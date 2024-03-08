Десятки человек погибли в секторе Газа от обстрелов Израиля

Tекст: Денис Тельманов

В городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части анклава, девять палестинцев были убиты и еще несколько получили ранения в результате израильской бомбардировки частных жилых домов, сообщает ТАСС со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

Авиаударам также подверглись также различные районы Джабалии на севере Газы и Хан-Юниса в южной части сектора.

По меньшей мере один человек был убит и десятки получили ранения, когда израильские военные открыли пулеметный огонь по мирным жителям, ожидавшим грузовиков с гуманитарной помощью возле кольцевых развязок Аль-Набулси и Аль-Кувейт в западной и южной частях города Газа.



Общее количество жертв военной операции, которую с начала октября прошлого года проводит израильская армия на территории сектора Газа, превысило 30,8 тыс. За тот же период ранения в палестинском анклаве получили свыше 72,3 тыс. человек.



