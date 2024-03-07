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    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

    22 комментария
    7 марта 2024, 20:59 • Новости дня

    Сотрудники МЧС и МВД подарили женщинам цветы в преддверии 8 Марта

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве сотрудники МЧС России поздравили женщин с наступающим 8 Марта, также в четверг тюльпаны женщинам подарили сотрудники МВД.

    Сотрудники МЧС поздравляли женщин в московском метро, они подарили жительницам и гостьям столицы цветы. Также для женщин сыграл показательный оркестр МЧС России, говорится в Telegram-канале Zащитники.

    Кроме того, на федеральной территории «Сириус», в Москве и Санкт-Петербурге в честь 8 Марта полицейские также дарят женщинам цветы. Букеты из рук сотрудников МВД получили не только жительницы российских регионов, но и гости страны, которые участвуют во Всемирном фестивале молодежи.

    Ранее президент Владимир Путин в завершение встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища им. Серова подарил им букеты цветов в честь наступающего Международного женского дня.

    7 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин поздравил военных летчиц в Краснодаре с 8 Марта

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища отметил, что 8 Марта – это очень добрый весенний праздник.

    «Разумеется, в преддверии 8 Марта хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший весенний праздник, очень добрый», – сказал глава государства, открывая встречу, передает ТАСС.

    «Я желаю вам успехов по службе и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером, целенаправленно действуете, идете к своей цели», – добавил Путин, обращаясь к выпускницам.

    Глава государства отметил, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне специальной военной операции.

    Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Беседа проходит в преддверии 8 Марта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.

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    6 марта 2024, 21:47 • Новости дня
    Стас Намин рассказал о резком падении уровня жизни Пугачевой из-за Галкина
    Стас Намин рассказал о резком падении уровня жизни Пугачевой из-за Галкина
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Жизнь российской певицы Аллы Пугачевой изменилась после отъезда за границу, рассказал основатель и продюсер группы «Парк Горького» Стас Намин.

    По его мнению, певица сейчас находится в трудной ситуации, ее уровень жизни сильно упал после отъезда за границу, она живет хуже, чем в России. «Она живет намного хуже, чем здесь, она живет намного хуже, чем многие из вас здесь. Я был у нее за три дня до, как началась вся эта история в Израиле. Я вам даже скажу такую вещь — сейчас лучше всего жить здесь», – сообщает Life.

    Он заявил, что Пугачева не хотела уезжать из России, но ей пришлось это сделать из-за супруга Максима Галкина (признан иностранным агентом – прим. ВЗГЛЯД), чтобы сохранить семью.

    Ранее Галкина не пустили на Бали в Индонезии. До этого концерт артиста был отменен в Таиланде.

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    7 марта 2024, 08:52 • Новости дня
    Российский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе

    Генерал Зарудницкий: Конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе

    Российский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Конфликт на Украине может обернуться крупномасштабной войной в Европе, считает начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

    Вероятность втягивания России в новые военные конфликты, по оценке генерала, возрастает. Запад, отметил он, ставит своей целью «стратегическое поражение» России, передает RT.

    Зарудницкий призвал повысить требования к системе военной безопасности нашей страны.

    Он также выразил уверенность, что окончание боевых действий на Украине не будет означать завершения конфронтации России и Запада.

    Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что на Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится к ряду ведущих политиков из Европы и США.

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    7 марта 2024, 13:54 • Новости дня
    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы

    МИД: Послу США заявлено, что вмешательство в дела России будут жестко пресекаться

    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американскому послу в Москве Линн Трейси, вызванной в МИД, было заявлено, что попытки вмешательства во внутренние дела России будут жестко пресекаться, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

    В заявлении в Telegram-канале МИД России говорится, что Трейси была уведомлена о признании нежелательными в России трех американских НКО: «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования», которые реализуют программы антироссийской направленности и занимаются рекрутингом «агентов влияния».

    Американскому дипломату вручили ноту с требованием к США прекратить любое содействие деятельности указанных НКО. В обратном случае это будет рассматриваться как нарушение российского законодательства.

    В МИД предупредили, что попытки вмешиваться во внутренние дела России могут привести к выдворению сотрудников американского посольства в статусе persona non grata.

    Эксперты ранее объяснили, как Запад пытается помешать выборам в России.

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    7 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    Суперснайпера ВСУ Основенко ликвидировали в зоне спецоперации

    Военкор Татаринов заявил о ликвидации суперснайпера ВСУ Основенко в зоне спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    В своем Telegram-канале он указал, что снайпер служил в 241-й бригаде теробороны. По его словам, российские военные ликвидировали Основенко в населенном пункте Ивановское.

    Ранее сообщалось о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Станислава Павловича.

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    7 марта 2024, 10:51 • Новости дня
    CNN сообщил о «грибовидном» облаке после взрыва в Одессе у кортежа Зеленского

    CNN: Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Зеленского и Мицотакиса

    CNN сообщил о «грибовидном» облаке после взрыва в Одессе у кортежа Зеленского
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрыв в Одессе накануне произошел в 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщил американский телеканал CNN.

    По его информации, участники кортежа почувствовали удар и заметили «грибовидное облако» дыма, передает ТАСС.

    Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил CNN, что ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали.

    В Минобороны России сообщили ранее, что ВС нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута.

    СМИ сообщали, что Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

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    7 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М

    Путина отговаривали от полета на Ту-160М

    Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М
    @ Пресс-служба Кремля/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М не был запланированным.

    «Последний полет – он и не планировался, потому что министр [обороны Сергей Шойгу] говорит: «Нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину». Промышленность говорит: «А мы еще не сдали», – передает ТАСС слова главы государства.

    «Но когда мы пришли на предприятие и осмотрели, командир корабля мне сказал: «Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа можем быть в воздухе», – поделился президент и добавил, что график протокольных мероприятий позволил ему совершить полет лишь на следующий день. «Вот с ним сели и полетали», – добавил Путин.

    Глава государства напомнил, как в 2005 году принимал участие в полете на предыдущей модели ракетоносца. «Это восторг, – рассказал Путин. – Незаметный переход на сверхзвук, даже не слышно этого «щелчка» (при преодолении звукового барьера – прим. ВЗГЛЯД)».

    Президент похвалил обновленный самолет: «Авионика, все новое». Он напомнил, что модернизация была проведена по инициативе министра обороны, несмотря на возражения с различных сторон. «Фактически создали новую машину. Такой машины нет в мире, – подчеркнул Путин. – Таким образом мы поддержали нашу триаду ядерную».

    Напомним, Путин в феврале совершил полет на Ту-160М. Самолет стартовал на взлетной полосе Казанского авиационного завода им. Горбунова. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом.


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    7 марта 2024, 11:47 • Новости дня
    Определена сумма иска Газпрома к польским компаниям

    Сумма иска Газпрома к польским Europol Gaz и Orlen превысила 930 млн долларов

    Определена сумма иска Газпрома к польским компаниям
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сумма поданного в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иска Газпрома к польской Orlen и владеющей польским участком газопровода «Ямал – Европа» компании Europol Gaz превысила 930 млн долларов, следует из данных суда.

    Так, истец просит взыскать с ответчиков 710 млн долларов и 886 млн польских злотых (более 224 млн долларов), передает ТАСС.

    При этом среди ответчиков значатся Ernst and Young Global Limited и Earnst and Young sp z oo Corporate Finance.

    Заседание суда назначено на 10 апреля.

    Напомним, в апреле прошлого года в Варшаве заявили о готовности досрочно отказаться от импорта российского газа за счет расширения своей газотранспортной системы.

    После чего уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях.

    В этой связи Газпром остановил поставки топлива польским компаниям Gaz-System и PGNiG. А вскоре после этого в Газпроме сообщили, что Варшава стала перекупать российский газ у Германии – и реверсом доставлять его по газопроводу «Ямал – Европа».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Польша планирует построить газовую империю за счет грабежа России после национализации российских газовых активов на своей территории.

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    7 марта 2024, 11:44 • Новости дня
    Полянский назвал правдивой информацию CNN о Часовом Яре

    Полянский: У CNN появилась правдивая информация о ситуации в Часовом Яре

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский канал CNN передал правдивые сведения о ситуации с местными жителями в Часове Яре и о том, как они относятся к конфликту на Украине, обратил внимание первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что правдивая информация у CNN появляется редко. Он подчеркнул, что единственной надеждой для ВСУ в Часове Яре являются американские деньги и американское оружие, передает ТАСС.

    «Местные жители не хотят этого и ждут прихода России», – сказал дипломат, отметив, что дома мирных жителей сейчас в этом городе используются «ордами режима Зе» (президента Украины Владимира Зеленского).

    Пользователи Х уже заметили изменения в том, как CNN освещает события на Украине. Они высказали предположения, что американскому телеканалу, который стал показывать, как ВСУ обстреливают украинских граждан, дали указание «начать отпускать Украину».

    1 марта сообщалось, что российские войска взяли под огневой контроль часть дороги снабжения у Часова Яра.

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    7 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино

    Рогов: ВС России взяли четыре опорных пункта ВСУ на участке между Вербовым и Работино

    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за сутки взяли четыре опорных пункта ВСУ на участке между пунктами Вербовое и Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России за последние сутки взяли четыре опорника ВСУ на участке между Работино и Вербовым. Накануне вечером и ночью противник потерял порядка 50 боевиков, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в селе Работино продолжаются бои, российские военные контролируют южную часть населенного пункта, а основные бои идут в развалинах школы и дома культуры.

    Он отметил, что ВСУ продолжают перебрасывать в этот район живую силу и технику, в том числе тяжелую, и массово применяют БПЛА.

    Ранее Рогов рассказал, что на линии боевого соприкосновения в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий.

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    7 марта 2024, 16:48 • Новости дня
    Медведев: Очевидно, что никакого удара по кортежу Зеленского не было
    Медведев: Очевидно, что никакого удара по кортежу Зеленского не было
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удара по кортежу украинского президента Владимира Зеленского в ходе визита в Одессу не наносилось, это очевидно, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена – попали бы», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что Зеленский – это «кровавый паяц», «лишь кокаиновая тень своего хозяина» и «слепое антироссийское оружие». Нет никакой разницы, кто возглавляет киевский режим, однако жаль, что случай не решил судьбу «первого генитального музыканта» иначе, отметил зампред СБ России.

    «Nullum malum sine aliquo bono», – привел в заключение он латинскую пословицу. Один из вариантов ее перевода – «Нет худа без добра».

    Ранее Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

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    7 марта 2024, 06:17 • Новости дня
    Российский посол заявил об участии Британии в конфликте на Украине

    Российский посол в Британии заявил о присутствии британских военных на Украине

    Российский посол заявил об участии Британии в конфликте на Украине
    @ МИД России

    Tекст: Денис Тельманов

    Британия втянута в конфликт на Украине, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

    «Британские военные на Украине есть, официально было подтверждено присутствие там спецназа, инструкторов, готовящих, например, украинских военных медиков», – приводит слова Келина ТАСС.

    Он уточнил, что британские инструкторы также готовят силы специального назначения и целый ряд других украинских подразделений.

    Кроме того, «предельно ясно», что британцы участвуют в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow, поскольку такая техника требует участия специалистов, а «выступать в этой роли могут только британцы».

    «Поэтому мы можем четко сказать, что Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны – члены НАТО», – подчеркнул Келин.

    При этом посол считает, что Великобритания не имеет оснований для того, чтобы разрывать дипломатические отношения с Россией.

    «Для такого радикального шага нет оснований. Наши страны не находятся в состоянии войны, официальный Лондон сам акцентирует заинтересованность в сохранении дипломатических связей и посольств», – отметил российский дипломат.

    Ранее сообщалось, что в Лондоне признали присутствие на Украине британских военных. Представитель премьер-министра страны Риши Сунака заявил, что небольшое число британских военных находится на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и проведения обучения ВСУ.

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    7 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    На завод «Северсталь» в Череповце упал неустановленный дрон

    Врио главы Вологодской области Филимонов: На заводе «Северсталь» в Череповце упал неустановленный дрон

    На завод «Северсталь» в Череповце упал неустановленный дрон
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Череповце на промышленной площадке «Северстали» неустановленный беспилотник упал рядом с доменной печью, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

    Инцидент произошел утром на предприятии из-за «попадания» дрона неустановленной принадлежности, сообщил врио главы региона, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

    Работа печи из-за происшествия не нарушалась, предприятие продолжает функционировать в штатном режиме. На месте работают оперативные и следственные службы, никто не пострадал.

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    7 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Американские СМИ раскрыли новый план ВСУ: Копать, копать, копать

    WSJ: Украина пытается возвести линию обороны, подобную российской

    Tекст: Ольга Никитина

    ВСУ, памятуя о том, как во время контрнаступления в 2023 году «увязли в сложной сети препятствий» российских войск, которую было практически невозможно преодолеть, стремятся построить подобную систему укреплений, сообщили американские СМИ.

    Статья The Wall Street Journal вышла под заголовком: «Украина вошла в новую фазу войны с Россией: копать, копать, копать», передает RT.

    Оборона России, как пишет WSJ, состояла из многослойных линий защитных сооружений: противотанковых надолбов, рвов и окопов. К западу от Авдеевки, по информации издания, экскаваторы роют землю для создания противотанковых рвов и траншей, передает ТАСС.

    Кампания по строительству широкой сети укреплений, особенно под Авдеевкой, пока не принесла значимых результатов, признают западные чиновники и украинские военные.

    «В тех условиях, в которых мы находимся, нам приходится копать, укреплять и строить самим», – сказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

    Ранее в ВСУ заявили, что в этом году хотят создать ударную группировку и перейти к контрударным действиям.

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    6 марта 2024, 21:56 • Новости дня
    Путин заявил, что США не справились с монополией на мировое господство
    Путин заявил, что США не справились с монополией на мировое господство
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Элиты США не смогли справиться с ответственностью быть единственной сверхдержавой после распада СССР, об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

    «Осталась одна сверхдержава [после распада СССР] в лице вашей страны. Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство – в этом вопрос. Я считаю, что Соединенные Штаты не справились с этим грузом ответственности, которая оказалась на их плечах», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос участника из США.

    Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

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    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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