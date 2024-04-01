Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава Белоусова
Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России Сергея Белоусова
Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава России Сергея Белоусова.
Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. В сообщении говорится, что необходимо освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея Викторовича от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава РФ, передает РИА «Новости».
Отмечается, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин исключил из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома ВКС РФ Сергея Суровикина и руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.