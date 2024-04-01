«Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.0 комментариев
Силы ПВО России перехватили два дрона над Белгородской областью
Российские системы ПВО в ночь на понедельник сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.
Пресечены попытки киевского режима совершить атаки c применением беспилотников по объектам на территории России, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне вечером также сообщалось, что средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью.