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    17 мая 2024, 18:10 • Новости дня

    Мэр Тбилиси: Приехавшие к нам министры ЕС заслужили «пинка под зад»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе назвал «оскорбительным» участие в Тбилиси в акции протеста радикальной оппозиции министров иностранных дел Исландии, Эстонии и Литвы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Во всех развитых странах поступили бы так – взяли бы этих министров за шкирку и пинком под зад выставили бы», – заявил он журналистам 17 мая.

    По словам мэра, Грузия сегодня «делает шаги к тому, чтобы стать сильнее, к упрочению государственности и суверенитета». «Поэтому никто не должен позволять себя такое отношение, какое проявили эти министры», – сказал Каладзе.

    Он также прокомментировал заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о возможности пересмотреть введенный для Грузии в 2017 году либеральный визовый режим, если «Грузинская мечта» не отзовет закон «О прозрачности иностранного влияния».

    «Эти угрозы и шантаж пусть при себе оставит. Таким тоном пусть разговаривает со своим населением! Мы этого не заслуживаем», – сказал Каладзе.

    Он заявил, что «Грузия, которая сделала все необходимое на пути европейской интеграции, будет действовать из собственных интересов и станет достойным членом ЕС».

    Ранее министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили резко осудил участие своих коллег из ЕС в акции оппозиции в Тбилиси, назвав случившееся «неслыханным и неприемлемым фактом».

    14 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    США пообещали ввести санкции против руководства Грузии
    США пообещали ввести санкции против руководства Грузии
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    США введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    Он пояснил, что это произойдет, если закон об иноагентах продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и в Грузии будет насилие в отношении мирных протестующих, передает ТАСС.

    Ранее парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Депутаты от парламентского большинства и оппозиционеры подрались в парламенте Грузии во время обсуждения законопроекта.

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    15 мая 2024, 08:57 • Новости дня
    Захарова заявила об открытой угрозе США в адрес Грузии

    Захарова назвала открытой угрозой заявление США о пересмотре отношений с Грузией

    Захарова заявила об открытой угрозе США в адрес Грузии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва осудила заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США пересмотрят отношения с Грузией, если в республике будет принят закон об иноагентах.

    «Это открытая угроза», – заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    Захарова заявила, что речь идет об «абсолютном, стопроцентном вмешательстве» других государств во внутреннюю политику суверенной страны.

    На Грузию идет информационная атака, спрятаться от этих заявлений невозможно, отметила спикер российского внешнеполитического ведомства.

    Запад, по ее словам, уже несколько месяцев подряд «запугивает, шантажирует, заламывает руки суверенному государству Грузия» в вопросе того, что им делать в контексте своего собственного законодательства.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила ранее, что Вашингтон намерен в корне пересмотреть отношения с Тбилиси, если в Грузии будет принят законопроект об иноагентах.

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    16 мая 2024, 12:20 • Новости дня
    Долгов: Министры Литвы и Эстонии пытались растоптать суверенитет Грузии

    Сенатор Долгов: Министры из Литвы, Эстонии и Исландии на митинге в Тбилиси пытались «раскачать улицу»

    Долгов: Министры Литвы и Эстонии пытались растоптать суверенитет Грузии
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии, принявшие участие в митинге в Тбилиси, преследовали две цели. Во-первых, они хотели придать дополнительный импульс протестам, а во-вторых, оказать психологическое давление на грузинское правительство. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Он провел аналогии с Евромайданом.

    «Появление на протестах в Тбилиси трех министров – это совершенно наглое и неприкрытое вмешательство во внутренние дела Грузии. Грузинам следует задуматься, что будет после принятия страны в Евросоюз, если уже на данном этапе суверенитет республики пытаются растоптать», – подчеркнул сенатор Константин Долгов.

    Он счел любопытным состав «делегации» на акции протеста. «Что можно ожидать от Литвы и Эстонии? Это страны, которые давно утратили самостоятельность и стали «придатками» Вашингтона и Брюсселя», – указал спикер. Долгов не исключает, что действовали министры по указке из США. 

    «Цель этого перфоманса состояла в том, чтобы повысить градус и дополнительно раскачать ситуацию на улице, а также оказать психологическое давление на грузинское правительство», – считает парламентарий. При этом, по его словам, прослеживается очевидная аналогия с Евромайданом.

    «Вопрос лишь в том, доведут ли Грузию до реализации этого сценария. Понятно, что подобные попытки уже предпринимаются. Но я думаю, что грузинское общество еще скажет свое слово. Большинство поддерживает правительство, поэтому, мне кажется, они не дадут раскачать ситуацию», – полагает Долгов.

    Официальному Тбилиси же следует приложить максимум усилий, чтобы удержать линию на суверенитет. «Запад стремится уничтожить любые ростки самостоятельности, суверенности Грузии. Полагаю, и общество, и местное правительство в силах выдержать этот удар», – заключил спикер. 

    Накануне главы МИД Эстонии, Литвы и Исландии Маргус Цахкна, Габриэлюс Ландсбергис и Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняли участие в митинге против закона об иноагентах в Тбилиси. Они прошлись маршем по улицам Тбилиси со студентами и выступили перед собравшимися на проспекте Руставели.

    «Вы должны знать, что мы вместе с вами. Вы никогда больше не будете одни. Вы как нация выбираете путь в Европу. Это место по праву ваше, место Грузии по праву в Европе», – заявил Цахкна. Ландсбергис с трибуны спросил: «Куда идем?», на что участники митинга ответили: «В Европу!» Гильфадоттир сказала, что ее появление на митинге – «символический жест» поддержки и уважения.

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе в эфире «Рустави 2» заявил, что «иностранцы прибыли прямиком на акцию». По его словам, это свидетельствует о попытках «извне» добиться «переворота» в Грузии. «Как вы себе представляете, если бы наш министр иностранных дел прибыл в Ереван и принял участие в митинге оппозиции? Какое было бы отношение?» – отметил он.

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал участие глав МИД стран Европы в митинге оппозиции в Тбилиси, сравнив ситуацию с Евромайданом. «Ничего экстраординарного – иностранные (США) агенты возглавляют демонстрации за рубежом против закона об иностранных агентах. Мы все помним подобную картину на Украине и знаем, чем она закончилась и как были попраны украинские интересы. Надеюсь, грузины усвоили этот урок», – написал Полянский на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, парламент Грузии в финальном третьем чтении принял закон об иноагентах. В ответ США начали угрожать местным политикам введением персональных санкций, а в ЕС допустили заморозку заявки Грузии на членство в ЕС. Газета ВЗГЛЯД обсудила с экспертами, удастся ли Тбилиси удержаться под давлением американских и европейских властей.

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    16 мая 2024, 02:05 • Новости дня
    Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии пришли на митинг в Тбилиси

    Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии приняли участие в митинге в Тбилиси против закона об иноагентах

    Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии пришли на митинг в Тбилиси
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Тбилиси главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии посетили митинг против закона об иноагентах, они обратились к демонстрантам и выразили поддержку участникам акции протеста.

    Министры из Литвы, Эстонии и Исландии находятся в Грузии с визитом. Митинг проходит на проспект Руставели перед зданием парламента Грузии. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Грузия должна стать членом ЕС. «Вы не одиноки, грузинской народ не одинок, мы с вами», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал «открыто говорить о том, какие результаты могут последовать за нынешними решениями для европейского будущего Грузии».

    Глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир сказала, что ее появление на митинге – «символический жест» поддержки и уважения.

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе в эфире «Рустави 2» заявил, что «иностранцы прибыли прямиком на акцию». По его словам, это свидетельствует о попытках «извне» добиться «переворота» в Грузии. «Как вы себе представляете, если бы наш министр иностранных дел прибыл в Ереван и принял участие в митинге оппозиции? Какое было бы отношение?» – заявил он.

    Напомним, парламент Грузии в финальном третьем чтении принял закон об иноагентах. В ответ США начали угрожать местным политикам введением персональных санкций, а в ЕС допускают заморозку заявки Грузии на членство в ЕС.

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    16 мая 2024, 10:11 • Новости дня
    Грузия сравнила поддержавших акции протеста западных политиков с «советскими пропагандистами»
    Грузия сравнила поддержавших акции протеста западных политиков с «советскими пропагандистами»
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о «схожести с советскими или российскими пропагандистами» западных политиков, в основном из прибалтийских стран, которые вышли на акции протеста в Тбилиси поддержать радикалов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это не только недружественный жест по отношению к народу Грузии... Это то, чего можно ожидать не от министров иностранных дел стран ЕС, а от советских или российских пропагандистов, когда называешь участников антиправительственного митинга, управляемого радикальной оппозицией, «всей нацией», – заявил он в четверг. – В правительствах балтийских стран-партнеров риторика некоторых заходит чересчур далеко».

    По его словам, «они делят мир на черный и белый, а если кто-то не согласен с их риторикой, то автоматически становится врагом».

    Шалва Папуашвили заявил, что «Грузия давно доказала приверженность европейским и евроатлантическим ценностям».

    По его словам, такое поведение части западных политиков, которые «способствуют попыткам свержения законной власти из-за непонравившегося законодательства, кажется переписанным из советских учебников».

    Председатель парламента Грузии назвал «фарисейством» и «отрицанием дипломатической практики и суверенитета Грузии», а также «в худшем случае – попыткой опрокинуть страну» участие иностранных лиц в протестах в Грузии.

    «Грузии нужны друзья, а не фарисейство и подрыв основ. Такое мы уже много раз проходили с Севером», – заявил он.

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    16 мая 2024, 03:50 • Новости дня
    Полянский оценил появление на протестах в Грузии министров из стран Европы

    Полянский указал на повторение в Тбилиси знакомой по украинскому евромайдану ситуации

    Полянский оценил появление на протестах в Грузии министров из стран Европы
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в митинге оппозиции в Тбилиси, сравнив ситуацию с евромайданом.

    Полянский заявил, что «ничего экстраординарного» не произошло – «иностранные (США) агенты возглавляют» акции протеста «за рубежом против закона об иностранных агентах», передает ТАСС.

    Он заявил, что «подобную картину» можно было наблюдать и на Украине, причем известно, к чему это привело. Полянский подчеркнул, что в результате оказались «попраны украинские интересы». Он выразил надежду, что жители Грузии «усвоили этот урок».

    Напомним, в Тбилиси главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии посетили митинг против закона об иноагентах, они обратились к демонстрантам и выразили поддержку участникам акции протеста.

    Коментарии (7)
    15 мая 2024, 12:41 • Новости дня
    Грузинский эксперт сказал, как Тбилиси может избежать санкций США
    Грузинский эксперт сказал, как Тбилиси может избежать санкций США
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Власти Грузии при правильной стратегии и взвешенном поведении смогут избежать санкций США, для этого следует фокусироваться на прозрачности и разъяснении позиций, сказал газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Следует подождать, как будет действовать Вашингтон, но также очень важно, чтобы Тбилиси был с ним на постоянной связи, а также регулярно поддерживал контакты с послом США в Грузии, разъясняя позиции, – отметил аналитик. – Обратите внимание, что помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в течение двух с половиной часов переговоров между ними не упоминал слово «санкции».

    «Итак, американцы явно не говорят Грузии, что «все кончено». Наоборот, Джеймс О’Брайен на пресс-конференции по итогам визита объявил, что США готовят пакет помощи Грузии почти на 400 млн долларов», – сказал эксперт.

    Петрэ Мамрадзе отметил, что «США посмотрят и примут меры, если увидят, что Грузия выбирает антизападный курс, чего нет».

    «Сам по себе закон мягкий и в нем упор на прозрачность, и это знает и видит Джеймс О’Брайен», – отметил он.

    По словам эксперта, «о немедленных санкциях против Грузии вчера, сегодня и всегда мечтала и мечтает только радикальная оппозиция».

    «Желаю властям Грузии взвешенности. Они обещали прислушиваться к справедливым замечаниям. И это правильно. Не надо обижаться на США или говорить Америке, что обижен на нее. Прозрачность сама снимет многие вопросы», –считает Петрэ Мамрадзе.

    Он отметил, что «посоветовал бы в переговорах с США не делать акцент на некую «глобальную партию войны», так как это звучит как-то не очень четко и понятно».

    «Будут власти Грузии действовать правильно внутри и на международной арене, то выдержат это давление», – предположил Петрэ Мамрадзе.

    Накануне парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Обсуждение прошло на фоне протестов и драк между депутатами.

    Напомним, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что США введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет «подорвана демократия».

    Российский сенатор Андрей Климов призвал Грузию противостоять угрозам Вашингтона.

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    15 мая 2024, 10:37 • Новости дня
    Президент Грузии объявила о создании платформы для «спасения страны»
    Президент Грузии объявила о создании платформы для «спасения страны»
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о формировании ею платфромы для «спасения страны» от «возвращения к прошлому», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В среду после встречи с министрами иностранных дел Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии она сказала на пресс-конференции, что «ее будущие планы заключаются в формировании европейской платформы – общности решений, которые мобилизуют Грузию к выборам в парламент» 26 октября.

    По ее словам, платформа позволит «безусловно победить и окончательно вывести Грузию на путь мира и стабильности».

    Саломе Зурабишвили заявила, что вскоре «представит эту платформу, которая уже сформирована, народу Грузии».

    Она отметила, что «от 80 до 85 процентов грузинского общества поддерживает европейское будущее», и призвала «гордиться тем, что люди видят ежедневно на улицах» – митинги против закона «О прозрачности иностранного влияния».

    Президент отметила, что «это является подтверждением того, что общество Грузии основывается на европейских ценностях».

    «Стоит вопрос спасения Грузии», – заявила она, назвав принятие закона «попыткой вернуть Грузию в прошлое».

    «Власти не слушают свой народ, не слушают советы западных партнеров», – заявила она.

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    15 мая 2024, 12:24 • Новости дня
    В Совфеде призвали Грузию противостоять угрозам Вашингтона

    Сенатор Климов: США жестко пресекают попытки Грузии укрепить собственный суверенитет

    В Совфеде призвали Грузию противостоять угрозам Вашингтона
    @ Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Грузинский вариант закона об иноагентах является очень слабой репликой американской версии, однако, по логике Вашингтона, Тбилиси не имеет права принимать подобный документ. Поэтому Штаты продолжают попытки давления на власти кавказской республики, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее США пригрозили Грузии фундаментальным пересмотром отношений.

    «Методы давления Вашингтона на суверенные страны уже не вызывают удивления. Они используют их постоянно, просто в какой-то момент США перестали «пользоваться пудрой и макияжем», и их звериное лицо наблюдает любой, у кого есть глаза», – говорит Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России. Он отметил, что новую колониальную политику американские власти проводят в отношении как своих так называемых партнеров – Франции, Германии и Японии, так и других стран, в том числе Грузии.

    По словам сенатора, с Грузией проявляется двуличие и лицемерие Белого дома. «В США с 1938 года действует закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Грузинский вариант является очень слабой репликой американской инициативы. Он предполагает лишь регистрацию тех юридических лиц, у которых значительная часть поступлений идет из-за рубежа. Ни о каких строгих мерах и наказаниях речи не идет. При этом, по логике Штатов, такой закон недопустим», – пояснил спикер.

    Парламентарий объясняет столь ревностную позицию опасениями Вашингтона потерять сферу влияния. «По версии Белого дома, те, кто попадает на орбиту Штатов, НАТО или Евросоюза, мгновенно лишаются прав, независимости, исторической перспективы. Поэтому они пресекают попытки Тбилиси укрепить свой суверенитет. В картине мира американских чиновников грузинам не положено пресекать вмешательство США в дела страны, поскольку их задача – служить интересам заморских хозяев», – указал Климов. По его мнению, угрозами со стороны Соединенных Штатов дело не ограничится. «Грузинам нужно этому противостоять», – заключил сенатор.

    Накануне парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Обсуждение прошло на фоне протестов и драк между депутатами. По итогам голосования 84 представителя правящей партии «Грузинская мечта» и союзной ей фракции «Сила народа» высказались за, против проголосовали лишь 30 сторонников оппозиции.

    Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, закон преследует лишь одну цель – обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций, получающих миллионы долларов из-за рубежа и тратящих эти средства «на подрывную политическую деятельность».

    Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на инициативу. Однако «Грузинская мечта», которая располагает в парламенте большинством, может его обойти. При этом в Вашингтоне уже готовят ответ на случай, если проект все-таки вступит в силу. «Посмотрим, как поступит парламент Грузии. Если законопроект пройдет, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен и вовсе пригрозил персональными санкциями в отношении властей кавказской республики. «Если закон продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения. Это будут финансовые ограничения и ограничения на поездки в отношении лиц, ответственных за эти действия, и их семей», – уточнил он.

    Как отметил О'Брайен, важно наказать виновных в случаях насилия и запугивания протестующих. Он также выразил надежду, что Тбилиси продолжит путь к евроатлантической интеграции. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, принятие парламентом Грузии закона об иноагентах «не только не соответствует ценностям США, но и не соответствует чаяниям грузинского народа». При этом он подчеркнул, что правительству страны необходимо сменить курс.

    «Хочется задать уточняющие вопросы: 1. Проблема в том, что грузинский закон намного мягче американского? 2. Почему Грузия или любая другая страна должны соответствовать чужим ценностям? 3. В «ценности» США не входит невмешательство во внутренние дела других государств?» – прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слова Патела в своем в Telegram-канале.

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    14 мая 2024, 18:30 • Новости дня
    Помилованный президентом Грузии радикал снова задержан на акции протеста

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Осужденный на девять лет за метание «коктейлей Молотова» в полицию и помилованный грузинским президентом Саломе Зурабишвили 21-летний сторонник оппозиции Лазаре Григориадис вновь задержан на акции протеста. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Григориадис задержан в столице страны за сопротивление полиции, в семье оппозициионера журналистам заявили, что «Лазаре задержан, но неизвестно за что».

    После того, как Зурабишвили подписала акт о помиловании, Лазаре Григориадис сразу же присоединился к радикальным молодежным группировкам, которые выступают против закона «О прозрачности иностранного влияния».

    В марте прошлого года на митингах в Тбилиси Григориадис бросил «коктейль Молотова» в стражей порядка, поджег двух полицейских, а затем разгромил патрульную машину. 12 апреля 2024 года суд признал его виновным и осудил на девять лет. Через несколько дней после этого Зурабишвили помиловала его.

    Во вторник полиция в Тбилиси оттеснила протестующих от ворот здания парламента, она начала использовать спецсредства против радикалов.

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    14 мая 2024, 21:08 • Новости дня
    Лидер антироссийского «Антиоккупационного движения Грузии» задержан на акции протеста в Тбилиси
    Лидер антироссийского «Антиоккупационного движения Грузии» задержан на акции протеста в Тбилиси
    @ Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Лидер антироссийского «Антиоккупационного движения Грузии» Давид Кацарава задержан на антиправительственной акции протеста в Тбилиси во вторник, сообщила его супруга, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По ее словам, Кацарава «задержан и жестоко избит».

    МВД Грузии сообщило о задержании 14 мая 13 радикалов, выступавших против закона «О прозрачности иностранного влияния», однако непосредственно по Кацарава пока не проинформировало.

    Кацарава известен организацией антироссийских акций, в основном на грузино-южноосетинской границе.

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    16 мая 2024, 20:07 • Новости дня
    МИД Грузии назвал «неслыханной» поддержку радикалов министрами иностранных дел ЕС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили резко осудил участие в Тбилиси в акции протеста радикальной оппозиции министров иностранных дел Исландии, Эстонии и Литвы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это неслыханный факт и неприемлемый. Дипломаты должны вести себя ответственнее. Неприемлемо, когда министр иностранных дел дружественной страны принимает участие в акции, которую организует оппозиция», – отметил Дарчиашвили. По его словам, случившееся «вызывает очень большое сожаление».

    На проспекте Руставели накануне также присутствовала глава МИД Латвии, но она не вышла на сцену, с которой западные политики жестко критиковали правящую партию «Грузинская мечта» за закон «О прозрачности иностранного влияния».

    Напомним, главы МИД Эстонии, Литвы и Исландии Маргус Цахкна, Габриэлюс Ландсбергис и Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняли участие в митинге против закона об иноагентах в Тбилиси. Они прошлись маршем по улицам Тбилиси со студентами и выступили перед собравшимися на проспекте Руставели.

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    15 мая 2024, 14:30 • Новости дня
    ЕС потребовал от Грузии отменить закон об иноагентах
    ЕС потребовал от Грузии отменить закон об иноагентах
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз выступил против принятого в Грузии закона об иноагентах, поскольку он препятствует евроинтеграционным устремлениям страны. Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля и Еврокомиссии.

    «Принятие этого закона негативно сказывается на продвижении Грузии по пути вступления в ЕС», – цитирует документ ТАСС.

    Борель и ЕК призывают Тбилиси отказаться от закона и подтвердить свою приверженность пути вступления в ЕС и продвигать необходимые реформы.

    Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что Вашингтон может ввести персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия.

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    17 мая 2024, 17:10 • Новости дня
    Рар: Из-за инициативы об иноагентах Венгрия рискует своим членством в ЕС

    Рар предрек реакцию руководства ЕС на идею Венгрии о законе об иностранных агентах

    Рар: Из-за инициативы об иноагентах Венгрия рискует своим членством в ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тема законодательства по ограничению иностранного влияния является крайне трудной для западных государств. В настоящий момент в ЕС достигнут шаткий консенсус по данному вопросу, и Брюссель не позволит Венгрии его разрушить, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Будапешт намерен выступить за введение в ЕС законов об иноагентах по грузинскому образцу.

    «В США закон об иностранных агентах был принят еще в середине прошлого века. Данная инициатива, правда, в более скрытом виде имеется и у европейских государств. Желание отгородиться от влияния внешних сил становится некой нормой в политике многих стран. В этом плане Запад не является исключением», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако местные либеральные элиты считают, что для продвижения идей свободы и демократии не должно существовать никаких преград. Разумеется, другие международные акторы не согласны с таким подходом и даже начинают выступать против подобных ограничений. Таковыми долгое время являлись Россия и Китай. С недавнего времени к ним присоединились Турция и Грузия», – подчеркивает собеседник.

    «Повестку закона об иноагентах теперь перехватывает и Венгрия. Если Будапешт действительно решится на принятие полноценной инициативы, сравнимой с той, что одобрили в Тбилиси, последствий не миновать. На этом фоне страну даже могут лишить членства в ЕС, поскольку другие члены объединения не хотят идти на аналогичные шаги», – уточняет эксперт.

    «Данную позицию Брюссель четко продемонстрировал на примере диалога с Грузией, которой дали понять, что принятие закона ставит на паузу вопрос о членстве республики в объединении. Тем не менее нельзя исключать, что Еврокомиссия может решиться на создание схожей общеевропейской инициативы», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что Венгрия намерена выступить за введение в ЕС законов об иноагентах по грузинскому образцу. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter, запрещена на территории России) сообщил советник премьер-министра страны Балаж Орбан. «Защита суверенитета от нежелательного иностранного вмешательства – это не угроза, а необходимое условие демократии», – объяснил он.

    На этом фоне он призвал коллег прекратить осуждение инициативы и попытаться последовать примеру Тбилиси. До этого Будапешт также препятствовал осуждению грузинского закона со стороны ЕС, сообщает Politico. По данным издания, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подготовил «решительное заявление» с критикой Грузией, однако не стал его публиковать.

    По изначальному плану ожидалось, что все 27 государств – членов объединения подпишут документ, но Венгрия выступила против предлагаемых тезисов. Боррель был вынужден перейти к плану «Б» и высказать свою позицию совместно с комиссаром ЕС Оливером Вархели. Однако он также не согласился с формулировками, из-за чего заявление было отложено «в стол».

    Сложившаяся ситуация вызывает широкое негодование у местных элит. Так, один из дипломатов объединения назвал отсутствие реакции Евросоюза на грузинский закон «позором». Он напомнил, что в это же время США уже выразили опасение в связи с действиями Тбилиси и указали на то, что инициатива не соответствует демократическим принципам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Вашингтон намерен продолжать давление на Грузию.

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    15 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    Министры иностранных дел ЕС признали правоту Грузии не вводить прямые санкции против России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Министры иностранных дел Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии признали правоту Грузии, которая, присоединившись ко всем международным рестрикциям, не ввела прямые санкции против России, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «На встрече мы все согласились, что Грузия сделала правильно, когда не послушалась своих европейских коллег и не ввела прямые санкции против России», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии после переговоров с министрами в Тбилиси в среду.


    Также, по его словам, министры признали правоту Грузии, которая не прислушалась к рекомендациям освободить из заключения по «гуманитарным соображениям» экс-президента Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетний срок за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

    «Вот я и спросил на встрече, а где гарантия, что вы и сейчас не ошибаетесь – в отношении закона «О прозрачности иностранного влияния», – сообщил Шалва Папуашвили.

    Председатель парламента Грузии и министры четырех стран обсудили жестко критикуемый Западом закон.

    «Деньги ЕС, деньги налогоплательщиков Евросоюза в том числе тратятся в Грузии непрозрачно, я это объяснил», – сказал Шалва Папуашвили.

    По его словам, «в ЕС соглашаются, что проблема отсутствия такой транспарентности существует».

    Шалва Папуашвили призвал министров четырех стран ЕС «понять озабоченность Грузии и выстраивать отношения с Тбилиси на принципах взаимного уважения» и подтвердил готовность властей Грузии выслушать аргументированные замечания по закону.

    «Но языком шантажа партнеры друг с другом не разговаривают», – заявил он.

    Председатель парламента Грузии также проинформировал о

    переговорах накануне с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном, назвав их «конструктивными и интересными» и отметил, что представитель Вашингтона по итогам визита «не использовал ярлык «русский закон».

    «У нас есть определенные вопросы к поступающим из США финансам, например, через Национальный фонд демократии США», – сказал он.

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