Германия оказалась вовлеченной в распри Грузии и Украины из-за бывшего Генпрокурора

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Посольство этой страны в Грузии заявило в четверг, что «не имело правовых оснований не допускать в Бундестаг Адеишвили». В заявлении отмечается, что тот был «членом делегации посла Украины (в Германии)».

«Этот факт никак не связан с отношениями Германии и Грузии, которые являются очень хорошими», – отметило посольство Германии в Грузии.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили высказал недовольство приемом в Бундестаге разыскиваемого Тбилиси бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили.