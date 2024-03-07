В Запорожской области заявили, что семью жертвы теракта в Бердянске не запугать

Tекст: Ольга Иванова

Как заявила глава областного избиркома Галина Катющенко, она лично общалась с семьей погибшей. Супруг Ильиной рассказал ей, что не боится и пойдет до конца. Более того – он попросил, чтобы на месте матери в участковой избирательной комиссии теперь работал ее сын, сообщает ТАСС.

Катющенко выразила соболезнования семье погибшей Ильиной и заверила, что члены участковых избирательных комиссий и территориальных избирательных комиссий будут исполнять свой долг, несмотря ни на какие угрозы со стороны террористов.

Ранее глава области Евгений Балицкий заявил, что убийство члена избиркома в городе Бердянске в Запорожской области – попытка запугать жителей региона перед российскими президентскими выборами.

Напомним, под машину члена участковой избирательной комиссии заложили самодельное взрывное устройство. Когда женщина села в автомобиль, произошел взрыв, она умерла от полученных травм. Дело завели по статье о теракте. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что мощность самодельной бомбы составила 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.