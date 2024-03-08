Российские войска за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО

РИА «Новости»: ВС России уничтожили в зоне СВО самые дефицитные образцы вооружений НАТО

Tекст: Вера Басилая

Танки Abrams (всего Киев получил 31 такую бронемашину) заметили под Донецком вскоре после того, как ВСУ окончательно покинули Авдеевку, а ВС России вышли на рубеж Бердычи – Ласточкино – Северное. Чтобы не допустить обрушение фронта к северо-западу от Донецка, ВСУ ввело в бой элитную 47-ю отдельную механизированную бригаду «Магура», в составе которого был танковый батальон, передает РИА «Новости».

Первый Abrams «выследили» 26 февраля под Бердычами, бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады поразили танк точным попаданием FPV-дрона в моторное отделение и добили его другим беспилотником в корму башни.

Второй Abrams сожгли в том же районе – под Бердычами. Бронебойщики одного из подразделений группировки «Центр» подобрались к «американцу» поближе и сбили гусеницу с траков, выстрелив по танку из гранатомета, а потом добили двумя ударами FPV-дронов «Упырь».

Тогда же в соцсетях распространилось видео другой горящей машины, похожей на Abrams, но ею оказалась M1150 Assault Breacher – машина разминирования на том же шасси.

Третий Abrams был подбит спустя пару дней после уничтожения других американских танков. Экипаж российского танка Т-72Б3 уничтожил Abrams управляемой ракетой «Инвар» из канала ствола.

Командир одного из Т-72Б3, воюющий южнее, рассказал, что танковые управляемые ракеты – одно из главных преимуществ перед западными танками. По его словам, бронепробиваемости ракеты хватает, чтобы успешно поразить в лоб Abrams, но борта у американского танка не выдерживают выстрел из РПГ-7.

Помимо американских танков, российские военные добыли в зоне СВО еще несколько ценных трофеев: БПЛА «Ланцет» впервые уничтожили шведскую САУ Archer, Киеву передали лишь восемь таких установок, они считаются самыми эффективными в НАТО.

Известно по разным источникам, что HIMARS поразили экипажи ОТРК «Искандер-М» или РСЗО «Торнадо-С» в районе Никаноровки Добропольского района ДНР.

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что украинская армия находится в состоянии коллапса и ничего не сможет остановить Россию, даже американские танки Abrams или другое западное оружие.