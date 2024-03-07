  • Новость часаМинобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь беспилотники ВСУ
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    Солдаты Зеленского провалили антироссийскую миссию в Судане
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    Стас Намин рассказал о резком падении уровня жизни Пугачевой из-за Галкина
    Путин заявил, что США не справились с монополией на мировое господство
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    В Сербии заподозрили Бербок в копировании речи деда-нациста
    Глава Пентагона заявил о вызванном конфликтом на Украине росте экономики США
    Армения попросила Россию вывести пограничников из аэропорта Звартноц
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    19 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    10 комментариев
    7 марта 2024, 08:22 • Новости дня

    Осужденные в колонии «скопинского маньяка» устроили погром

    В колонии Саратовской области, где сидел «скопинский маньяк», произошел погром

    Tекст: Ольга Никитина

    Осужденные устроили погром в исправительной колонии №4 в городе Пугачеве Саратовской области, сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН.

    Инцидент произошел 6 марта. Один из осужденных, отбывающий наказание за убийство, «в демонстративно-шантажной форме отказался выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения», передает РИА «Новости» сообщение управления.

    Действия заключенного, который является злостным нарушителем порядка, поддержали еще несколько лиц. Они повредили имущество – сломали окна и отсекающие двери в отряде.

    Сотрудники учреждения, как уточняется, потребовали у заключенного сдать запрещенный предмет, а после отказа применили к нему физическую силу – «загиб обеих рук за спину и удержание». К другим осужденным сила не применялась.

    Проводится оценка материального ущерба. Колония функционирует штатно, добавили в ведомстве.

    Исправительная колония №4 в Пугачеве была в центре внимания СМИ в марте 2021 года, когда из нее освободился «скопинский маньяк» Виктор Мохов, отбывавший почти 17-летний срок за похищение и изнасилования двух девушек. Сейчас он обвиняется в рамках другого уловного дела и находится в СИЗО.

    6 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки

    Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны

    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Танки Abrams долгое время считались непобедимой машиной. Однако благодаря точным действиям российского экипажа Т-72БЗ миф о превосходстве американского ВПК был развеян окончательно. Западные страны теперь дважды подумают перед отправкой ВСУ новых партий военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams на Авдеевском направлении.

    «При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.

    «Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.

    «Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.

    «Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.

    Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

    Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.

    Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.

    Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.

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    6 марта 2024, 21:47 • Новости дня
    Стас Намин рассказал о резком падении уровня жизни Пугачевой из-за Галкина
    Стас Намин рассказал о резком падении уровня жизни Пугачевой из-за Галкина
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Жизнь российской певицы Аллы Пугачевой изменилась после отъезда за границу, рассказал основатель и продюсер группы «Парк Горького» Стас Намин.

    По его мнению, певица сейчас находится в трудной ситуации, ее уровень жизни сильно упал после отъезда за границу, она живет хуже, чем в России. «Она живет намного хуже, чем здесь, она живет намного хуже, чем многие из вас здесь. Я был у нее за три дня до, как началась вся эта история в Израиле. Я вам даже скажу такую вещь — сейчас лучше всего жить здесь», – сообщает Life.

    Он заявил, что Пугачева не хотела уезжать из России, но ей пришлось это сделать из-за супруга Максима Галкина (признан иностранным агентом – прим. ВЗГЛЯД), чтобы сохранить семью.

    Ранее Галкина не пустили на Бали в Индонезии. До этого концерт артиста был отменен в Таиланде.

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    6 марта 2024, 19:35 • Новости дня
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что удар был нанесен в 11.40 мск. Отмечается, что в ангаре осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута, объект поражен.

    Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

    Позже греческие СМИ сообщили о нападении на кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждается, что машина украинского лидера была атакована ракетой незадолго до встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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    6 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams

    Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams под Авдеевкой

    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams, заявил командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющего задачи на Авдеевском направлении.

    По его словам, в ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник российский военный корреспондент Чингис Дамбиев заявил, что в зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams.

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    6 марта 2024, 17:18 • Новости дня
    Греческие СМИ сообщили о ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе

    Protothema: Кортеж Зеленского в Одессе попал под ракетный удар

    Греческие СМИ сообщили о ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Греческие СМИ сообщили о нападении на кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждается, что машина украинского лидера была атакована ракетой незадолго до встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

    Как пишет издание Protothema, в момент атаки кортеж Зеленского находился в 150 метрах от греческой делегации, никто не пострадал.

    Источник в правительстве Греции сообщил изданию, что греческая миссия по главе с Мицотакисом не испытывает проблем с безопасностью в Одессе.

    Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда там произошел взрыв.

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    6 марта 2024, 16:18 • Новости дня
    Пугачева ответила Стасу Михайлову на критику уехавших артистов
    Пугачева ответила Стасу Михайлову на критику уехавших артистов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию.

    Пугачева опубликовала видеоролик в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России), в котором прокомментировала заявление Михайлова. Артистка намеренно изменила голос на хриплый и и назвала себя «безголосой», передает НТВ.

    «Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», – сказала Пугачева.

    Затем певица сообщила, что уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми». Она также предложила певцу «зарабатывать, пока может», и в конце видео оскорбила певца, назвав его «Стасиком» и нецензурным словом, пишет RT.

    Ранее Стас Михайлов в интервью «Комсомольской правде» заявил, что ругающие Россию и уехавшие из страны артисты ведут себя некорректно. Он подчеркнул, что именно Россия сделала этих звезд популярными, поэтому каждая знаменитость должна быть благодарна своей публике. «Они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», – добавил певец.

    Напомним, Пугачева 1 марта выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S», в него вошли новые версии песен с юбилейного концерта певицы. После артистка обратилась к поклонникам и анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею 15 апреля.

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    6 марта 2024, 16:30 • Новости дня
    Армения попросила Россию вывести пограничников из аэропорта Звартноц
    Армения попросила Россию вывести пограничников из аэропорта Звартноц
    @ Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Армения направила России официальное письмо по вопросу прекращения деятельности пограничников ФСБ России в аэропорту Звартноц, заявил секретарь Совбеза Армен Григорян.

    По его словам, Армения проинформировала Россию, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает данными о каких-либо принятых решениях по поводу вывода российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц. По его словам, в этом направлении ведется работа.

    Сразу несколько недружественных заявлений, касающихся судьбы российских пограничников в Армении, сделало в последние дни ереванское руководство. Прямо говорится даже о том, что пограничники «должны оттуда уйти». Газета ВЗГЛЯД выясняла, как российские пограничники появились в Армении, какую роль они сыграли в сохранении ее государственности и почему в Ереване ими теперь недовольны.

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    6 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда там произошел взрыв, сообщает украинская пресса.

    В городе заметили президентский кортеж, сам Зеленский и его офис не делали на этот счет никаких заявлений, передает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

    При этом греческий портал newsit.gr указал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен был встретиться с Зеленским в Одессе. Он прибыл в страну несколько часов назад.

    Взрыв произошел несколько часов назад в Одессе, официальной информации от властей города не поступало, объявлялась воздушная тревога.

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    6 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины

    Американист Дудаков: Назначение Басса на место Нуланд может быть «черной меткой» для Зеленского

    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в последнее время не справлялась со своими обязанностями, что могло повлиять на решение об ее отставке. Также она, вероятно, увидела падающие рейтинги действующего президента и решила сбежать с тонущего корабля вслед за другими чиновниками. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    «На решение об уходе Нуланд могла повлиять плачевная для Вашингтона ситуация на Украине и неспособность Конгресса принять транш помощи для Зеленского. Ее непосредственная работа – заставлять законодателей выделять деньги на проекты своего ведомства. Если дипломат не может исполнять эти обязанности, значит, она профнепригодна. Кроме того, ее деятельность очень часто критиковали республиканцы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Также мы наблюдаем отток самых разных советников и аппаратчиков из администрации Байдена в преддверии выборов. Это можно сравнить с бегством крыс с тонущего корабля. Это происходит, потому что рейтинги действующего президента не радуют, есть немалая вероятность поражения главы государства в ходе избирательной кампании», – подчеркивает он.

    «Однако я не жду серьезных изменений в политике Белого дома после отставки Нуланд. Действующая администрация на автомате продолжит текущий курс как минимум до выборов. Если какие-то трансформации и будут, то они произойдут только после прихода нового президента», – акцентирует эксперт.

    «А то, что преемником Нуланд стал Джон Басс, – очень символично. Видимо, в администрации Байдена действительно готовятся к возможной афганизации Украины. Для Зеленского – это черная метка, так как ему может грозить судьба бывшего лидера Афганистана Ашрафа Гани, который после обрушения фронта вынужден был бежать из Кабула на забитом золотом вертолете», – резюмировал Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подала прошение об отставке. Она покинет свой пост в ближайшие недели. О данном решении политика сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

    Он отметил, что Нуланд во время пребывания в этой должности олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство США.

    Решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.

    После отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что это может быть поводом для беспокойства Владимира Зеленского. Басс работал в Афганистане, когда американцы бежали, оставив страну талибам, а также был послом в Грузии, когда ставленник Вашингтона Михаил Саакашвили потерял власть.

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    6 марта 2024, 20:12 • Новости дня
    Названо количество россиян, которые могут остаться без пенсии

    RTVI: Около 21 млн россиян в трудоспособном возрасте не перечисляли деньги в Соцфонд

    Названо количество россиян, которые могут остаться без пенсии
    @ Ведомости/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Около 21 млн россиян в трудоспособном возрасте не перечисляли денежные средства в Социальный фонд, часть этих граждан рискуют остаться без пенсии, следует из подсчетов RTVI на основе данных Росстата и Соцфонда.

    Так, претендовать на соцвыплаты могут только те россияне, которые получали официально оформленную зарплату на основном месте работы, передает «Лента.ру».

    По мнению экспертов, не перечисляющие деньги в Соцфонд граждане занимаются в основном натуральным хозяйством или воспитывают детей. Уточняется, что в 2022 году перечислили средства только 59 млн россиян, при этом еще 4 млн человек к этому времени числились самозанятыми. Официально безработными числились около 500 тыс. граждан.

    Отмечается, что аналитики связали разницу между суммарным числом трудоспособного населения и официальной численностью занятых в том числе с размерами теневой экономики, в которой задействованы как минимум 14,5 млн россиян.

    Ранее россиянам объяснили причины отказа в выплате страховой пенсии.

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    6 марта 2024, 10:28 • Новости дня
    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»

    Глава Минобороны Германии Писториус назвал призыв Макрона не трусить в ситуации с помощью Украине бесполезным

    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине, пишет Tagesschau.

    По информации издания, в Германии не ждут дискуссий об использовании сухопутных войск или «о большей или меньшей храбрости», так как важно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах, а именно – эффективном и быстром увеличении производственных мощностей военной промышленности, передает РИА «Новости».

    Писториус также добавил, что риторика Макрона не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

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    6 марта 2024, 11:44 • Новости дня
    Политолог объяснила растущие противоречия между Зеленской и Навальной

    Политолог Шеслер: США смотрят на противоречия между Зеленской и Навальной как на разборки папуасов

    Политолог объяснила растущие противоречия между Зеленской и Навальной
    @ Philipp von Ditfurth,Eugen Kotenko/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противоречия между властями Украины и российской оппозицией существуют с тех пор, когда Алексей Навальный назвал Крым «бутербродом» и сказал, что не считает нужным «его туда-сюда возвращать». Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее WP сообщила об отказе Елены Зеленской от мероприятия с президентом США из-за возможного присутствия там Юлии Навальной.

    «Отказ Елены Зеленской и Юлии Навальной присутствовать вместе на одном мероприятии – лишь частный пример существующих разногласий между Украиной и российской несистемной оппозицией, который начался довольно давно», – считает политолог, правозащитница Лариса Шеслер.

    Она напомнила о высказывании Алексея Навального относительно принадлежности Крыма, когда блогер сравнивал полуостров с «бутербродом с колбасой», отмечая, что не считает нужным «его туда-сюда возвращать».

    «Тогда на Украине это породило массу мемов и шуточек, а после смерти Навального их появилось еще больше. Более того, недавно какие-то кафе выпускали бутерброды и сэндвичи с именем Навального. Собственно, из-за слов о «бутерброде» украинские националисты резко негативно относятся к блогеру», – указала собеседница, добавив, что «российских несистемщиков не может не обижать такая волна ненависти».

    Кроме того, отношения обострило и то, что некоторые украинские чиновники сочли смерть Навального «положительной новостью». «Это служит подтверждением того, что украинский национализм – не просто неприятие российской власти и идеологии, это откровенная русофобия, которая затрагивает абсолютно всех русских, независимо от их политической позиции», – акцентировала политолог.

    «Примечательно, что Юлия Навальная, выступая на приемах и форумах, не упоминает тему Украины. Это вызывает негативную реакцию среди националистов», – заметила Шеслер. Однако в администрации президента США этому конфликту не придают никакого значения. «Для них это разборки между папуасами, которые должны выполнять указания сверху», – пояснила спикер.

    Собеседница допустила, что Зеленская и Навальная все же могут посетить обращение президента США к Конгрессу. Произойдет это в случае, если такое указание поступит от Госдепа. «Но пока для американской администрации вся эта история – слишком ничтожный повод, чтобы на него обращать внимание», – заключила Шеслер.

    Ранее стало известно, что супруга Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского президента Джо Байдена в Конгрессе, которое запланировано на 7 марта. Как сообщает Washington Post, дискомфорт у украинцев вызвало потенциальное присутствие на данном мероприятии Юлии Навальной. По данным источников издания, возможное присутствие вдовы блогера Киев воспринял негативно, так как в 2014 году тот во многом поддерживал присоединение Крыма.

    Американская сторона планировала посадить Зеленскую и Навальную рядом с первой леди США Джилл Байден. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала ранее, что Юлия Навальная не сможет присутствовать на мероприятии. Источники WP предположили, что Белый дом не сообщил об этом Киеву. При этом он отметил, что эта было «не единственной причиной для беспокойства у украинцев».

    Напомним, в марте прошлого года фильм «Навальный» (Navalny, 2022) получил премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». На Украине такое решение вызвало гнев и негодование. Так, советник главы офиса президента Михаил Подоляк позволил себе резкий выпад в адрес жюри кинопремии. «Если «Оскар» вне политики, то как понимать документальный манифест «Навального», в котором внутрироссийская политика льется через край?» – возмутился он.

    В свою очередь депутат Рады Максим Бужанский тогда предположил, что Украина для «Оскара» «слишком брутальна», а «ручные болонки из среды российских либералов им намного комфортней в общении». Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем еще организаторы «Оскара» обидели Владимира Зеленского.

    Коментарии (19)
    6 марта 2024, 14:17 • Новости дня
    В Кремле назвали условие применения «прощального оружия»

    Песков: Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы ее существованию

    В Кремле назвали условие применения «прощального оружия»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Ядерное оружие в российской доктрине трактуется именно как «прощальное оружие», Россия применит его только в одном случае – если что-то будет угрожать существованию страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые» отметил, что все касательно применения ядерного оружия изложено в соответствующей российской доктрине.

    Ядерной войны, по словам представителя Кремля, люди должны бояться на уровне самосохранения. «Ядерная война – это последнее средство, прощальное средство», – приводит его слова ТАСС.

    Песков отметил, что рассуждений о применении ядерного оружия сейчас очень много на Западе, и это, по его словам, крайне безответственно и крайне опасно.

    Как заявляли ранее в Госдепе, США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

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    6 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    В Сербии заподозрили Бербок в копировании речи деда-нациста

    Экс-глава сербской спецслужбы Вулин заподозрил Бербок в копировании речи деда-нациста

    В Сербии заподозрили Бербок в копировании речи деда-нациста
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Германии Анналена Бербок проводит направленную против Сербии и России политику, пропагандируя взгляды своего деда-нациста, заявил бывший глава Агентства безопасности и информации Сербии, лидер «Движения социалистов» Александр Вулин.

    «Поскольку дед-нацист «защищал» Европу от СССР, неудивительно, что его внучка «защищает» Европу от сербов и русских, даже когда на нее не нападают», – отметил Вулин, его слова приводятся в опубликованном заявлении «Движения социалистов», передает ТАСС.

    Слова Бербок о том, что «сердце Европы сейчас бьется в Киеве» по аналогии с тем, как оно «билось в Сараево» во время конфликта в Боснии и Герцеговине при распаде Югославии, указывают на то, что «сербам нет места в ЕС, как и россиянам», заявил Вулин.

    Он также отметил, что неясно, писала ли Бербок свое заявление самостоятельно или заимствовала речь своего деда-нациста, награжденного в 1944 году орденом «За военные заслуги».

    Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед Анналены Бербок Вальдемар был офицером вермахта. Сама Бербок заявила, что ей не было известно содержание этих документов.

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    6 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские танки уже горят в зоне спецоперации, то же самое произойдет с американскими военными самолетами, если Вашингтон поставит их киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Танки США ездят по территории России, но ездят они «до какого-то момента», а потом они горят, потому что их уничтожают российские военнослужащие, сказал Песков, передает ТАСС.

    Если над российской территорией полетят американские самолеты, то военные ВС России «также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали».

    Ранее Дания заявляла, что направит первые американские истребители F-16 Украине летом 2024 года.

    Коментарии (18)
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