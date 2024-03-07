  • Новость часаВСУ за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
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    Солдаты Зеленского провалили антироссийскую миссию в Судане
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    Стас Намин рассказал о резком падении уровня жизни Пугачевой из-за Галкина
    Путин заявил, что США не справились с монополией на мировое господство
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    В Сербии заподозрили Бербок в копировании речи деда-нациста
    Глава Пентагона заявил о вызванном конфликтом на Украине росте экономики США
    Армения попросила Россию вывести пограничников из аэропорта Звартноц
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    13 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    10 комментариев
    7 марта 2024, 02:48 • Новости дня

    В Магадане загорелся склад стройматериалов на 1 тыс. кв. м

    Пожар плоащью 1 тыс. кв. м начался на складе стройматериалов в Магадане

    Tекст: Денис Тельманов

    Склад стройматериалов загорелся в Магадане, площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м, сообщает Главное управление МЧС России по Магаданской области.

    «Горит склад стройматериалов на ул. Пролетарская, д. 239. Площадь, предварительно, 1 000 кв. м», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Отмечается, что возгорание тушат 45 пожарных, задействовано 11 единиц техники, информации о пострадавших не поступало.

    Ранее сообщалось, что на площади 1,2 тыс. кв. м загорелся спа-комплекс «Бирюзовая катунь» на Алтае. Возгорание произошло в строении оздоровительного комплекса на территории одного из отелей.


    6 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки

    Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны

    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Танки Abrams долгое время считались непобедимой машиной. Однако благодаря точным действиям российского экипажа Т-72БЗ миф о превосходстве американского ВПК был развеян окончательно. Западные страны теперь дважды подумают перед отправкой ВСУ новых партий военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams на Авдеевском направлении.

    «При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.

    «Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.

    «Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.

    «Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.

    Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

    Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.

    Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.

    Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.

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    6 марта 2024, 13:03 • Новости дня
    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым

    В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза

    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано назвал «стандартной практикой» и общей внешней политикой европейского сообщества ситуацию коллективного отказа послов стран ЕС от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

    По его словам, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику – это стандартная практика, передает РИА «Новости».

    Стано также отметил, что дипмиссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами по вопросам задач и деятельности в принимающей стране.

    В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи».

    Отказ послов ЕС от назначенной встречи прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, западные дипломаты занимаются в России «перформансами» и вмешательством во внутренние дела государства.

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    6 марта 2024, 22:30 • Новости дня
    Режиссер Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни

    Бывший художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни

    Режиссер Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни
    @ Genrietta Peryan/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-руководитель московского театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в возрасте 72 лет в Италии, сообщил директор театра Кирилл Крок.

    «Буквально 20 минут назад в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», – передает слова Крока ТАСС.

    Отмечается, что режиссер ушел из жизни после тяжелой болезни.

    Туминас возглавлял театр с 2007 по 2022 годы, когда объявил, что покидает театр по состоянию здоровья.

    При этом в авторской передаче пранкеров Вована и Лексуса режиссер заявил, что готов принять участие в постановке спектакля «Мой друг Бандера», чтобы объяснить, что националист «не сделал сильно плохого евреям».

    В феврале министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения Туминаса из Театра им. Вахтангова на фоне событий на Украине.

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    6 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сыграла немалую роль в создании Бельгии как независимого государства, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения», – сказал глава государства в диалоге с участником фестиваля из Бельгии, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России имеется «со многими странами мира своя предыстория отношений». Как правило, эта предыстория носит позитивный характер, отметил он.

    Ранее Путин рассказал об условиях творчества и дружбы для участников ВФМ.

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    6 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    В Курской области объявлена ракетная опасность

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ракетной опасности в регионе.

    «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что после атаки украинского беспилотника на складе горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината им. Варичева в Железногорске Курской области начался пожар.

    Для борьбы с огнем на складе ГСМ в Курской области привлекли два пожарных поезда. Через три часа открытое горение было ликвидировано

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    6 марта 2024, 09:37 • Новости дня
    Резервуар с топливом загорелся в Курской области из-за атаки беспилотника ВСУ

    Резервуар с топливом загорелся на складе ГСМ в Курской области из-за атаки беспилотника ВСУ

    Резервуар с топливом загорелся в Курской области из-за атаки беспилотника ВСУ
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник ВСУ атаковал склад ГСМ в Курской области, загорелся резервуар с топливом, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ.

    Обошлось без пострадавших, однако загорелся резервуар с топливом.

    Накануне российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью.

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    6 марта 2024, 15:07 • Новости дня
    Песков рассказал о любви россиян к Германии и ее гражданам

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России очень любят немцев и Германию, но время мудрых политиков в Европе, в том числе ФРГ, прошло, нынешние власти допускают много ошибок, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

    «И у нас очень любят немцев, и у нас тоже очень любят Германию. Да, к сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо, и в Германии тоже. Там делают много ошибок», – сказал представитель Кремля, отвечая на слова одного из участников лекции о теплом отношении к русским в Германии, передает ТАСС.

    В ФРГ сложилась запредельная ситуация, о чем свидетельствует телефонный разговор офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост, заявил Песков. Подобные действия могут иметь очень тяжелые последствия для всех немцев, подчеркнул он.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что утечка разговора офицеров бундесвера является очередным свидетельством плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт.

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    6 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Путин заявил об уверенности в неизбежном воссоединении русских и украинцев

    Путин заявил, что уверен в неизбежном воссоединении русских и украинцев, которому мешает национализм

    Tекст: Денис Тельманов

    Воссоединение русских и украинцев рано или поздно произойдет, это неизбежно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Уверен,.. что рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет, и это неизбежно», – сказал Путин, отвечая на вопрос о будущем российско-украинских отношений, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что такому воссоединению сейчас мешают «самые отвратительные проявления национализма».

    «Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине», – отметил Путин.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    6 марта 2024, 15:03 • Новости дня
    Эксперт: Экономические идеи участников дебатов лишены конкретики

    Политолог Потуремский: У трех кандидатов в президенты есть склонность к излишнему популизму

    Эксперт: Экономические идеи участников дебатов лишены конкретики
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Кандидатам на пост президента России и их представителям не хватило конкретных предложений по улучшению социальной политики страны. Обсуждения такого рода должны сопровождаться точными расчетами и продуманными проектами, чего в эфире, к сожалению, не прозвучало. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Виктор Потуремский. Ранее состоялись теледебаты кандидатов на пост президента России.

    «Дебаты наглядно показали опыт и уровень компетенции кандидатов на пост президента России. Озвученные предложения казались несколько вторичными на фоне конкретных предложений и инициатив Владимира Путина. Многие проекты, о которых говорилось в эфире, зачастую выглядели дубликатом уже реализующихся программ действующего правительства страны», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Также кандидатам не удалось избавиться и от излишнего популизма в своих речах. Наиболее слабое выступление продемонстрировал Харитонов, чьи идеи и мысли в большинстве своем сводились к общим фразам крайне поверхностного характера. Традиционная тема критики капитализма уже приелась избирателям», – отмечает эксперт.

    «Лидером выглядел кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, представителю которого удалось продемонстрировать рациональное понимание системы налогообложения. Его инициативы по данному направлению выигрышно смотрелись на фоне инициатив, предлагаемых конкурентами, однако его предложениям также не хватало конкретики», – акцентирует собеседник.

    «Представитель Владислава Даванкова не сумел переиграть кандидата от ЛДПР, однако достаточно неплохо смотрелся на фоне Харитонова. В целом, всем кандидатам не хватило более точных высказываний на тему роста доходов и уровня жизни россиян. Данная тема подразумевает внимание к деталям и хорошо обоснованные планы на будущее, чего, к сожалению, в эфире не прозвучало», – резюмирует Потуремский.

    Ранее состоялись теледебаты кандидатов на пост президента РФ. Прямая трансляция велась «Первым каналом». Главной темой обсуждения стали доходы и уровень жизни. От имени Леонида Слуцкого (ЛДПР) выступал Александр Старовойтов, а Александр Хуруджи представлял Владислава Даванкова (Новые люди). Николай Харитонов (КПРФ) принимал участие в дискуссии лично.

    Также ранее прошли дебаты кандидатов в президенты, посвященные теме образования. Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД подробно оценил выступления участников. Он отметил, что и Владислав Даванков, и Николай Харитонов, и представитель Леонида Слуцкого Никита Березин выступали в своем жанре, но, по сути, говорили об одном и том же.

    Вопросы, которые кандидатам в президенты и Березину задавал ведущий Дмитрий Щугорев, касались оценки реализации нацпроекта «Образование», отказа от болонской системы, идеи создания системы непрерывного образования на протяжении всей жизни и дистанционной формы обучения. Кроме того, кандидаты обсуждали темы СВО и культуры.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала предвыборные программы кандидатов. По мнению экспертов ЭИСИ, большинство высказанных предложений носят несостоятельный характер, в то время как инициативы Владимира Путина ставят в центр человека, простого гражданина России.

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    6 марта 2024, 13:25 • Новости дня
    Лавров назвал приоритетного партнера России в Африке

    Глава МИД Лавров: Москва рассматривает Нигерию в качестве приоритетного партнера в Африке

    Tекст: Александра Юдина

    Россия рассматривает Нигерию в качестве приоритетного партнера в Африке, у стран есть хорошие перспективы для развития отношений, заявил на переговорах с главой МИД Нигерии Юсуфом Туггаром в Москве глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, между странами прослеживаются «хорошие перспективы для развития отношений на нынешнем этапе», передает ТАСС.

    «Мы рассматриваем Нигерию в качестве приоритетного партнера на Африканском континенте», – подчеркнул Лавров.

    Также министр добавил, что посещение представителями африканской страны России стало доброй традицией, отражающей дружбу между народами.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, но Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам.

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    6 марта 2024, 22:46 • Новости дня
    Путин назвал удары ВСУ по мирному Белгороду военным преступлением

    Путин назвал удары ВСУ по мирным жителям Белгорода военным преступлением

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары вооруженных сил Украины по мирным жителям Белгорода являются военным преступлением, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

    «Обстрелы мирных объектов, удары системами залпового огня по площадям, по мирным гражданам – это, безусловно, военное преступление. Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло», – сказал российский президент, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия «не оставит в покое тех, кто это сделал».

    Путин также поблагодарил жителей Белгородской области за мужество, готовность к борьбе, патриотическое отношение к происходящему.

    Кроме того, президент отметил волонтеров, которые «вносят свой огромный вклад в общее дело».

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.


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    7 марта 2024, 00:25 • Новости дня
    Путин встретился в Сочи с главой Гагаузии

    Песков подтвердил встречу Путина с главой Гагаузии в Сочи на полях Всемирного фестиваля молодежи

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи встречу с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Состоялось краткое общение на полях форума», – передает слова Пескова ТАСС.

    Отмечается, что сама Гуцул сообщила о беседе с российским лидером накануне, по ее словам, она обсудила с Путиным политическую ситуацию в Молдавии.

    В частности, по словам лидера Гагаузии, власти Молдавии «шаг за шагом отнимают наши полномочия, ограничивают бюджет, нарушают законные права, провоцируют нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране».

    При этом она отвергла возможность выхода автономии из Молдавии? поскольку Гагаузия «прекрасно сосуществует» с другими народами, которые населяют край, а разногласия с властями Молдавии, по ее словам, лежат в политической плоскости.

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    6 марта 2024, 23:27 • Новости дня
    Пушков назвал причины успеха Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

    Успех Всемирного фестиваля молодежи в Сочи подтверждает, что мир устал от западной модели, считает сенатор Пушков

    Tекст: Денис Тельманов

    Всемирный фестиваль молодежи в Сочи подтверждает, что в мире есть огромный запрос на альтернативный США и Западу центр влияния на мировые события, считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

    «Мир устал от той модели насилия и подчинения, которые навязывают ему США и их союзники... И на самом Западе очень много недовольных политикой правящих кругов своих стран и своими политическими руководителями. Отсюда – безусловный успех фестиваля молодежи в Сочи», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что Россия, как историческая преемница СССР, претендует на роль альтернативного США и Западу центра влияния, хотя в идейном отношении не является репликой СССР.

    По словам Пушкова, «мир, основанный на правилах» западного альянса, выстроен на подчинении Западу других государств, в то время как Россия продвигает «мир, основанный на равноправии».

    Такая модель «отрицает мир, выстроенный на западных правилах, и поэтому пользуется поддержкой в большинстве стран планеты», считает Пушков.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    6 марта 2024, 23:03 • Новости дня
    Путин высказался за увеличение числа женщин на руководящих позициях в стране

    Путин заявил, что чем больше женщин на руководящих позициях в стране, тем лучше

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что чем больше женщин занимают в стране руководящие должности, тем лучше, и при этом посетовал, что в российском правительстве их не так много.

    «У нас в России женщины занимают заметную роль в жизни страны... К сожалению, не так много женщин сегодня в правительстве», – передает слова Путина ТАСС.

    При этом президент поприветствовал вице-премьера России Татьяну Голикову, которая также присутствует на встрече.

    «Чем больше, на самом деле, тем лучше, потому что у женщин есть определенные черты, связанные с исполнением своих служебных обязанностей. Они более такие дисциплинированные, въедливые в хорошем смысле этого слова», – уточнил глава государства.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    7 марта 2024, 01:45 • Новости дня
    ВСУ за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

    Вооруженные силы Украины за сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 33 раза обстреляли населенные пункты на территории Донецкой народной республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «33 факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», – приводит ТАСС сообщение центра.

    Отмечается, что всего украинские военные выпустили 114 боеприпасов. В результате обстрелов жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

    Ранее сообщалось, что  президент России Владимир Путин назвал удары ВСУ по мирному Белгороду военным преступлением.

    При этом он поблагодарил жителей Белгородской области за мужество, готовность к борьбе, патриотическое отношение к происходящему.

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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