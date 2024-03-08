Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.3 комментария
В России напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым
Депутат Затулин напомнил Британии, что их остров не является непотопляемым
Поставляя киевскому режиму средства нападения на Крымский мост, в Лондоне забывают, что сам остров Великобритания не является непотопляемым, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Как отметил Затулин, высказывания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Киев якобы способен захватить Крым и для этого у украинской стороны «есть возможности», имеют не только политический, но и исторический контекст.
В Британии, по словам депутата, гораздо ближе к сердцу принимают все связанное с Черным море и Одессой, поскольку, в отличие от США, они являются островным государством. «Им очень хочется править морями», – сказал Затулин РИА «Новости».
Отсюда и происходит особый интерес Британии к «непотопляемому авианосцу» – Крыму. «А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», – добавил он.
Ранее в британском военном ведомстве призвали Германию, несмотря на утечку переговоров офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста, передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.