Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.3 комментария
Десятки человек погибли в секторе Газа от обстрелов Израиля
Десятки человек стали жертвами израильских обстрелов и воздушных ударов по различным районам сектора Газа за минувшие сутки.
В городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части анклава, девять палестинцев были убиты и еще несколько получили ранения в результате израильской бомбардировки частных жилых домов, сообщает ТАСС со ссылкой на палестинское агентство WAFA.
Авиаударам также подверглись также различные районы Джабалии на севере Газы и Хан-Юниса в южной части сектора.
По меньшей мере один человек был убит и десятки получили ранения, когда израильские военные открыли пулеметный огонь по мирным жителям, ожидавшим грузовиков с гуманитарной помощью возле кольцевых развязок Аль-Набулси и Аль-Кувейт в западной и южной частях города Газа.
Общее количество жертв военной операции, которую с начала октября прошлого года проводит израильская армия на территории сектора Газа, превысило 30,8 тыс. За тот же период ранения в палестинском анклаве получили свыше 72,3 тыс. человек.