ФСБ: Задержанные в Дагестане снабжали деньгами и оружием напавших на «Крокус»

Захарова осудила реакцию Пугачевой и Макаревича на теракт в «Крокусе»

Захарова указала на лицемерие заявлений Пугачевой и Макаревича о теракте в «Крокусе»

Tекст: Антон Антонов

Захарова в Telegram отметила, что те, кого россияне долгое время считали «своими, народными, родными», оказались «не друг, не враг, а так». Она указала, что эти люди «неделю молчали» после теракта, а затем заявили, что «скорбеть надо молча».

Захарова прокомментировала слова Пугачевой, которая заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в Instagram», и Макаревича**, назвавшего «пошлейшим занятием» публичное выражение скорби.

Официальный представитель МИД выразила недоумение по поводу такой позиции, напомнив, что многие мировые шедевры были созданы как ответ на трагедии. Захарова привела в пример «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича, песню «Журавли» на стихи аварского поэта Расула Гамзатова, а также подчеркнула, что гобелен по мотивам картины Пикассо «Герника» не случайно долгое время находился «у входа в зал заседаний» СБ ООН. Захарова вспомнила, что группа «Машина времени» в память о жертвах теракта в Тушине сама исполняла песню «Пока горит свеча», хотя та и была написана по другому поводу.

Она также напомнила о публичной реакции Пугачевой на смерти Бориса Моисеева, Александра Градского и Бориса Краснова, а также о реакции Максима Галкина (признан иноагентом в России) на пожар в Соборе Парижской Богоматери. Она напомнила, что Макаревич** «не молчал ни когда умер Михаил Горбачев, ни совсем недавно, после событий 7 октября в Израиле».

«Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству. Им же верили миллионы!» – заявила официальный представитель МИД России.

В конце своего заявления Захарова выразила соболезнования родным и близким Карена Енгибаряна. Она подчеркнула, что делает это «публично», ведь «мир должен знать настоящих героев».

Напомним, 35-летний Карен Енгибарян, который спасал людей из горящего концертного зала «Крокус Сити Холл», умер в больнице от острой инфекции дыхательных путей.

Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях. Макаревич** также раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта и призвал «не трындеть».

