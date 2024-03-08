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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    2 комментария
    8 марта 2024, 14:16 • Новости дня

    Опрос показал, что 80% россиян положительно оценивают работу Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина 83% россиян, показал опрос ФОМ.

    Также опрос показал, что 82% россиян доверяют Путину, 7% скорее плохо оценивают его работу, передает РИА «Новости».

    82% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 9% россиян скорее не доверяют ему.

    Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 1-3 марта 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    7 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин поздравил военных летчиц в Краснодаре с 8 Марта

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища отметил, что 8 Марта – это очень добрый весенний праздник.

    «Разумеется, в преддверии 8 Марта хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший весенний праздник, очень добрый», – сказал глава государства, открывая встречу, передает ТАСС.

    «Я желаю вам успехов по службе и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером, целенаправленно действуете, идете к своей цели», – добавил Путин, обращаясь к выпускницам.

    Глава государства отметил, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне специальной военной операции.

    Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Беседа проходит в преддверии 8 Марта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.

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    7 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М

    Путина отговаривали от полета на Ту-160М

    Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М
    @ Пресс-служба Кремля/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М не был запланированным.

    «Последний полет – он и не планировался, потому что министр [обороны Сергей Шойгу] говорит: «Нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину». Промышленность говорит: «А мы еще не сдали», – передает ТАСС слова главы государства.

    «Но когда мы пришли на предприятие и осмотрели, командир корабля мне сказал: «Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа можем быть в воздухе», – поделился президент и добавил, что график протокольных мероприятий позволил ему совершить полет лишь на следующий день. «Вот с ним сели и полетали», – добавил Путин.

    Глава государства напомнил, как в 2005 году принимал участие в полете на предыдущей модели ракетоносца. «Это восторг, – рассказал Путин. – Незаметный переход на сверхзвук, даже не слышно этого «щелчка» (при преодолении звукового барьера – прим. ВЗГЛЯД)».

    Президент похвалил обновленный самолет: «Авионика, все новое». Он напомнил, что модернизация была проведена по инициативе министра обороны, несмотря на возражения с различных сторон. «Фактически создали новую машину. Такой машины нет в мире, – подчеркнул Путин. – Таким образом мы поддержали нашу триаду ядерную».

    Напомним, Путин в феврале совершил полет на Ту-160М. Самолет стартовал на взлетной полосе Казанского авиационного завода им. Горбунова. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом.


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    6 марта 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо создать условия для того, чтобы максимально возможное число россиян могли отдыхать на российских курортах по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию юга страны и Приазовья. Он также призвал сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья.

    Путин отметил, что Азовское и Черное моря являются традиционными местами отдыха россиян, а туризм является одной из ключевых отраслей экономики этого региона, передает РИА «Новости».

    Глава государства напомнил о масштабном проекте «Пять морей», который затронет в том числе Азовский и Черноморские регионы. В рамках этого проекта планируется создать современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.

    «Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе – пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта», – подчеркнул Путин.

    Президент также указал на необходимость сократить время движения пассажирских поездов от Москвы до Черного моря. «Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья», – сказал он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, где в рамках проекта «Пять морей» будут созданы новые туристические объекты, как они будут выглядеть и что дадут российской экономике в целом.

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    5 марта 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса

    Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса и вспомнил анекдот про колбасу

    Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса, рассказал президент Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье.

    «Мы стали четвертой страной в мире по производству мяса. Тоже невероятно. Мы все помним анекдоты советского периода: длинная, зеленая, колбасой пахнет – что такое? Электричка из Москвы, потому что все везут колбасу. В Саратове поймали группу наркоманов. Что они делали? Нюхали копченую колбасу. Вот это все ушло в прошлое, сейчас ситуация кардинально поменялась», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее президент заявил, что доходы России от экспорта агропромышленной продукции выросли в 30 раз.

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    6 марта 2024, 21:56 • Новости дня
    Путин заявил, что США не справились с монополией на мировое господство
    Путин заявил, что США не справились с монополией на мировое господство
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Элиты США не смогли справиться с ответственностью быть единственной сверхдержавой после распада СССР, об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

    «Осталась одна сверхдержава [после распада СССР] в лице вашей страны. Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство – в этом вопрос. Я считаю, что Соединенные Штаты не справились с этим грузом ответственности, которая оказалась на их плечах», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос участника из США.

    Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    6 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежном воссоединении русских и украинцев

    Путин: Неизбежному воссоединению русских и украинцев мешает национализм

    Путин заявил о неизбежном воссоединении русских и украинцев
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Воссоединение русских и украинцев рано или поздно произойдет, это неизбежно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Уверен,.. что рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет, и это неизбежно», – сказал Путин, отвечая на вопрос о будущем российско-украинских отношений, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что такому воссоединению сейчас мешают «самые отвратительные проявления национализма».

    «Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине», – отметил Путин.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    5 марта 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин заявил, что профессия агроном не нуждается в переименовании
    Путин заявил, что профессия агроном не нуждается в переименовании
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с аграриями в рамках своего визита в Ставропольский край заявил об отсутствии необходимости смены названия профессии агроном.

    Агроном звучит солиднее, чем «дизайнер-растениевод», считает глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства. Глава государства провел встречу с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар».

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    5 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин прибыл на Ставрополье
    Путин прибыл на Ставрополье
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства.

    Планируется, что Путин побывает в тепличном комплексе «Солнечный дар» в поселке Солнечнодольск, где познакомится с работой предприятия, выращивающего помидоры и огурцы, и пообщается с сотрудниками за обедом, передает ТАСС.

    В программе Путина также открытие новых производственных объектов в Белгородской и Ленинградской областях и Мордовии, встреча с представителями агропромышленного комплекса и беседа с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

    Ставрополье – один из крупнейших аграрных регионов России, почти 88% его территории занимают сельхозугодья.



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    5 марта 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин: Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него составила 43,5 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с аграриями на Ставрополье.

    «Мы стали четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, по пшенице – первой страной в мире. Выручка составила… 43,5 млрд долларов при реализации продукции на внешнем рынке. Мы – одна из первых стран в мире по производству мяса в стране, а это тоже связано с агрономической деятельностью, корма же нужны… Таких результатов в агропромышленном комплексе в стране не было никогда», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства. Глава государства провел встречу с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар».

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    5 марта 2024, 21:34 • Новости дня
    Путин объяснил рост продаж российского мороженого в Китае

    Путин заявил о росте продаж российского мороженого в Китае после угощения им Си Цзиньпина

    Путин объяснил рост продаж российского мороженого в Китае
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье рассказал о том, как угощал мороженым председателя КНР Си Цзиньпина, и после этого продажи российского мороженого в Китае выросли.

    «Я своего друга председателя [КНР] Си Цзиньпина угощал нашим мороженым. Там, по-моему, возросли даже продажи нашего мороженого», – вспомнил Путин, когда коммерческий директор «Иль мио мороженко» Ирина Гармаева рассказывала об интересе в КНР к продукции, передает ТАСС.

    Присутствовавшие в зале подтвердили, что мороженое является одним из ключевых позиций российского продовольственного экспорта в Китай. Таможенное управление КНР отмечало, что импорт мороженого из РФ растет год к году и в 2023 году составил 1,9 млн долларов (против 620,9 тыс. долларов в 2022 году).

    Ранее Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса.

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    6 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Путин назвал главную несправедливость сегодняшнего мироустройства
    Путин назвал главную несправедливость сегодняшнего мироустройства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В мире отсутствуют равные условия для развития людей, и это является главной несправедливостью нынешнего мироустройства, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

    Глава государства подчеркнул, что все рождаются на свет равными, но развиваются в разных условиях, передает ТАСС. «И это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства», – заключил президент.

    Путин признался, что не знает, можно ли обеспечить для всех равные условия, но призвал стремиться к этому.

    «А можно ли сделать так, чтобы все были в равных условиях и росли в равных условиях, развивались, раскрывали свои таланты на пользу своим близким, своей семье, своей стране, а может быть, и всему человечеству? Я не знаю, – сказал российский лидер. – Но что я точно знаю: мы все должны стремиться к этому».

    Факт того, что человечество будет пытаться обеспечить для всех равные условия, позволит сделать мир «более прозрачным, более справедливым, более демократичным, более устойчивым, более сбалансированным и более безопасным», заявил Путин.

    Ранее Путин выразил надежду на проведение в России новых фестивалей молодежи.

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    8 марта 2024, 09:18 • Новости дня
    Путин помиловал 52 осужденные женщины
    Путин помиловал 52 осужденные женщины
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в пятницу, 8 марта, подписал указ о помиловании 52 осужденные женщины, сообщили в Кремле.

    «При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Ранее Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.

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    6 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Путина назвали победителем в торговой войне Польши и Украины

    Politico: Путин стал победителем в торговой войне Польши и Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Торговая война двух союзников, Польши и Украины, оказалась на руку президенту Владимиру Путину, который «проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна», пишут западные СМИ.

    В публикации газеты Politico говорится, что не Россия спровоцировала этот конфликт. Киев, как отмечается в статье, упрекает Польшу в блокировании поставок украинского зерна. При этом Варшава, как обращают внимание на Украине, беспрепятственно пропускает российские товары на миллионы евро, передает РИА «Новости» текст публикации.

    Авторы статьи напомнили, что, в отличие от энергоносителей, российское продовольствие под западные санкции не попадает, а некоторые европейские страны, включая Италию и Испанию, остаются его крупными покупателями. Ситуация на границе между Польшей и Украиной вбила клин между странами, заключает Politico.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны начинает работу над введением эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Москва заявила, что эти планы являются «извращением» и призваны отвести внимание от конфликта фермеров на границе с Украиной.

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    6 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сыграла немалую роль в создании Бельгии как независимого государства, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения», – сказал глава государства в диалоге с участником фестиваля из Бельгии, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России имеется «со многими странами мира своя предыстория отношений». Как правило, эта предыстория носит позитивный характер, отметил он.

    Ранее Путин рассказал об условиях творчества и дружбы для участников ВФМ.

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    6 марта 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин назвал причину распада СССР

    Путин: Распаду Советского Союза способствовали внутренние причины

    Путин назвал причину распада СССР
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Распад Советского Союза произошел по ряду причин, в наибольшей мере на это повлияли внутренние факторы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Советский Союз прекратил свое существование по ряду причин, в которые я сейчас не буду вдаваться. Это прежде всего внутренние причины», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин на ВФМ побеседовал с иностранными студентами.

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