  • Новость часаРоссия предупредила о готовности к снятию Западом табу на отправку военных на Украину
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Украина стала «домом отдыха» для террористов

    «Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Капитализм утратил свой изначальный смысл

    Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё еще не хочет нас отпускать.

    48 комментариев
    1 апреля 2024, 07:25 • Новости дня

    Силы ПВО России перехватили два дрона над Белгородской областью

    Российские системы ПВО в ночь на понедельник сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.

    Пресечены попытки киевского режима совершить атаки c применением беспилотников по объектам на территории России, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Накануне вечером также сообщалось, что средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью.

    31 марта 2024, 19:29 • Новости дня
    Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка

    МИД: Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Василия Малюка

    Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка

    Tекст: Ольга Иванова

    МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России, сообщили в ведомстве.

    Москва передала Киеву требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). МИД требует арестовать и выдать России всех причастных к данным терактам лиц, говорится на сайте ведомства.

    Кроме того, МИД требует арестовать главу СБУ Василия Малюка, он ранее признался в организации Украиной подрыва Крымского моста.

    В ведомстве указали, что теракт в «Крокус Сити Холле» не первая террористическая атака против России. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину.

    Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след. Кроме того, СК выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Напомним, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, обвиняемого в совершении теракта.

    Также Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам на военкора Владлена Татарского, бывшего депутата Верховной рады Илью Киву и покушению на российского писателя Захара Прилепина.

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    31 марта 2024, 20:47 • Новости дня
    Железную дорогу в новых регионах России в Киеве сочли «серьезной проблемой»

    Буданов назвал строительство железной дороги в новых регионах России «серьезной проблемой»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов назвал строительство железной дороги в новых регионах России «серьезной проблемой» для Киева. Отметим, что Буданов внесен в список террористов и экстремистов.

    Буданов, обвиняемый в России в причастности к терактам, заявил, что восстановление железнодорожного сообщения между ДНР, Запорожской и Херсонской областями с Ростовом-на-Дону и Крымом представляет «серьезную проблему» для Украины, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что намерен «справиться» с сухопутным участком железной дороги, так как «в принципе» имеется соответствующий опыт.

    Напомним, глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.

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    31 марта 2024, 14:22 • Новости дня
    Буданов рассказал о выгоде использования террористов РДК

    Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киеву очень выгодны действия РДК

    Буданов рассказал о выгоде использования террористов РДК
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что действия членов ячейки РДК (организация признана террористической и запрещена на территории России) выгодны Киеву.

    Как сказал Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) в эфире телеканала «Рада», сегодня Украине очень выгодны действия РДК, поскольку они отвлекают силы ВС России на фронте, но действовать они способны только в приграничных зонах и «не смогут с оружием дойти до Москвы», передает РИА «Новости».

    Ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-харьковчан, заявил, что ВС России нанесли удар по бывшему штабу ПВО, где расположился украинский погранотряд. Были уничтожены несколько десятков человек, у некоторых были нашивки РДК (террористическая организация, запрещенная в России).

    До этого польские наемники признались в «выполнении задач» с боевиками из РДК.

    Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что спецслужбы России сделают все для поиска и наказания предателей, которые действуют в составе украинских террористических подразделений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что предателей России ждет наказание без срока давности.

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    31 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину

    Глава МИД Финляндии Валтонен не исключила отправку западных войск на Украину

    В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times заявила, что нельзя исключать возможность отправки западных войск на Украину в будущем.

    По ее словам, Запад не хочет обсуждать этот вопрос на данном этапе, но ситуация на Украине может измениться в будущем, поэтому нельзя исключать никакие варианты, передает РИА «Новости».

    Валтонен также отметила, что Запад не знает, к чему приведет конфликт на Украине, поэтому не стоит «раскрывать все карты».

    Ранее Финляндия решила выделить 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины.

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    31 марта 2024, 14:36 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины

    ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины объекты поражены, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием  и БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, передает ТАСС. Там добавили, что в результате удара нарушена работа предприятий ОПК . Все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

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    31 марта 2024, 11:24 • Новости дня
    Франция пообещала Украине старые бронемашины VAB и ракеты Aster 30
    Франция пообещала Украине старые бронемашины VAB и ракеты Aster 30
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню заявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30 в рамках нового пакета помощи.

    Как сообщил Лекорню в интервью газете La Tribune, ВСУ нужны французские бронированные машины переднего края (VAB), которые будут способствовать мобильности войск, передает «Интерфакс». Он добавил, что сотни старых, но еще действующих машин, которые будут поставляться в 2024 и 2025 годах помогут Украине. Министр добавил, что VAB, находящиеся на службе более 40 лет, во французской армии заменяются бронемашинами нового поколения Griffon.

    Лекорню заявил также, что Париж также поставит новую партию ракет Aster 30 для системы «земля-воздух» SAMP/T MAMBA.

    Ранее во Франции появились фейковые сообщения о наборе военных для отправки на Украину.

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    31 марта 2024, 16:31 • Новости дня
    За сутки российская ПВО сбила 178 украинских беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 178 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Министерство обороны России.

    Также в ведомстве добавили, что за сутки сбиты 23 реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины объекты поражены.

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    31 марта 2024, 13:56 • Новости дня
    ВС России уничтожили три самолета Су-25 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России в ходе специальной военной операции на Украине за сутки уничтожили на аэродроме Вознесенск в Николаевской области три самолета Су-25 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

    По сообщению ведомства, ВС России на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 Воздушных сил ВСУ, передает ТАСС.

    По данным военного ведомства, также уничтожены машина боевого управления, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

    Средствами ПВО за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 580 самолетов, 270 вертолетов, 17 951 беспилотный летательный аппарат.

    В Минобороны добавили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям 24-й, 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й, 92-й штурмовых, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

    Там уточнили, что ВСУ потеряли свыше 300 военных, две боевые бронемашины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», а также два склада с артиллерийскими боеприпасами.


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    31 марта 2024, 16:51 • Новости дня
    В Херсонской области российские военные уничтожили место дислокации СБУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные в пригороде Херсона уничтожили здание, в котором располагалась Служба безопасности Украины (СБУ), сообщил в губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Он сообщил, что за текущую неделю в регионе также были поражены позиции 35-й бригады морской пехоты ВСУ и нескольких бригад теробороны, передает РИА «Новости».

    Сальдо подчеркнул, что ВСУ на этой неделе продолжали обстреливать Херсонскую область. В результате обстрелов погибла 6-летняя девочка, пять человек были ранены.

    Губернатор также заявил, что российские войска успешно вытеснили украинских боевиков из подвалов в Крынках и поразили плавсредства противника на реке Днепр.

    Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр с целью переправиться на левый берег региона.

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    31 марта 2024, 10:55 • Новости дня
    Во Львовской области загорелся объект критической инфраструктуры

    Глава Львовской ОВА Козицкий заявил о пожаре на объекте инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области после ночных взрывов, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

    По его словам, во время воздушной тревоги, которая длилась полтора часа, произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры, после чего начался пожар, было разрушено административное здание, передает РИА «Новости».

    Ранее взрывы были слышны в Одессе на юге Украины.

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    31 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Депутат Рады назвала нынешнюю власть Украины неэффективной

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила на фоне отмены выборов президента в стране, что нынешняя власть не справляется со своими задачами.

    Геращенко отметила, что выборы да были отменены из-за военного положения, и сейчас все должны сосредоточиться на поддержке ВСУ. Однако, по ее мнению, «в нынешнем состоянии власть неэффективна и непрофессиональна», передает РИА «Новости».

    Депутат также считает, что парламент нуждается в переформатировании, так как монобольшинства давно не существует. Массовые кадровые перестановки в офисе Зеленского она комментировать не стала, лишь подчеркнув, что «офис Зеленского не может руководить страной».

    Геращенко уверена, что «возвращение парламенту и правительству субъектности» – это вопрос выживания страны.

    Ранее представители всех фракций Верховной рады Украины подписали заявление о невозможности проведения выборов в стране, пока идут боевые действия и в течение шести месяцев после отмены военного положения.

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    31 марта 2024, 13:42 • Новости дня
    Мемуары хорватского нациста издали на Украине

    Страна.ua: На Украине выпустили мемуары нациста Павелича

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупнейшая книжная сеть Украины начала продавать мемуары хорватского фашиста и союзника Адольфа Гитлера Анте Павелича, на это обратил внимание глава «Украинского еврейского комитета» Эдуард Долинский, пишет издание «Страна.ua».

    По словам Долинского, Павелич был главой марионеточного правительства Хорватии, союзника нацисткой Германии в 1941-45 годах, палач сербов, евреев и цыган, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на руках Павелича кровь более 30 тыс. хорватских евреев, убитых в концлагере Ясеновац.

    Долинский добавил, что в мемуарах эти моменты не упоминаются, а в аннотации книги написано лишь о «борьбе за независимость Хорватии».

    Названием книги стал девиз нацистской ультраправой организации времен Второй мировой войны – усташи.

    Ранее власти Хорватии запретили президенту Сербии посетить в частном порядке мемориальный комплекс на месте бывшего концлагеря Ясеновац. В Белграде назвали это решение скандальным и антиевропейским.

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    31 марта 2024, 10:25 • Новости дня
    На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Одессе

    «Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях света в Одессе после взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аварийные отключения света применены в Одессе и близлежащих районах на Украине из-за повреждения оборудования энергетики, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

    Как говорится в сообщении, аварийные отключения в городе Одесса и близлежащих районах были применены из-за повреждения оборудования энергетики, передает РИА «Новости». Там добавили, что объем отключений может увеличиваться.

    В компании добавили, что ограничения электроэнергии продолжают действовать в Днепропетровской и Харьковской иобластях и предупредили о возможных отключениях света из-за роста потребления.

    Ранее в Минэнерго Украины сообщили о краткосрочном отключении оборудования на Одесской ТЭЦ.

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    31 марта 2024, 18:01 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России пресечена около 17.00 мск.

    Ранее средства ПВО сбили 10 снарядов РСЗО Vampirе, выпущенных Вооруженными силами Украины, над Белгородской областью.

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    31 марта 2024, 14:56 • Новости дня
    В Харькове ввели графики почасового отключения электричества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Графики почасовых отключений электроэнергии действуют в Харькове, сообщило Минэнерго Украины.

    По сообщению ведомства, энергетики в Харькове до полной стабилизации ситуации вынуждены вернуться к применению графиков почасовых отключений из-за ненадежности системы передачи электроэнергии, передает ТАСС.

    Между тем в компании «Укрэнерго» заявили, что энергоснабжение восстановлено по всей территории Украины, однако в вечернее время возможно ограничение потребления в Одесской и Харьковской областях для бытовых потребителей, а в Кривом Роге – для промышленных.

    Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины.

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