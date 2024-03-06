Доброволец из Сербии: СВО закончится победой России

Доброволец объяснил, что заставило его встать на защиту Донбасса в 2014 году и почему сербы так близко к сердцу принимают проблемы региона. Когда Донецкая народная республика вошла в состав России, Живкович получил российский паспорт, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В мире нет таких стран, которые любят Россию так, как ее любят в Сербии. Для нас Сербия и Россия – это одна страна. Наши связи очень глубокие, Россия всегда защищала сербов, которые отдавали свою жизнь за свободу Сербии. Теперь мы готовы умереть за свободу русского народа», – сказал Живкович.

Волонтер из Германии, лидер движения «Братская мотопомощь» Николай Фаст рассказал участникам марафона свою историю. Еще в 2022 году он с товарищем привез в Донбасс первую партию гуманитарной помощи, после чего его работой заинтересовались правоохранительные органы Германии. Николай был вынужден переехать в Россию. Сейчас волонтер, который прежде 33 года жил в Германии, подолгу проживает в Донецке. Он по-прежнему собирает деньги в Евросоюзе и закупает на них гуманитарную помощь.

«После начала СВО нагнетания на русскоговорящих были очень сильные по всей Европе. Поэтому мы в Германии собрали волонтеров, чтобы покормить русских дальнобойщиков. Мы охраняли парковки, где они могли спокойно ночевать. В тот период мы помогли тысячам дальнобойщиков. Потом я привез в Донбасс первую гуманитарную помощь – и Донбасс больше не отпустил. Эта земля под куполом защиты Бога, она возвращает добро, которое ты ей даришь», – сказал Фаст.

Музыкант из Сербии, шеф-повар и гастроблогер Милан Янкович подтверждает слова соотечественника. Он подчеркнул, что страдания людей в Донбассе до начала СВО находили бесконечное сочувствие у граждан Сербии. Молодой человек решил помочь русским людям – поехал с гуманитарной миссией и все свои впечатления снимал на видео.

Еще одним участником встречи стал ополченец ДНР Рафи Абдул Джабар из Афганистана. Он приехал в Донецк 23 мая 2014 года. Осенью 2017 года подорвался на мине возле села Спартак. Джабар остался без обеих ног, но не покинул армию. «Через двое суток после ранения я очнулся в реанимации и в окно увидел толпу людей, которые сдавали для меня кровь. Донбасс – это то единственное место в мире, где за добро платят добром. Копая блиндажи и окопы, ты понимаешь, что все не зря, что народ никогда не оставит и даже отдаст свою кровь, чтобы боец выжил», – сказал Рафи Абдул Джабар.

В завершение спикеры отметили, что залог успешного будущего России – в патриотизме новых поколений и правильном воспитании. Встреча с иностранными добровольцами «СВОя Родина. Добровольцы Донбасса» вошла в программу трека «Мы – вместе с Россией». Этот тематический трек раскрывает аспекты международного сотрудничества в самых разных сферах: от совместных технологических разработок до объединения усилий в борьбе с коллективным Западом.