Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Песков заявил, что не знает о создании «ведомства по делам мигрантов»
Песков заявил, что не знает о якобы создании ведомства по делам мигрантов
Российское руководство не принимало официальных решений о создании нового ведомства по межнациональной и миграционной политике, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что ему неизвестно о принятии решений по созданию нового ведомства по миграционной политике, таких решений официально не озвучивалось, передает ТАСС.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в России якобы обсуждают вопрос создания нового ведомства, отвечающего за межнациональную и миграционную политику.