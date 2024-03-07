Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
Глава Гагаузии обсудила способы оказания Россией экономической помощи
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко обсудили способы оказания экономической помощи региону.
О переговорах с Кириенко глава Гагаузии сообщила в своем Telegram-канале по итогам встречи на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, передает ТАСС.
По словам Гуцул, она обратилась к Кириенко с просьбой оказать помощь гагаузам в части открытия счетов в российских банках для социальных проектов, отменить запрет на ввоз товаров из Гагаузии и договориться с Газпромом о поставках в автономию газа по льготной цене.
Ранее Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. По ее словам, с российским лидером она обсуждала ситуацию в Молдавии.
Сообщалось, что власти Молдавии планируют арестовать главу Гагаузии по возвращении из России. Гуцул пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на попытки запугивания.