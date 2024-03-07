Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.0 комментариев
Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М
Путина отговаривали от полета на Ту-160М
Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М не был запланированным.
Глава государства отметил, что его отговаривали от полета, поскольку самолет еще не принят на вооружение, передает ТАСС.
Напомним, Путин в феврале совершил полет на Ту-160М. Самолет стартовал на взлетной полосе Казанского авиационного завода им. Горбунова. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом.