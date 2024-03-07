Сотрудники МЧС и МВД подарили женщинам цветы в преддверии 8 Марта

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники МЧС поздравляли женщин в московском метро, они подарили жительницам и гостьям столицы цветы. Также для женщин сыграл показательный оркестр МЧС России, говорится в Telegram-канале Zащитники.

Кроме того, на федеральной территории «Сириус», в Москве и Санкт-Петербурге в честь 8 Марта полицейские также дарят женщинам цветы. Букеты из рук сотрудников МВД получили не только жительницы российских регионов, но и гости страны, которые участвуют во Всемирном фестивале молодежи.

Ранее президент Владимир Путин в завершение встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища им. Серова подарил им букеты цветов в честь наступающего Международного женского дня.