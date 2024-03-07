Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
Сотрудники МЧС и МВД подарили женщинам цветы в преддверии 8 Марта
В Москве сотрудники МЧС России поздравили женщин с наступающим 8 Марта, также в четверг тюльпаны женщинам подарили сотрудники МВД.
Сотрудники МЧС поздравляли женщин в московском метро, они подарили жительницам и гостьям столицы цветы. Также для женщин сыграл показательный оркестр МЧС России, говорится в Telegram-канале Zащитники.
Кроме того, на федеральной территории «Сириус», в Москве и Санкт-Петербурге в честь 8 Марта полицейские также дарят женщинам цветы. Букеты из рук сотрудников МВД получили не только жительницы российских регионов, но и гости страны, которые участвуют во Всемирном фестивале молодежи.
Ранее президент Владимир Путин в завершение встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища им. Серова подарил им букеты цветов в честь наступающего Международного женского дня.