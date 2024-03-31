Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.7 комментариев
Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России пресечена около 17.00 мск.
Ранее средства ПВО сбили 10 снарядов РСЗО Vampirе, выпущенных Вооруженными силами Украины, над Белгородской областью.