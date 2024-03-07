Глава Гагаузии обсудила способы оказания Россией экономической помощи

Tекст: Валерия Городецкая

О переговорах с Кириенко глава Гагаузии сообщила в своем Telegram-канале по итогам встречи на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, передает ТАСС.

По словам Гуцул, она обратилась к Кириенко с просьбой оказать помощь гагаузам в части открытия счетов в российских банках для социальных проектов, отменить запрет на ввоз товаров из Гагаузии и договориться с Газпромом о поставках в автономию газа по льготной цене.

Ранее Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. По ее словам, с российским лидером она обсуждала ситуацию в Молдавии.

Сообщалось, что власти Молдавии планируют арестовать главу Гагаузии по возвращении из России. Гуцул пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на попытки запугивания.