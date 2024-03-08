Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
ВСУ 14 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 14 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, один человек получил ранения
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, один мирный житель в результате получил ранение, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«14 атак вооруженных формирований Украины зафиксировано за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении гражданского лица», – приводит ТАСС сообщение центра.
Отмечается, что украинские военные выпустили по ДНР 47 различных боеприпасов на горловском и донецком направлениях.
В результате атак ВСУ повреждения получили шесть жилых домов и три автомобиля.