказал о том, что Беннет решил придать огласке такие откровения именно сейчас, поскольку момент завязан на кризисную внутриполитическую ситуацию в самом Израиле. «Правительство неустойчиво, оно очень праворадикальное, там постоянно происходят конфликты, оно на грани распада. По оценкам экспертов и политиков, коалиция не продержится двух лет. Зная это, Беннет собирается выставить кандидатуру на потенциальных выборах и сейчас зарабатывает себе политические очки как человек, находящийся в курсе украинского вопроса», – отметил эксперт. «Я также склонен верить Беннету и в том, что именно Запад прервал переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта. США заинтересованы не в поддержке Украины как таковой, а в ослаблении России любой ценой. Это, кстати, развязывает руки и самому Израилю, который более активно атакует Иран», – заметил он. «Примечательно и то, что Беннет не испугался реакции Запада на свои откровения. Наши отношения сейчас очень натянуты, что, судя по всему, и заставило экс-премьера отказаться играть на стороне Вашингтона в украинском вопросе. К тому же в самих США среди еврейства тоже раскол: одни ратуют за поддержку Израиля, другие недовольны тем, что Вашингтон отправляет американских солдат на Ближний Восток ради израильских интересов», – напомнил аналитик. Переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации. Беннет в интервью журналисту Ханоху Дауму, опубликованном на YouTube-канале, отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. По его словам, именно эти две страны прервали переговоры. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить Путина, а не договариваться». Беннет также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами, ни один из которых не был обнародован. Вспоминая в интервью с о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского». После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится. Захарова высмеяла звонки Макрона Путину с помощью знаменитого клоунского номера 4 февраля 2023, 17:27

Фото: imago images/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Звонки президента Франции Эммануэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину «по просьбе украинского президента Владимира Зеленского» напомнили представителю МИД Марии Захаровой клоунский номер с Вячеславом Полуниным. «Драма по-французски», – отреагировала дипломат в своем Telegram-канале на заявление пресс-секретаря французского МИД Анны Клер Лежандр, сообщившей о том, что Макрон часто звонит Путину по просьбе Зеленского. К посту Захарова прикрепила знаменитый номер «Асисяй!» советского и российского клоуна Вячеслава Полунина, где тот попеременно входил в образы двух разговаривающих по телефону персонажей. Напомним, Лежандр заявила, что Макрон разговаривает с Путиным по телефону «всегда в координации с союзниками», чтобы поддержать канал диалога. По ее словам, по просьбе Зеленского президент Франции обсудил с главой российского государства вопросы по ЗАЭС, после чего туда удалось отправить наблюдателей из МАГАТЭ. В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Макрон сохраняют контакты, однако пока общение на паузе. Новости СМИ2 Беннет рассказал, как пил водку в личных покоях Путина в Бочаровом Ручье 5 февраля 2023, 16:50

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал в интервью, как встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году в Сочи. По его воспоминаниям, российский лидер был учтив, гостеприимен и удивил приглашением отведать водки в резиденции. По словам Беннета, встреча проходила пять-шесть часов, они с Путиным разговаривали «на самые разные и просто интересные темы», передает ТАСС. «Под конец беседы он предложил мне прогуляться по берегу. Мы вышли из его великолепного дворца в Сочи (резиденция Бочаров Ручей), это курортный город... Он сказал мне: «Я никогда никого не приглашаю в свои личные покои, но вас я хочу пригласить». Я не могу вам точно сказать, приглашал он кого-то или нет», – рассказал экс-премьер. Беннет рассказал, что Путин предложил ему вина, но оно было некошерное, ему пришлось отказаться. «Тогда он спрашивает: «А что вы будете пить?» Я не знаю, что попросить, потому что я не большой специалист. Он спрашивает: «Что будете? Водку?» Там только мы втроем – я, он и Элькин в качестве переводчика. Я понимал одно – у него в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку», – сказал Беннет. Ранее Беннет заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада. В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата На западе Москвы полиция задержала четырех мужчин из-за стрельбы из охолощенного автомата 5 февраля 2023, 16:43 Текст: Валентина Григоренко

На западе Москвы полиция задержала четырех нетрезвых молодых людей за стрельбу из охолощенного автомата, в результате инцидента пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Как рассказали в главке, инцидент произошел накануне ночью на Мичуринском проспекте в районе дома 2, передает РИА «Новости». Источник сообщил, что сотрудники полиции задержали четырех молодых людей за нарушение общественного порядка, которые, предположительно, из охолощенного автомата произвели несколько выстрелов. Пострадавших нет. По его словам, дебоширов доставили в отдел. Проводится проверка. В свою очередь осведомленный источник уточнил, что молодые люди были пьяны. Ранее дорожный конфликт закончился стрельбой на Шоссе Энтузиастов в Москве, один водитель ранен, второй задержан. Новости СМИ2 В Москве задержали пытавшегося украсть тело Ленина из Мавзолея мужчину Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея 6 февраля 2023, 20:02

Фото: EPA/TASS

Текст: Валентина Григоренко

В Москве задержали пьяного мужчину, который пытался похитить тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади, сообщили в силовых структурах. Источник заявил, что инцидент произошел в ночь на 6 февраля. По его словам, мужчину задержали, когда он попытался открыть мавзолей, где находится тело Владимира Ленина, и похитить его. Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС. Отмечается, что на место происшествия вызвали наряд скорой помощи, медики выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения. Ранее полицейские задержали гражданку США Алисию Дей за выгул теленка на Красной площади в Москве, которая позже рассказала, что хотела показать животному страну. Путин наградил Пускепалиса орденом Мужества посмертно 6 февраля 2023, 15:22

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса посмертно. Как говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, Пускепалис награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга». Советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис скончался после аварии в Ярославской области. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье актера и коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова, которым тот руководил. Новости СМИ2 В Москве начались продажи электрокара «Москвич» 7 февраля 2023, 04:57

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В нескольких столичных автомобильных салонах стартовали продажи электрической версии нового «Москвича», к модели наблюдается повышенный интерес. Гости дилерского центра изучают эти автомобили и просят пробные поездки, сообщили в автосалоне «Рольф», передает ТАСС. Дилер продает «Москвич» по ценам от 3,2 млн рублей до 3,5 млн рублей. Напомним, автозавод «Москвич» обещал начать отгрузки новых моделей до конца января в Петербург, Ижевск, Кемерово, Краснодар, Нижний Новгород, Набережные Челны и другие города. Пожилых супругов зарезали на Ленинском проспекте в Москве Прокуратура Москвы: Тела убитых пожилых супругов обнаружены на Ленинском проспекте 6 февраля 2023, 09:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Тела убитых супругов обнаружены на Ленинском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По сообщению надзорного ведомства тела 74-летней женщины и 73-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями были обнаружены в квартире на Ленинском проспекте, передает РИА «Новости». В правоохранительные органы обратился сын погибших. Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по факту убийства. Ранее водителя элитного такси Maybach зарезал клиент в Москве.

Новости СМИ2 Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения 6 февраля 2023, 11:51

Фото: Павел Быркин/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия. В телеграммах президентам Сирии и Турции, опубликованных на сайте Кремля, российский лидер выражает искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Президент отметил, что в России разделяют печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших. Российский лидер заверил, что Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно). Немцы после слов Путина призвали власти Германии изменить политику по Украине Читатели Die Welt после слов президента Путина о танках Leopard призвали власти Германии изменить политику по Украине 6 февраля 2023, 13:19 Текст: Антон Никитин

Читатели немецкого издания Die Welt, ознакомившись с заявлениями российского президента Владимира Путина, прозвучавшими во время выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, пришли к выводу, что поставки танков Leopard Украине спровоцируют повтор сценария Второй мировой войны. Комментаторы на сайте Die Welt согласились со словами российского лидера: «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard». Читатели издания пишут, что украинский конфликт – противостояние двух постсоветских стран. По мнению комментаторов, ни ЕС, ни НАТО никто не угрожает, поэтому эти объединения государств не должны ввязываться в локальную стычку, сообщает канал «360». Кроме того, комментаторы отмечают, что ФРГ выгоднее восстановить нормальные отношения с Россией. По их мнению, возобновление контактов между странами должно произойти как можно скорее. Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2. После этого Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы. Новости СМИ2 Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой ГУ МВД: Дорожный конфликт на Шоссе Энтузиастов в Москве перерос в стрельбу 5 февраля 2023, 13:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Дорожный конфликт закончился стрельбой на Шоссе Энтузиастов в Москве, один водитель ранен, второй задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Как рассказали в главке, дорожный конфликт произошел в воскресенье утром на Шоссе Энтузиастов, в результате один водитель получил ранение в ногу, второй доставлен в полицию, передает РИА «Новости». В прокуратуре столицы уточники, что в результате дорожных «разборок» пострадал водитель такси, в которого оппонент выстрелил из травматического пистолета, срок разрешения на который истек. Во время разбирательства на дороге в машины участников конфликта врезался еще один автомобиль. Ранее женщину застрелили за выгул собаки без намордника в Новой Москве. Асад принял предложение Путина о помощи при ликвидации последствий землетрясения Кремль: Спасатели МЧС России в ближайшее время вылетят в Сирию для помощи после землетрясения 6 февраля 2023, 16:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в понедельник созвонился с лидером Сирии Башаром Асадом после землетрясения с множеством жертв на территории этой страны, а также Турции, сообщила пресс-служба Кремля. По сообщению пресс-службы, Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, и предложил оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия, Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию, передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия. Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что ЕС не направляет помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения, поскольку не получал запроса о помощи из Дамаска. Напомним, министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия заявил, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 400 человек, пострадали более тысячи. Новости СМИ2 Кремль отреагировал на откровения экс-премьера Израиля о переговорах с Путиным Песков: Путин и Беннет вели диалог по теме Украины, но Кремль не раскрывает детали разговоров глав государств 6 февраля 2023, 14:14 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин и Нафтали Беннет, занимавший в 2021 году пост премьер-министра Израиля, вели эффективный диалог по украинской тематике, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, не раскрыв деталей беседы. Песков сказал, что Путин и Беннет, в бытность последнего премьером Израиля, вели весьма интенсивный диалог, общались часто – лично и по телефону. Помимо двусторонних отношений государств, лидеры действительно обсуждали Украину и российскую спецоперацию, обсуждению этой темы Путин и Беннет посвятили не один час, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля. При этом Песков отметил, что Кремль не раскрывает детали переговоров глав государств. «Не хотим этого делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», – сказал Песков. Ранее вышло интервью Беннета, в котором политик рассказал о переговорах с российским лидером в 2021 году в Сочи. Он отметил, что Владимир Путин был учтив, гостеприимен и пригласил его отведать водки в резиденции. Встреча, по словам экс-премьера Израиля, продолжалась около шести часов, они обсуждали в том числе Украину. Израильский эксперт Саймон Ципис отметил, что Беннет на фоне кризисной внутриполитической ситуации в самом Израиле не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине. Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых 6 февраля 2023, 12:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно тексту документа, собирать пробы ДНК предполагается у всех подозреваемых, осужденных, а также при административном аресте, передает РИА «Новости». Законопроект был внесен в Госдуму 3 ноября 2020 года. Думский комитет по безопасности в январе рекомендовал палате принять проект во втором чтении. Новости СМИ2 Путин и Лукашенко договорились о новой встрече 5 февраля 2023, 20:46 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о встречи, дата будет определена в ближайшее время, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в воскресенье, в ходе которого они обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества, говорится на сайте Белорусского лидера. «Основное, о чем договорились главы государств, – определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия», – говорится в сообщении. Ранее Путин и Лукашенко во время двусторонней встречи в Русском музее в Санкт-Петербурге рассказали о ежедневных поводах для контактов.