Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
Германия оказалась вовлеченной в распри Грузии и Украины из-за бывшего Генпрокурора
Германия выступила с разъяснениями по поводу недовольства Грузии приемом в Бундестаге разыскиваемого Тбилиси бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили, который ныне является советником генпрокурора Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Посольство этой страны в Грузии заявило в четверг, что «не имело правовых оснований не допускать в Бундестаг Адеишвили». В заявлении отмечается, что тот был «членом делегации посла Украины (в Германии)».
«Этот факт никак не связан с отношениями Германии и Грузии, которые являются очень хорошими», – отметило посольство Германии в Грузии.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили высказал недовольство приемом в Бундестаге разыскиваемого Тбилиси бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили.