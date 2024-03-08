Депутат Затулин напомнил Британии, что их остров не является непотопляемым

Tекст: Ольга Никитина

Как отметил Затулин, высказывания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Киев якобы способен захватить Крым и для этого у украинской стороны «есть возможности», имеют не только политический, но и исторический контекст.

В Британии, по словам депутата, гораздо ближе к сердцу принимают все связанное с Черным море и Одессой, поскольку, в отличие от США, они являются островным государством. «Им очень хочется править морями», – сказал Затулин РИА «Новости».

Отсюда и происходит особый интерес Британии к «непотопляемому авианосцу» – Крыму. «А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», – добавил он.

Ранее в британском военном ведомстве призвали Германию, несмотря на утечку переговоров офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста, передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.